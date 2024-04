Eventi e mercatini a Firenze durante il weekend (20-21 aprile 2024)

- Pubblicità -

Firenze sembra non avere ancora esaurito le idee e ci propone nuovi eventi e mercatini anche nel weekend di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024. Tra le iniziative per i più piccoli ricordiamo che prenderà vita il festival Firenze dei bambini in ogni angolo della città. Venerdì 19 aprile si apre anche la mostra “Corpus Dominae” delle street artists Lediesis nel complesso delle Murate. Tra la Leopolda e il The Social Hub c’è il Bright Festival, un viaggio straordinario nella creatività digitale. Per chi invece volesse dare una mano concretamente a migliorare la nostra città potrà partecipare ai Sabato del Decoro nel Quartiere 3. E poi ancora fiere primaverili, una in particolare attorno allo stadio Artemio Franchi, ma anche mostre e luoghi in cui ammirare il glicine o raccogliere tulipani.

Gli eventi del festival Firenze dei Bambini (19-21 aprile 2024)

Inauguriamo questo fine settimana con un’iniziativa per i più piccoli! “Germogli”, è questo il titolo della nuova edizione del festival Firenze dei Bambini 2024: dal 19 al 21 aprile oltre 120 eventi in tutta la città dedicati al tema della terra, della natura e alle relazioni fra esseri viventi. Nelle giornate di sabato e domenica saranno distribuiti specifici braccialetti a tutti i partecipanti del festival per l’accesso gratuito di bambini con un accompagnatore a Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Museo Santa Maria Novella (ingresso da piazza Stazione, n.4) e Museo Bardini.

- Pubblicità -

In questi luoghi saranno in programma attività a sfondo naturale a cura di MUS.E, fra cui anche due appuntamenti del progetto “I musei visti dai bambini”. E il segreto qual è? Il fatto che i più piccoli riceveranno gratuitamente anche album, figurine e gadget dei Cucciolotti. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito: alcune libere fino ad esaurimento posti, altre su prenotazione (per bambini e adulti). Qui l’approfondimento sul programma di Firenze dei Bambini.

Mercato primaverile a Campo di Marte

Domenica 21 aprile, dalle ore 09:00 alle 19:00, torna anche la “Fiera di primavera” a Campo di Marte, attorno allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Si tratta di un grande mercato con oltre 300 banchi organizzato da FIVA Confcommercio Firenze e Arezzo lungo viale Manfredo Fanti e viale Pasquale Paoli. Qui si potrà trovare non solo cibo, ma anche abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, bigiotteria, piccolo arredamento, giocattoli, prodotti per la bellezza e la cura della persona, fiori, libri per bambini e molto altro ancora. Tra le novità, anche il laboratorio gratuito di architettura dedicato ai bambini dai 6 ai 2 anni. L’appuntamento è alle ore 15:30 nello stand della Confcommercio in viale Paoli, all’altezza del Bar Marisa.

- Pubblicità -

I mercatini a Firenze (20-21 aprile)

Tra gli eventi, questo weekend primaverile porta con sé anche tanti mercatini a Firenze, tra il 20 e 21 aprile. Il primo appuntamento è senz’altro Ars Manualis al piazzale Michelangelo, kermesse dedicata all’artigianato artistico, che si terrà sia sabato che domenica, dalle 10:00 alle 20:00. Nelle medesime giornate c’è poi Indipendenza antiquaria (nell’omonima piazza), dalle ore 08:30 alle 19:30, uno dei luoghi più amati dai collezionisti. Domenica c’è pure la Fierucola in piazza Santo Spirito, iniziativa volta a promuovere l’agricoltura biologica, dalle 09:00 alle 19:00. Nella stessa giornata anche il Galluzzo sarà in fiera: piazza Niccolò Acciaiuoli si riempirà, dalle ore 08:00 alle 20:00, di mercatini di vario genere: abbigliamento, borse e calzature, bigiotteria e biancheria per la casa. Non mancheranno espositori con salumi e formaggi, frutta e verdura fresca.

Domenica 21 aprile (dalle 11:00 alle 22:30) arriva poi, alla Limonaia di Villa Strozzi in via Pisana n.77, il Delight Festival, un connubio tra street food e mercatino vintage in collaborazione con Only Usato. Durante la rassegna si potranno assaggiare prodotti di ogni genere: pizza fritta, panuozzi, frittura di mare, cartocci di alici, parmigiana di melanzane, hamburger, spiedini di carne, fiori di zucca ripieni, dolci e tanto altro ancora. E poi le bancarelle vintage, con abbigliamento e stand dedicati alla casa e, nel mentre, dj-set e video arte.

