Un intero weekend da passare a Firenze, con tanti eventi per sfidare le condizioni meteo roventi. Per l’ultimo fine settimana di giugno, tra venerdì 28, sabato 29 e domenica 30, gli spazi estivi al gran completo propongono iniziative e concerti sotto le stelle. Ci sono poi due graditi ritorni: torna ad aprire le porte il Forte Belvedere, per l’ormai classica mostra d’arte contemporanea estiva, e anche l’Arena di Marte riaccende il suo proiettore per una stagione di cinema all’aperto.

In più feste di circo-swing in piscina, mercatini, appuntamenti per parlare di attualità e ascoltare buona musica. Ecco cosa fare a Firenze durante questo weekend.

2 mostre al Forte Belvedere

In questo fine settimana iniziano le mostre dell’estate 2019 al Forte Belvedere: nella fortezza affacciata su Firenze prende posto la doppia esposizione dedicata al fotografo Massimo Listri e allo scultore Davide Rivalta.

Apertura al pubblico sabato 29 giugno, con nuovi spazi espositivi. Questo l’orario del Forte Belvedere: dal martedì alla domenica dalle 11 alle 20.

Fiom in festa

Tra gli eventi del fine settimana fiorentino, fino a domenica 30 al circolo Rondinella del Torrino (lungarno Soderini) si tiene la terza edizione di “Fiom in festa”, la manifestazione del sindacato dei metalmeccanici Cgil.

In programma incontri nel pomeriggio, cineforum alla sera (“Zitti e mosca” venerdì 28, “Una notte di 12 anni” sabato 29 e “Hooligans” domenica 30), seguiti da spettacoli e dj set (il live dei Duova venerdì, dj set di Federico Valente sabato e Daniela Morozzi in “Nididiragno” domenica). Più informazioni nell’articolo dedicato alla festa della Fiom a Firenze.

Il primo fine settimana dell’Arena di Marte

È il primo weekend di attività per uno dei cinema all’aperto più amati di Firenze: l’Arena di Marte, fuori dal Mandela Forum. Tra i film di questo fine settimana “Van Gogh”, “Dolor y gloria” di Pedro Almodovar, “Santiago, Italia” di Nanni Moretti e “Bohemian Rhapsody”. Qui la programmazione dettagliata dell’Arena di Marte.

In città sono attive anche altre arene estive, dal Chiardiluna fino all’Esterno Notte del Poggetto, mentre nel piazzale degli Uffizi c’è “Apriti cinema”, rassegna a ingresso gratuito.

Eventi del weekend a Firenze: locali estivi, concerti e feste

Fittissimo il calendario di eventi nei tanti locali estivi di Firenze durante il weekend. Abbiamo selezionato i migliori, la maggior parte a ingresso gratuito. A San Salvi, nello spazio del Gainsbarre venerdì 28 la formazione nordafricana Friqiyya Electrique presenta il nuovo album (biglietti a 12 euro), mentre sabato 29 sul palco sale Emma Morton accompagnata da The Graces (ingresso libero).

Al B9, il nuovo spazio estivo della Manifattura Tabacchi, sabato 29 giugno “Bosconi fest”, festa organizzata dall’etichetta discografica fiorentina, con live e dj set a partire dalle ore 18.00. Domenica invece laboratori per famiglie alle 11.00 e alle 15.00, tour guidato in bici per le strade do San Jacopino (ore 19.00) e alla sera cinema con Synthetic Pleasures di Lara Lee.

Tra gli appuntamenti del weekend l’Off Bar al Lago dei Cigni ospita due dj set: venerdì dalle 20.00 il collettivo di dj emergenti “Futura”, sabato Valentina Marinelli alla consolle. Ricco il programma del fine settimana dell’Utopiko a Firenze Sud: venerdì una serata dedicata al progetto Sbarre Mic Check che coinvolge i detenuti di Solliccianino in produzioni musicali rap; sabato festa della rivista Streetbook con arte, reading e musica; domenica infine il live di CircleLand Choir Project, progetto che mette insieme musica e improvvisazione.

Concerti anche al Light di Campo di Marte (venerdì 28 il trio country blues Hoodoo farmers) e al Giardino dell’Artecultura (venerdì 28 Pops, domenica 30 Pinzilla Trio). All’Anconella Garden sabato 29 i “Notturnali”, musica sperimentale a volume non impattante, e domenica 30 giugno lo spettacolo della Compagnia delle Seggiole “Il Grillo Canterino” (ore 21.30). Per chi vuole ballare invece alla Limonaia di Villa Strozzi sabato 29 la festa “Back to the 90’s party” (entrata 10 euro).

Un tuffo e swing in piscina

Domenica 30 giugno alle Cascine si torna indietro nel tempo fino agli anni Trenta: le Pavoniere ospitano il “Bounce Circus“, un circo danzante e vintage a ritmo di swing con spettacoli, musica live, esibizioni e sorprese durante tutta la serata. L’evento è organizzato dall’associazione culturale e scuola di ballo Tuballoswing. Non mancheranno artisti circensi come giocolieri, sputafuoco, trapezisti e funamboli. Appuntamento dalle ore 21.

Per chi vuole invece fare un tuffo in vasca, ecco la nostra guida alle piscine di Firenze dove trovare refrigerio.

Festa delle case minime a Rovezzano

L’Estate fiorentina porta a Rovezzano, in piazzetta Raffaele Bongo, la “Festa delle case minime” organizzata dall’associazione Firenze Suona insieme alla Polisportiva la Rocca. Appuntamento sabato 29 giugno: dalle 18.00 animazione per bambini, presentazioni di libri e a seguire cena popolare sotto le stelle, musica e dj set. Ingresso gratuito, cena a 10 euro per gli adulti, bambini gratis (prenotazioni presso Polisportiva La Rocca, tel. 3339137108)

I mercatini del fine settimana fiorentino

Nonostante il meteo africano, a Firenze nel weekend vanno in scena ancora mercatini, per gli ultimi appuntamenti periodici prima delle vacanze. Domenica 30 giugno, come ogni ultima domenica del mese, in piazza Annigoni il mercato delle pulci con antiquariato, modernariato, stampe e libri.

Sempre domenica si tiene la Fiera di Santo Spirito, nell’omonima piazza dell’Oltrarno, organizzata dalla Fivag Cisl Firenze, il sindacato degli ambulanti. Tanti stand da mattina a sera, tra artigianato, prodotti tipici e antiquariato.

Gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze

Per chi vuole uscire dalla città segnaliamo il Campi Beer Festival nel parco di Villa Montalvo fino a domenica con musica, cibo, birra artigianale, mercatini e luna park. Venerdì sera il concerto dei Modena City Ramblers, sabato la festa del Circo Nero e in chiusura domenica Ligabue cover band.

Sul Lago di Bilancino poi 3 giorni di eventi con il Flood, il festival organizzato nell’area dell’Andolaccio che per tutto il weekend propone teatro, arte musica e dj set. Ingresso a 2 euro e abbonamento per tutte le giornate a 4 euro.

Infine in piazza del Duomo a Prato fino al 30 giugno un Pizza Village a ingresso libero con live band, laboratori per bambini e birrifici artigianali.