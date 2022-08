Firenze, nel Q3 sport gratis per tutti: fitness e pilates open air

Pubblicità

Sport gratis per tutti nel Q3 di Firenze, è questo il mantra della nuova iniziativa promossa da UISP (Unione italiana sport per tutti), che fino al 30 ottobre invita chiunque – giovani, adulti, anziani, persone con disabilità – a vivere un’esperienza sportiva in vari luoghi del Quartiere 3.

Q3, lezioni gratis di pilates e fitness per tutti

All’aperto, nelle aree verdi e attrezzate, le attività sportive en plein air sono rivolte a un pubblico di tutte le età e si svolgono con gli istruttori della UISP. Il progetto di UISP che vede organizzare a Firenze lezioni di sport gratis per tutti, nasce con l’intento di promuovere una corretta, costante e consapevole attività fisica, a misura di partecipante che si concretizza in due diverse modalità

attività motoria gratuita, organizzata, seguita e assistita da personale qualificato in postazioni attrezzate e non supporto di personale qualificato con funzioni di assistenza presso le postazioni attrezzate, a disposizione di tutti coloro che svolgono un’attività individuale non organizzata in corsi

L’iniziativa, che parte dal Quartiere 3 con l’intento di essere poi estesa ad altri quartieri della città di Firenze, vedrà i partecipanti dedicarsi ad attività come il fitness, il pilates o la camminata sportiva che – temperature da record permettendo – potranno essere praticate da chiunque voglia avvicinarsi a queste discipline.

Sport gratis a Firenze, dove si può praticare?

Il calendario previsto in questa prima tranche di appuntamenti, che si svolgeranno con cadenza settimanale fino al 30 ottobre (il progetto verrà poi riattivato dal 4 aprile al 29 ottobre 2023) è il seguente: piazza Elia dalla Costa lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11, viale Tanini martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 11, parco Isonzo giardino Norma Cossetto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:30 alle 20:30, piazza Bacci mercoledì giovedì e sabato dalle 9 alle 11, le Due strade – Giardino di San Gaggio lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11

Per avere informazioni sulle attivazione dei corsi e sugli orari, è possibile consultare il sito di UISP Firenze.