- Pubblicità -

Mercatini: gli eventi nei dintorni di Firenze (20-21 aprile)

Anche i dintorni fiorentini si vestono a festa presentando i loro mercatini. Presso The Florence Gate di Villa Costanza ci sarà infatti la Fiera del disco e del fumetto nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile, dalle 09:00 alle 19:00. Qui si potrà sbirciare, acquistare o vendere a esperti del settore i tuoi vecchi vinili e fumetti.

A Borgo San Lorenzo si terrà invece Fiori in fiera nelle medesime giornate, la mostra mercato di piante e fiori. La manifestazione raccoglierà circa 60 espositori del settore che animeranno l’area verde dei giardini di piazza Dante con tantissime iniziative per tutti i gusti.

Infine, a Montespertoli si terrà lo Svuota cantine: domenica 21, dalle 09:00 alle 20:00, si potrà dare una seconda vita agli oggetti di seconda mano grazie a “Non lo butto”. In piazza del Popolo saranno poi allestite anche molte colorate bancarelle.

Mostra delle street artists Lediesis alle Murate

In occasione della rassegna “Donne. Una lotta senza tempo”, che si tiene a Firenze a 70 anni dalla prima Conferenza Nazionale della Donna Lavoratrice, arriva presso la Casa delle donne delle Murate la mostra “Corpus Dominae” delle street artists Lediesis (dal 19 aprile fino al 31 maggio). L’esposizione mette in luce emozioni e diversità attraverso la narrazione del corpo della donna: liberato, disabile, vecchio, dai mille colori, povero.

Non mancheranno nemmeno le celebri Superwomen, che raccontano i modelli di riferimento femminili di tutti i tempi. Figure reali e immaginarie, ma comunque libere e illuminate, in cui ogni individuo può identificarsi. In mostra sarà presente anche la nuova opera “Una lotta senza tempo“, realizzata appositamente per la rassegna. L’inaugurazione della mostra è in programma venerdì 19 aprile nel SemiOttagono del complesso delle Murate di Firenze alle ore 18:00. Qui le altre mostre da vedere a Firenze.

“Bright Festival” tra la Leopolda e il The Social Hub

Tra gli eventi del weekend a Firenze di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ricordiamo il Bright Festival 2024, fra la Stazione Leopolda (ex stazione ferroviaria del 1900) e gli spazi del The Social Hub. Anche per questa settima edizione si potrà partecipare ad un viaggio straordinario nella creatività digitale e ad un ampio programma di attività educative, mostre e performance realizzate in collaborazione con istituzioni, università, aziende, artisti e studi creativi internazionali. Tantissimi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con prenotazione sul sito ufficiale del Bright Festival.

I “Sabato del Decoro” nel Quartiere 3

Gli Angeli del Bello tornano in città con i Sabato del Decoro – Insieme per il Bello a Firenze: iniziativa che prevede interventi mirati alla micro pulizia dei luoghi oggetto di intervento, creando veri e propri momenti di aggregazione della cittadinanza e di riflessione. Questa volta ci troviamo nel Quartiere 3 della città: l’appuntamento per chi volesse aiutare è quindi fissato per sabato 20 aprile 2024, dalle ore 15:00 alle 17:00 e il ritrovo è in piazza Francia.

Ultimi giorni per raccogliere i tulipani e un tocco di glicine con vista su Firenze a Villa Bardini

Ultimi giorni per raccogliere i tulipani nei dintorni di Firenze. Fino al 21 aprile 2024, grazie al progetto Wander and pick 2024, potrete accedere ai “labirinti floreali” di Scandicci (Temporary Park dell’ex Cnr, via Galileo Galilei) e di Lastra a Signa (Parco fluviale), scattare selfie e passeggiare tra i fiori. Versando un’offerta in favore dell’attività dell’organizzazione no-profit sarà possibile inoltre portare a casa steli e bulbi. Il parco dei tulipani di Campi Bisenzio, in via Torricella 11, resterà aperto anche dopo il weekend. Orario: giorni feriali 15:00-19:00; giorni festivi 10:30-19:00.

Questo fine settimana prosegue anche la fioritura del glicine nel giardino di Villa Bardini, la pergola più fotografata di Firenze che si può anche “spiare” online grazie a una webcam. Il parco, dalla collina che sovrasta il quartiere di San Niccolò, regala infatti uno scorcio panoramico spettacolare sulla città. E quest’anno torna anche il contest fotografico. Orario di apertura: 10.00 alle 19.30.