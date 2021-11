Eventi a Firenze 27-28 novembre 2021: cosa fare e vedere nel weekend

Il festival giapponese e quello dei Popoli, la maratona e gli spettacoli a teatro, senza dimenticare gli appuntamenti per lo shopping. Se vi state chiedendo cosa fare nel weekend, questa guida fa per voi: ecco i principali eventi in programma a Firenze sabato 27 e domenica 28 novembre 2021.

Eventi: domenica 28 novembre si corre la maratona di Firenze, attenti alle strade chiuse

È uno degli eventi sportivi del weekend: sono 4.500 gli iscritti alla Firenze Marathon 2021 che si corre domenica 28 novembre. Quest’anno, per via della pandemia, non è prevista la “gara” per famiglie. Il percorso della maratona di Firenze si snoda tra il centro storico, il parco delle Cascine, l’Oltrarno, i viali di Circonvallazione e lo stadio di atletica di Campo di Marte.

Partenza e arrivo sono in piazza Duomo. Inoltre nelle giornate di venerdì e sabato apre l’Expo Maraton (viale Malta 10, Palazzina Militare Barbasetti di Prun), il villaggio dedicato al podismo per ritirare il pacco gara e visitare gli stand promozionali. Durante la mattinata di domenica ci saranno quindi modifiche alla viabilità. Qui le strade chiuse per la maratona di Firenze 2021.

Gli eventi per lo shopping a Firenze: cosa fare il 27 e 28 novembre 2021

Tutti pazzi per gli acquisti. Gli sconti del Black Friday 2021 spingeranno molti a calcare le vie dello shopping di Firenze durante il fine settimana, ma non mancheranno i mercatini di Natale. Le tipiche casette animano piazza Santa Croce e, in periferia, la piazza del centro commerciale San Donato di Novoli. In Oltrarno, alle ex Leopoldine, è protagonista fino a domenica il mercatino solidale delle griffe Charity for Ant.

Per gli appassionati di comics e dischi in piazza dei Ciompi sabato e domenica ci sono gli stand di “Fumetti e dintorni”, mentre piazza Santo Spirito domenica ospita la fiera degli ambulanti. La novità del fine settimana è poi la secret room di Yoox, alla Fortezza da Basso, dove si entra solo su prenotazione (ma gratis). Si tratta di un temporary shop organizzato da Moscova District Market che propone oltre 50.000 vestiti di grandi case di moda, con sconti fino al 90%. Tutti i dettagli e i migliori eventi nella nostra guida ai mercatini di Firenze e dintorni, il 27 e 28 novembre 2021.

Festival Giapponese 2021 a Scandicci

Gli appassionati di cultura nipponica avranno cosa fare questo weekend: alle porte di Firenze, dal 26 al 28 novembre, si svolge la 22esima edizione del Festival Giapponese, organizzato dall’associazione Lailac. L‘auditorium Rogers di Scandicci diventa per 3 giorni una grande piazza orientale con spettacoli di danza, musica, dimostrazioni di arti marziali, esibizione di tamburi tradizionali taiko e workshop.

Tra le aree della kermesse figurano il bazar, dove trovare tanti oggetti giapponesi, l’angolo dedicato all’antica tradizione della via del tè, il corner degli origami e della calligrafia, senza dimenticare lo spazio ristoro con il tipico street food nipponico. Orario: 11-22. Biglietto di ingresso 2 euro, gratuito per i bambini fino ai 10 anni e per i soci Lailac 2021. Programma di eventi sul sito del Festival Giapponese.

Cinema: gli eventi del Festival dei Popoli 2021 (fino al 28 novembre)

Si chiude domenica 28 novembre la 62esima edizione del Festival dei Popoli, la rassegna italiana più importante dedicata al film documentario. Nel weekend la kermesse si svolge tra il cinema La Compagnia, lo Spazio Alfieri, l’Istituto Francese e lo Stensen.

Tra i tanti film in programma Laurent Garnier: Off The Record, che racconta il genere house attraverso la testimonianza di uno dei suoi padrini (venerdì 26 La Compagnia, ore 21:00); l’evento speciale The Scars of Ali Boulala di Max Eriksson dedicato al prodigio svedese dello skate board e al suo tagico incidente (sabato La Compagnia, ore 19:30); il documentario fuori concorso L’assedio con cui Marta Innocenti racconta il folle accampamento che precede il Gran premio di moto del Mugello (sabato, La Compagnia, ore 22:00).

Chiude, domenica alle ore 18 al cinema La Compagnia, The Bubble di Valerie Blankenbyl, incentrato sulla più grande comunità al mondo di pensionati, in Florida. Segue alle 20 la cerimonia di premiazione e la replica dei film vincitori. Programma completo sul sito del Festival dei popoli.

