Un intero fine settimana per provare tante diverse discipline sportive e, magari, appassionarsi ad un’attività diversa rispetto ai gettonatissimi sport come calcio, danza, arti marziali che non mancano di allievi ogni anno.

L’appuntamento è il 6-7-8 settembre al Parco dell’Anconella e la manifestazione si chiama “Gioca lo Sport”, con un forte accento messo sull’attività sportiva intesa come gioco, appunto, ma anche benessere, divertimento, condivisione e apprendimento dello spirito di squadra. Da sottolineare anche che non mancheranno prove di sport dedicate a tutti i soggetti diversamente abili, al fine di realizzare un progetto di inclusione completo.

Gioca lo Sport è un progetto del Quartiere 3 con il nobile scopo di promuovere la cultura dello sport per tutti. La manifestazione è ideata in collaborazione con il comitato UISP di Firenze e sarà incentrata su esperienze di socializzazione e divertimento, con la possibilità per tutti di sperimentare diverse discipline sportive.

Gioca lo sport all’Anconella, il programma

Ma vediamo il programma che prenderà il via venerdì 6 settembre e proseguirà fino a domenica 8 sempre nelle ore del pomeriggio.

Venerdì 6 settembre

Ore 16.30 – 19.30

Calcio, baseball, ciclismo, “picra” la pesca nei giardini, atletica, karate, judo, scherma, equitazione, pallanuoto, wheelchair hockey, pallacanestro, rugby, scacchi, minibasket, gioco del tappo, yoga, tai ji quan, pallamano, tennis, padel, basket in carrozzina.

Sabato 7 settembre

Ore 16.30 – 19.30

Calcio, baseball, ciclismo, “picra” la pesca nei giardini, atletica, karate, judo, tai chi quan, tai chi kung, scherma, equitazione, pallanuoto, tennis tavolo, wheelchair hockey, pallacanestro, rugby, scacchi, minibasket, gioco del tappo, yoga, tai ji quan, pallamano, pallavolo, tennis, padel, canoa*, dagon boat*, stand up paddle*.

*presso sede Canottieri Comunali, lungarno Ferrucci 4

Domenica 8 settembre

Ore 16.30 – 19.30

Country line dance, calcio, baseball, ciclismo, “picra” la pesca nei giardini, atletica, karate, judo, tai chi quan, tai chi kung, scherma, equitazione, pallanuoto, tennis tavolo, wheelchair hockey, pallacanestro, rugby, scacchi, minibasket, gioco del tappo, yoga, tai ji quan, pallamano, pallavolo, tennis, padel.

Attività fuori programma

Sabato 7 settembre l’Ufficio Guide Outdoor proporrà un’escursione notturna sulle colline di Bagno a Ripoli. Ritrovo e partenza ore 18.00 presso la sede del Q3 via Tagliamento 4 (programma completo su www.ufficioguide.it).

Sabato 7 settembre il Gruppo SALUTE è BENESSERE Q3 sarà presente col “Frutta day” una sana merenda per la promozione della salute.

Sabato 7 settembre l’Ufficio Città Sicura sarà a disposizione per la “targatura” delle biciclette.

Domenica 8 settembre ore 17.00 presso “Barchetto”

“Facciamo sport per divertirci e stare bene. Medici sportivi, allenatori e atleti forniranno utili informazioni per praticare al meglio lo sport, sia amatoriale che professionale” – Incontro a cura di Associazione Anémic all’interno del progetto “SPORT una passione per vivere bene”.

Domenica 8 settembre ore 17.00 “GAVINANA IN BICI” pedalata nel quartiere di Gavinana a cura di FIAB Firenze Ciclabile (ritrovo presso il loro stand).

Ogni giorno, presso lo stand FIAB Firenze Ciclabile, andrà in scena La Lentissima gara a chi va più piano per promuovere la moderazione della velocità dei mezzi a motore.

PROTEZIONE CIVILE del Comune di Firenze e VAB saranno presenti nei tre giorni con uno stand informativo e con dimostrazioni.

La MISERICORDIA di BADIA a RIPOLI offrirà la postazione di primo soccorso e proporrà dimostrazioni e simulazioni di soccorso pediatrico

ALIA SERVIZI AMBIENTALI sarà presente sabato 7 con il punto informativo mobile “Il viaggio dei rifiuti”

Il Reparto Ciclisti della Polizia Municipale di Firenze sarà presente venerdì 6 e sabato 7 per divulgare la propria attività. Domenica 8 fungerà da scorta nell’iniziativa “Gavinana in bici”

MUKKI offrirà pocket drink al latte

Il programma potrà subire variazioni.

Informazioni:

Quartiere 3 – Ufficio Sport. Tel. 055/276.7712 – 7715

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia