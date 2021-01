Bonus collaboratori sportivi, gennaio 2021: l’indennità ci sarà, ecco quando

Anche a gennaio 2021 ci sarà il bonus per i collaboratori sportivi: la nuova tranche dell’indennità, pagata da Sport e Salute, è stata annunciata dal ministro dello Sport Vicenzo Spadafora. Mentre il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm che dovrà decidere anche sulla riapertura o meno delle palestre, si pensa a ristori per il mondo dello sport, messo a dura prova dalle restrizioni per l’emergenza Covid.

Decreto Ristori per il mondo dello Sport

“Confido che entro fine gennaio si possa ricominciare a fare sport, con i limiti che saranno previsti, e in tutta sicurezza”, ha detto il Spadafora in un’intervista al Messaggero, riferendosi al nuovo Dpcm. “Stiamo lavorando ogni giorno col Cts nella massima collaborazione per definire quanto e cosa riaprire nelle diverse zone” ha aggiunto.

Nonostante questa flebile speranza per la riapertura delle palestre e di altri luoghi di attività sportiva, il ministro ha assicurato nei giorni scorsi che arriverà un nuovo bonus per i collaboratori sportivi, per la mensilità di gennaio 2021, analoga alle indennità che sono state pagate ad allenatori, tecnici, addetti amministrativi e gestionali l’anno scorso.

Quando il pagamento del bonus dei collaboratori sportivi di gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri dovrà approvare quanto prima un nuovo decreto ristori per questo mese di gennaio 2021, ha fatto sapere Spadafora, e in questo provvedimento rientrerà anche l’indennità per i collaboratori sportivi, gestita dalla società Sport e Salute, ma anche il credito d’imposta ed il rinvio di scadenze e pagamenti per le società sportive.

Finora il Dipartimento per lo Sport del governo ha disposto ristori a fondo perduto per circa 160 milioni di eruo in favore di oltre 35.000 associazioni sportive. Per quanto riguarda il bonus per i collaboratori sportivi, Sport e Salute ha pagato 661.484 indennità, per oltre 545 milioni di euro, mentre il prossimo 18 gennaio scadono i termini per integrare le domande presentate per il mese di dicembre, sottoposte a istruttoria.

Bonus collaboratori sportivi, gennaio 2021: a chi spetta l’indennità

Anche a gennaio il bonus dovrebbe quindi ammontare a 800 euro, e sarà pagato automaticamente ai collaboratori sportivi che hanno già fatto domanda nei mesi scorsi se confermeranno di avere i requisiti necessari. L’indennità spetta ad atleti, tecnici, addetti amministrativi e gestionali di società sportive (Coni, Cip, Federazioni nazionali, discipline sportive associative, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e dilettantistiche) che non hanno altri redditi e non beneficiano di altri supporti al reddito (qui i requisiti dei mesi scorsi).

Per conoscere tutti i dettagli bisognerà aspettare l’uscita del decreto ristori di gennaio e la pubblicazione delle modalità per fare richiesta da parte di Sport e Salute.