Eventi a Firenze nel weekend del 13 e 14 aprile 2024

Sboccia la primavera: con il primo sole anche Firenze si anima grazie a eventi all’aria aperta nel weekend di sabato 13 e domenica 14 aprile 2024. Un esempio? Le tante fioriture, come a Villa Bardini e nel giardino del Museo Archeologico Nazionale. E poi ci sono i tanti campi nei dintorni fiorentini in cui è possibile raccogliere tulipani. Chi è in cerca di cibo e divertimento sotto la ruota panoramica o fuori città troverà camioncini di street food. E ancora, 7 mercatini tra Firenze e paraggi, la “Città dei giovani Lettori” a Villa Bardini, il firmacopie di Roberto Innocenti a Palazzo Medici Riccardi e la Festa di Novoli.

Le migliori fioriture da vedere a Firenze

In città si potrà passeggiare sotto il sole e con uno skyline fiorentino da sogno nel Giardino di Villa Bardini, dove ammirare la pergola con la fioritura del glicine più amata e fotografata. Torna anche il contest fotografico #Sottoilglicine e il tema scelto è “Giochi”. Si può partecipare dal 12 al 25 aprile, immortalando lo spettacolo floreale e pubblicando l’immagine su Instagram taggando @villabardini e inserendo gli hashtag #VillaBardini, #Sottoilglicine, #GlicineBardiniContest. Villa Bardini è aperta anche durante il fine settimana dalle ore 10.00 alle 19.30.

Se invece si avvertirà il desiderio di immergersi tra le bellezze di un tempo, consigliamo di fare un salto al Museo Archeologico Nazionale (in piazza della Santissima Annunziata, n.9b), che sabato 13 aprile aprirà straordinariamente al pubblico il suo giardino con visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso. Qui si potrà incontrare la fioritura di numerose specie di piante di alto e basso fusto, che avvolgono monumenti antichi e colorano il cielo. Le visite saranno alle 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00 e avranno la durata di 45 minuti l’una. Prenotazione obbligatoria via telefono (+39 055.2357715) dal lunedì al giovedì, dalle 08:30 alle 15:30 o via e-mail ([email protected]). Biglietto: intero (oltre 25 anni) 8 euro, gratuito con il biglietto della Galleria degli Uffizi o Passpartout 5 giorni.

Tanti poi i campi dove sarà possibile raccogliere i tulipani: da Scandicci a Lastra a Signa fino a Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio. Il progetto, che prende il nome di Wander and pick 2024, sboccia in ben 5 giardini nei dintorni della città. I visitatori possono accedere liberamente ai “labirinti floreali”, scattare selfie e passeggiare tra i boccioli. Versando un’offerta sarà possibile inoltre portare a casa steli e bulbi.

Visite guidate alla Grotta degli Animali

Le opportunità per stare un po’ all’aria aperta non finiscono qui: a proposito di giardini, partono anche le visite guidate gratuite alla Grotta degli Animali, piccolo tesoro conservato nel giardino della Villa medicea di Castello a Firenze. I lavori di restauro si sono conclusi proprio in occasione dei 450 anni dalla morte del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici e di Giorgio Vasari. Le opere hanno permesso anche di ripulire i marmi delle vasche, le decorazioni e le superfici di questo ambiente, mentre i giochi d’acqua saranno riaccesi a fine aprile. Giorni e orari delle visite guidate: da giovedì a domenica, alle 11 e alle 17 (senza necessità di prenotazione).

La Città dei giovani Lettori a Villa Bardini

A Villa Bardini non solo la fioritura del glicine: da giovedì 11 fino a sabato 13 aprile 2024, tra gli eventi primaverili del weekend a Firenze, torna anche la Città dei giovani Lettori, la rassegna dedicata alla letteratura bambini, ragazzi, teen e giovani adulti. Le prime due giornate sono riservate alle scuole, l’ultima è aperta a tutti.

Tra i tanti appuntamenti in programma sabato segnaliamo il laboratorio “Il piccolo coccodrillo” con Eva Montanari (alle 10), le illustrazioni live con Nadine Brun-Cosme e Olivier Tallec, autori del caso editoriale mondiale “Lupo & Lupetto” che presenteranno il nuovo albo (ore 11), l’incontro con Barbara Cantini, “mamma” di Mortina, la bambina zombie che ha conquistato grandi e piccini, con oltre 100mila copie vendute solo in Italia (alle 16) e lo spettacolo “Fino all’ultima storia”, con Rodrigo Morganti (ore 17:15) per chiudere in bellezza. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria per i laboratori ([email protected]).