Eventi a teatro: gli spettacoli in programma a Firenze (26-27-28 novembre 2021)

Ecco, in sintesi, cosa fare questo weekend a Firenze per chi ama il teatro, con il cartellone degli eventi di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre:

Teatro della Pergola – fino a domenica 28 novembre, La Seconda Sorpresa dell’Amore, l’opera di Marivaux, grande drammaturgo francese del Settecento, per la prima volta in italiano. Regia e traduzione di Beppe Navello (venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.45).

– fino a domenica 28 novembre, La Seconda Sorpresa dell’Amore, l’opera di Marivaux, grande drammaturgo francese del Settecento, per la prima volta in italiano. Regia e traduzione di Beppe Navello (venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.45). Teatro Niccolini – Marco Iacomelli dirige lo spettacolo L’attimo fuggente, versione italiana del celebre film premio Oscar Dead Poets Society, nato dalla sceneggiatura di Tom Schulman (venerdì e sabato ore 19.30, domenica ore 16)

– Marco Iacomelli dirige lo spettacolo L’attimo fuggente, versione italiana del celebre film premio Oscar Dead Poets Society, nato dalla sceneggiatura di Tom Schulman (venerdì e sabato ore 19.30, domenica ore 16) Teatro Puccini – venerdì 26 e domenica 27 novembre alle ore 21.00 il monologo cult Novecento, scritto da Alessandro Barrico, che conta oltre 600 repliche. In scena Eugenio Allegri, regia di Gabriele Vacis. Domenica pomeriggio alle 16.45 prosegue la rassegna Per grandi e Puccini con lo spettacolo Aladino e la lampada magica della Centrale dell’arte.

– venerdì 26 e domenica 27 novembre alle ore 21.00 il monologo cult Novecento, scritto da Alessandro Barrico, che conta oltre 600 repliche. In scena Eugenio Allegri, regia di Gabriele Vacis. Domenica pomeriggio alle 16.45 prosegue la rassegna con lo spettacolo Aladino e la lampada magica della Centrale dell’arte. Teatro di Rifredi – prima italiana di Le mille una Bruna, le nuove storie della signora di San Frediano interpretata da Alessandro Riccio, tra musica, canzoni e poesia (venerdì e sabato ore 21, domenica 16.30)

– prima italiana di Le mille una Bruna, le nuove storie della signora di San Frediano interpretata da Alessandro Riccio, tra musica, canzoni e poesia (venerdì e sabato ore 21, domenica 16.30) Teatro Reims – Namastè Teatro propone un classico della commedia toscana con Benvenuti in casa Gori, di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti. Regia di Lorenzo Bittini (sabato ore 21, domenica ore 17)

– Namastè Teatro propone un classico della commedia toscana con Benvenuti in casa Gori, di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti. Regia di Lorenzo Bittini (sabato ore 21, domenica ore 17) Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci – La donna fatta a pezzi, spettacolo scritto e diretto da Filippo Renda per l’attore Antonio Fazzini, prende spunto da una storia vera raccontata da Assia Djebar nella raccolta Nel cuore della notte algerina (fino a domenica 28 novembre, ore 21.00)

– La donna fatta a pezzi, spettacolo scritto e diretto da Filippo Renda per l’attore Antonio Fazzini, prende spunto da una storia vera raccontata da Assia Djebar nella raccolta Nel cuore della notte algerina (fino a domenica 28 novembre, ore 21.00) Teatrodante Carlo Monni (Campi Bisenzio) – la 12esima edizione del Campi Jazz festival propone venerdì 26 alle 21.15 Funk off insieme alla cantante Nadyne Rush, sabato 27 novembre la Banda Balcanica (ore 15.30) e la Sunrise Jazz Orchestra accompagnata da live dance (ore 21.15)

Hard Rock festeggia il giorno del Ringraziamento

Anche se è già tempo di Black Friday, l’Hard Rock Cafe questo fine settimana continua a festeggiare il giorno del ringraziamento (quello che in Usa si celebra il giorno prima del “venerdì nero” dei prezzi). Fino al 28 novembre è possibile gustare un menù speciale, a edizione limitata, dedicato al Thanksgiving Day. Ci sono tutti i piatti della tradizione americana, preparati anche in versione mini per condividerli con i più piccoli, dal petto di tacchino arrostito a fuoco lento, agli immancabili contorni casalinghi tra cui il classico ripieno fatto in casa.

Restart Party, riparare divertendosi

In occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti torna il Restart Party, una piccola “festa” per ridare vita agli oggetti tecnologici rotti, scoprendo come ripararli insieme ad appassionati del settore. Tutto a ingresso gratuito. L’appuntamento è per sabato 27 novembre dalle 15 alle 18 allo Sportello Sostenibilità del Comune di Firenze, in via dell’Agnolo 1/D, lungo i porticati del complesso delle Murate. Green pass obbligatorio.

Per eventuali cambiamenti di programma si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli eventi.