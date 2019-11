Dal vintage fino al Natale. Fatevene una ragione: il conto alla rovescia per il regalo è iniziato. In questo weekend a Firenze e dintorni spuntano i primi mercatini natalizi, ma tra sabato 23 e domenica 24 novembre ci saranno anche occasioni di shopping più improntate sul vintage e sul collezionismo. Vediamo allora i principali appuntamenti del fine settimana.

Mercatini di Natale nel weekend: dal centro alla periferia Firenze

Partiamo proprio da addobbi, strudel e idee regalo da mettere sotto l’albero. Sabato 23 novembre apre i battenti l’ormai celebre Weihnachtsmarkt di piazza Santa Croce, finito anche sulle guide turistiche e tra i consigli dell’emittente televisiva CNN: il “re” dei mercatini di Natale di Firenze vive il suo primo weekend di iniziative e shopping. Presenti davanti alla storica basilica 50 espositori da tutta Europa. Orario 10.00 – 20.00. In questo articolo il programma di eventi del mercatino di Natale in Santa Croce.

Secondo weekend per un altro dei mercatini natalizi di Firenze: a Novoli, nella piazza del centro commerciale San Donato, una trentina di casette e domenica 24 anche i canti del coro Animae Voces (ore 16.00).

Mercatino natalizio di Oberdrauburg a Signa

Atmosfere di altri paesi alle porte di Firenze per il mercatino di Natale di Oberdrauburg a Signa (sabato 23 e domenica 24 novembre ): tra i portici di viale Mazzini e piazza Cavour prendono posto stand di artigianato e food provenienti da Austria, Normandia e Francia. Orario: sabato dalle 14.00 alle 19.00 e domenica dalle 9.00 alle 19.00.

Visarno Market, vintage e handmade all’Ippodromo

Torna, nella versione autunno-inverno, il Visarno Market: lo shopping “scende in pista” all’Ippodromo del Visarno con espositori selezionati di vintage, design, fatto a mano, modernariato, vinili, illustrazioni e street food. Tra sabato 23 e domenica 24 novembre (orario 11.00 –21.00) accanto al mercatino workshop, laboratori per bambini e una mostra unita a un evento di live painting a cura del collettivo Calilmaia. Più informazioni sull’evento Facebook.

Fumetti dischi in piazza dei Ciompi

Sabato 23 novembre, dalle 9.00 alle 19.30, ultimo appuntamento dell’anno per il mercatino mensile di Fumetti e dischi in piazza dei Ciompi. Cappelli lavorati a mano, gioielli realizzati con casse di orologi, antiquariato, dischi, vintage, abbigliamento, giochi e gli immancabili comics: tutto questo si potrà trovare sotto i gazebo allestiti intorno al giardino. Dopo la pausa natalizia, il mercatino torna il 25 gennaio. Per informazioni: info@fumettiedintorni.it.

Svuota cantine e mercatini nei dintorni di Firenze (23 e 24 novembre)

Tra i mercatini che si svolgono nel weekend fuori Firenze segnaliamo gli stand di antiquariato in piazza Mino a Fiesole con la manifestazione “Sapori & colori” organizzata da Mercatotenda (domenica 24 novembre dalle 9.00 alle 20.00), mentre a Borgo San Lorenzo “Dalla cantina alla soffitta”, mostra scambio di antiquariato, collezionismo (24 novembre, in piazza Dante da mattina a sera).

A Prato, infine, domenica 24 novembre mercato straordinario in piazza Mercatale (ore 8.00 – 20.00) organizzato da Fivag Cisl Firenze.