Martin Luther King, Greta Thunberg, Liliana Segre: la squadra dei supereroi del bene comune che veglia sulle strade di Firenze da oggi ha una nuova componente. È Madre Teresa di Calcutta, comparsa in un murales su una parete in via dei Calzaiuoli, all’angolo con via dei Tavolini, a Firenze. È l’ultima realizzazione del collettivo di streetartist Lediesis per la campagna “Il momento è adesso… mettici il cuore” promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie.

Il murales di Madre Teresa a Firenze

Una campagna di solidarietà che porterà sui muri di Firenze alcune delle più grandi icone delle battaglie per i diritti civili e ambientali del Novecento e del nuovo millennio promossa con l’obiettivo di abbatterli, certi muri: quelli dell’indifferenza e dell’odio, tutti i muri che separano gli uomini e ne mettono a rischio il destino.

Come tutti i personaggi che l’hanno preceduta, anche la Santa premio Nobel per la pace è stata ritratta con una maglietta da Superman indossata sotto al sari bianco con tre strisce azzurre, il vestito che l’ha accompagnata per tutta la vita. E con l’occhiolino strizzato, un gesto d’intesa verso chi passa e osserva l’opera.

Il nuovo murale de Lediesis: a Firenze arriva Madre Teresa

La campagna è infatti anche un invito all’azione verso le persone comuni che grazie all’incontro quotidiano, nel centro e nelle periferie di Firenze, con le icone dei grandi paladini dei diritti, possano in qualche modo tenerne vivo il messaggio. Ricordando che tutti, nessuno escluso, possiamo cambiare il mondo.

La campagna della Fondazione Il Cuore si scioglie

“Il momento è adesso… mettici il cuore” è anche una sorta di caccia al tesoro della pace e della fratellanza. Chi “scopre” le opere è invitato a pubblicarle sui social network utilizzando l’hashtag #ilmomentoèadesso. I primi 20 a farlo 20 riceveranno una copia dell’opera in digitale e una cartolina a edizione limitata del personaggio.

Prima di Madre Teresa di Calcutta, i personaggi ritratti da Lediesis per questa campagna sono stati Martin Luther King (due volte, in via de’ Cerretani e in piazza Leopoldo), Greta Thunberg e Liliana Segre. Ne arriveranno altri, uno a settimana.

In collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie