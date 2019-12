Greta Thunberg fa l’occhiolino dai muri di Firenze

In pieno centro compare una nuova opera del collettivo Lediesis, per la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie

Il collettivo di street artist Lediesis colpisce ancora. A due passi dalla Galleria dell’Accademia, nel centro storico di Firenze, spunta Greta Thunberg o meglio un’immagine della giovane attivista che ha smosso le coscienze riguardo ai cambiamenti climatici: cappellino in testa, lunghe treccine e sotto un impermeabile giallo la S di Superman. La nuova opera è comparsa nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre nella “cornice” per la street art in piazza delle Belle Arti, vicino alla casa del David di Michelangelo.

Greta Thunberg e le altre opere di street art a Firenze

Dopo la figura di Martin Luther King, realizzata la scorsa settimana in via de’ Cerretani, questo nuovo lavoro fa parte della campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Fondazione Il Cuore si scioglie per mettere in vetrina 7 superhumans, 7 figure emblematiche che con le loro azioni hanno cambiato il mondo. Una frase di Martin Luther King, “Il momento è adesso”, è lo slogan scelto per questa iniziativa di street art che vuole chiamare all’azione le persone comuni, perché con piccoli gesti è possibile aiutare chi ha bisogno.

È partito anche un contest sui social. Le prime 20 persone che scatteranno un selfie alle varie opere di street art e condivideranno l’immagine su Facebook e Instagram con l’hashtag #IlMomentoèAdesso riceveranno una copia dell’opera in digitale e una cartolina a edizione limitata del personaggio che i Postini fiorentini spediranno all’indirizzo desiderato. E per seguire questa speciale caccia al tesoro, c’è una mappa online.



“Natale Insieme” nei Coop.fi

Intanto la Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze ha lanciato la racconta fondi “Natale insieme”: fino al 24 dicembre a tutte le casse dei punti vendita Coop.fi è possibile donare almeno un euro o 100 punti della carta socio. Tutto il ricavato sarà raddoppiato dal Cuore si scioglie e andrà direttamente alle Caritas e alle associazioni del territorio che in Toscana offrono pasti caldi alle persone in difficoltà.

In collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie