È arrivato il giorno di Sivasspor-Fiorentina, la partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Stasera (con inizio alle 18.45) la Fiorentina scende in campo in Turchia allo stadio Yeni 4 Eylül di Sivas contro il Sivasspor Kulübü. All’andata al Franchi era finita 1-0 per i viola. Trasferta tutt’altro che semplice e qualificazione ancora tutta da decidere: ma dove sarà possibile seguire la partita?

Conference League: a che ora si gioca e dove vedere Sivasspor-Fiorentina

A differenza della partita di andata, che era stata trasmessa anche dalla tv in chiaro su Tv8, la partita di Conference League che vedrà scendere in campo stasera vla Fiorentina contro il Sivasspor verrà trasmessa da Sky (Sky Sport Football, ovvero il canale 253 e Sky Sport 254), Sky Go, NOW e DAZN.

La partita

La sfida che deciderà l’accesso ai quarti di finale della Conference League vede contrapposta la squadra viola guidata da Vincenzo Italiano a quella turca allenata da Riza Calimbay. La Fiorentina dovrà difendere l’1-0 ottenuto nella partita di andata allo stadio di Franchi grazie alla rete di Antonin Barak. Una trasferta insidiosa da non sottovalutare: ecco le probabili informazioni.

“Servirà lo spirito da squadra di valore – ha detto l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia del match – Avremo di fronte una squadra diversa da quella dell’andata e servirà una prestazione di livello”.