Gli eventi sotto la ruota panoramica di Firenze: fino al 14 aprile food tuck

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile 2024, sotto la ruota panoramica di Firenze (al Parco delle Cascine in piazza Vittorio Veneto), continuerà a girare una programmazione ricca di eventi. Qui arriva la decima edizione di “Food Truck Festival”, iniziativa che porta nel capoluogo toscano cibi di strada e tante altre specialità, come gli hamburger di Chianina o di Black Angus, arrosticini di pecora, il pesce fritto, e poi ancora nacos e pita gyros. Gli stand saranno aperti quindi venerdì 12 (18:00-01:00), sabato 13 (11:00-01:00) e domenica 14 (11:00-24:00).

Eventi nel weekend del 13 e 14 aprile 2024: 3 mercatini a Firenze

Questo fine settimana Firenze presenta poi anche tre imperdibili mercatini: il primo è la Fierucolina, che si terrà nella giornata di domenica 14 aprile (ore 08:00-15:00) in piazza del Carmine, il mercato contadino e artigiano. Il secondo è Creative Factory in piazza dei Ciompi, che si svolgerà sabato e domenica con orario 09:30-20:00 presentando nuovi brand di artigianato in stile contemporaneo. E per finire, dalle 08:00 alle 20:00 di domenica 14 anche piazza Bartali, davanti alla Coop di Gavinana, sarà “in Fiera” con un mercatino di generi vari dove trovare tante idee per lo shopping.

4 mercatini nei dintorni fiorentini

Altri 4 mercatini si potranno visitare nei dintorni fiorentini: il primo è lo “Street Food festival” nel piazzale della Resistenza di Scandicci, che si terrà da venerdì 12 fino a sabato 14 (ore 11:00-00:00). La manifestazione è dedicata al cibo di strada proveniente da tutto il mondo ma, oltre alle proposte gastronomiche, ci saranno varie offerte di intrattenimento, come gli spettacoli itineranti di giocoleria e cantastorie della compagnia teatrale “Lo Zafferano” (venerdì 12, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00; domenica 14 dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00). A coronare il tutto, musica con i Dj-set per gli appassionati di vinile e giradischi vintage.

Il secondo evento in programma si trova a Strada in Chianti in piazza Emilio Landi ed è lo “Svuota soffitta”, il mercatino del riuso e riciclo dedicato ai privati che intendono mettere in vendita i propri oggetti usati, che si terrà domenica 14 (ore 09:00-19:00). Nella medesima giornata, in quel di Calenzano – nella località Nome di Gesù, via Cilea, via del Molino e Villa Martinez – si terrà poi la Festa di primavera e mercato dei fiori, dalle ore 09:00 alle 20:00. Per l’occasione, saranno previsti anche giochi per bambini nelle fasce orarie 10:00-12:00 e 14:00-18:00.

Firmacopie Roberto Innocenti

In occasione dell’esposizione in corso Roberto Innocenti. Illustrare il tempo nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi saranno proposti, fino al 26 maggio 2024, alcuni appuntamenti di avvicinamento all’artista e alla sua opera: sabato 13 aprile (dalle ore 16:00 alle 18:00) l’illustratore fiorentino incontrerà i visitatori in mostra per parlare dei suoi lavori e firmare le copie del catalogo e delle sue pubblicazioni (in vendita presso il bookshop del museo). Qui il calendario delle migliori mostre fiorentine da visitare nel mese di aprile 2024.

Eventi e tradizioni a Firenze: la Festa di Novoli (13 aprile)

E per finire, sabato 13 aprile 2024 c’è persino la Festa di Novoli, organizzata dall’Associazione Novoli Bene Comune APS e Auser Quartiere 5, in collaborazione con il Quartiere 5 di Firenze. Il programma prevede, alle ore 15:30, la partenza del corteo storico della Repubblica Fiorentina da via Giardino della Bizzarria. L’arrivo è previsto in piazza Don Bencini con esibizione finale degli sbandieratori. Alle ore 17:30 si terrà poi il convegno “Opere d’arte a Novoli” nella Compagnia di Santa Maria a Novoli via Lippi e Macia. Durante l’intervento si parlerà di tre chiese millenarie e di Villa Agli Santa Maria a Novoli, San Cristofano e San Donato in Polverosa. Introduce Piero Osti (Presidente Novoli Bene Comune); Relatore Giovanni Cipriani (Università degli Studi di Firenze).