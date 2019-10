Alle Cascine o a Scandicci, in centro o nei dintorni, a Firenze questo weekend è all’insegna delle fiere e dei mercatini: tanti gli appuntamenti in programma tra sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 per chi ama girellare tra le bancarelle a caccia di acquisti e occasioni. Ecco quindi il calendario degli eventi principali dedicati allo shopping.

Mercatini a Firenze nel weekend: piazza dei Ciompi (12-13 ottobre)

Il calendario di mercatini mensili in piazza dei Ciompi, nel centro di Firenze, prevede per questo weekend l’appuntamento con Creative factory, dedicato all’artigianato, ai giovani marker e alla creatività, sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 9.30 alle 20.00. Non solo stand: sono previsti laboratori, workshop e attività per bambini. Sabato alle 11.00 e domenica alle 11.30 draw therapy per giocare con l’arte del disegno; sabato e domenica alle 15.30 il workshop per i piccoli in cui creare strumenti musicali grazie a materiali di riciclo.

Ultimo fine settimana della Fiera di Scandicci

Una cittadella dello shopping e dei sapori a ingresso gratuito. Tra le fiere più gettonate nei dintorni di Firenze, segnaliamo quella di Scandicci, che si chiude questo weekend. 18mila metri quadrati di superficie espositiva, 360 espositori ed eventi fino a domenica 13 ottobre.

Nel programma del fine settimana figurano la sessione di autografi con le calciatrici della Fiorentina Women’s (domenica ore 18.00 padiglione Fiorentina), la rassegna internazionale di minerali e fossili (sabato e domenica nell’auditorium), il raduno di auto d’epoca (piazza Togliatti, domenica), la sfilata di cani da adottare con i cappottini della nuova collezione autunno inverno (area Pets, sabato ore 17.00). Gran finale della Fiera di Scandicci domenica 13 ottobre con i fuochi d’artificio. Gli orari degli stand: venerdì 16.30-24.00, sabato 9.30-24.00, domenica 9.30-22.00.

In questo articolo tutte le informazioni sulla Fiera di Scandicci 2019.

Fiera elettronica Firenze 2019

Per gli appassionati di computer, telefonia, “diavolerie tecnologiche”, video e fotocamere, questo fine settimana al Tuscany Hall si tiene l’edizione autunnale della Fiera Elettronica Firenze (sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle ore 9.30 alle 19.00). L’evento promette occasioni e sconti su un ampio assortimento, che va dai componenti e accessori per pc fino agli articoli per moderne “spie”, come microcamere e pulci radio.

L’ingresso è a pagamento: il biglietto intero costa 6 euro, quello ridotto 5. I bambini sotto i 10 anni entrano gratis.

Cascine in fiera il 13 ottobre 2019, con il maxi mercato

Questo fine settimana si svolge il mercato straordinario nel parco delle Cascine di Firenze, una grande fiera d’autunno che con bancarelle e stand invade il viale Lincoln. “Cascine in fiera” è un evento organizzato dal sindacato degli ambulanti Fivag Cisl di Firenze, si svolge domenica 13 ottobre 2019 dalle 8.00 alle 20.00 per una giornata a tutto shopping. Abbigliamento, accessori, oggetti per la casa, piante e cibo: si potrà trovare veramente di tutto.

Mercatini Svuota Cantine a Firenze

Un weekend di seconda mano: nelle piazze di Firenze domenica 13 ottobre proseguono gli appuntamenti con i mercatini Svuota cantine organizzati dai Quartieri e che permettono ai cittadini di mettere in vendita oggetti usati. Nel fine settimana tocca al quartiere 1 con “Piazza la Cantina” in piazza Luigi Dallapiccola, nella zona di viale Redi e piazza Pucccini, con 57 piccole bancarelle, dalle 8.00 alle 18.00. Fuori porta segnaliamo “Svuota la soffitta” a Greve in Chianti (piazza Matteotti) sempre domenica 13 dalle 9.00 alle 19.00 e “Mercanzie in piazza” tra usato e antiquariato nel centro di San Piero a Sieve (domenica dalle ore 9.00).

Si continua durante i prossimi fine settimana: qui il calendario dei mercatini Svuota Cantine a Firenze per l’autunno 2019.

Nei dintorni di Firenze: Mercato del Forte a Fiesole

Abbigliamento, accessori e prodotti alimentari tipici sono protagonisti in piazza Mino a Fiesole con gli ambulanti del mercato del Forte e del mercatino di Forte dei Marmi. L’appuntamento, promosso dagli operatori di UAI – Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese della provincia di Firenze, è domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 8.00 alle 20.00 nella piazza centrale.

Fiere nei dintorni di Firenze: Fiera di San Luca, Impruneta

Venerdì 11 ottobre si apre la Fiera di San Luca 2019 a Impruneta, alle porte di Firenze. Fino a domenica 20 ottobre eventi, spettacoli, mercato, stand gastronomici e luna park. Il 13 ottobre dalla mattina si svolge anche il mercatino di arti e mestieri dell’ingegno e del piccolo antiquariato in via Paolieri e piazzetta Lottini, a Tavarnuzze invece il mercatino “mangiasano”. Informazioni sulla pagina Facebook della fiera.