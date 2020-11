Natale 2020, 10 idee regalo a km 0 da ordinare online

Natale 2020 si avvicina e la corsa al regalo anche, ecco 10 idee per ordinare online prodotti a chilometro zero. Gli acquisti prenatalizi al tempo del Covid19 sono più complessi, e chi non vuole ritrovarsi con l’acqua alla gola e il rischio di non poter uscire di casa per le compere dell’ultim’ora, può affidarsi alle rete dove sono sempre più gli artigiani (e non solo) che vendono le loro creazioni. Ce n’è per tutti i gusti: per grandi, per piccini, per amanti della lettura, per fashion victims e per patiti della tecnologia.

Quindi dopo avervi consigliato i migliori calendario dell’avvento 2020, ecco la top ten de ilReporter.it per un regalo made in Florence a chilometro zero.

Regali a km 0: Ovotondo e i quadretti personalizzati

Fiorentina che più fiorentina non si può, Camilla Catrambone in arte Ovotondo è una paper artist e crea quadretti e lampade personalizzati, colorati e divertenti, ascoltando le richieste dei suoi committenti. Un regalo speciale che fa bene al cuore.

Eleolab e Bebe timeless clothes, i vestiti a km 0 da regalare a Natale

Sono fatti con amore le bluse, i cappotti, le camicie, le gonne e i golf (ma anche le mascherine lavabili) della designer che si cela dietro il nome di Eleolab. Ha un piccolo laboratorio/negozio in via Arnolfo – dove cuce assembla tessuti Liberty of London e fantasie romantiche – ma anche un attrezzatissimo store online. Romantici e originali anche gli outfit ispirati all’infanzia degli anni Sessanta di Bebe timeless clothes: abitini svasati, fantasie floreali, minigonne a quadri e fasce per capelli. Per far tornare la voglia di uscire a fare una passeggiata con le amiche.

Libri a domicilio e consulenze ad ok: i libri di Natale al tempo del Covid19

Le librerie sono aperte anche adesso che la Toscana è stata decretata zona rossa, ma se è un libro quello che si sta cercando, e non si vuole andare a comprarlo di persona, gli indirizzi da segnare in agenda e da consultare, secondo il Reporter, sono questi 4: Todo Modo e la Piccola Farmacia letteraria che oltre ai libri propongono quaderni, ex libris, gadget e deliziose sportine (come quella proposta sulla pagina Instagram di Todo Modo), e poi Nani Pittori, fornitissima libreria per l’infanzia che offre anche consulenze personalizzate (via whatsapp o su appuntamento) agli indecisi, senza dimenticare Farollo e Falpalà con un pratico servizio online per chiedere consiglio e spedire il regalo al domicilio del piccolo lettore.

L’ideista, il regalo di Natale è sostenibile

Se sotto l’albero si vuole mettere un regalo che oltre ad essere originale e fatto a mano sia anche sostenibile, si può cercare tra le proposte di Viola Bambi alias L’Ideista – Cose Rott-Amate, specialista in upcycling. Proprio così, Viola non ricicla ma dà nuova vita agli oggetti – bottiglie, bicchieri, barattoli, scatole, tappi, confezioni in legno – trasformandoli in qualcosa di nuovo. Ideale se si punta sull’effetto sorpresa. L’ideista era solita partecipare a numerossimi mercatini sul territorio fiorentino e non solo, ma adesso che sono spariti dalla circolazione, la si può contattare direttamente dal suo profilo Instagram o dal sito.

La cocciaia, una scultura di ceramica sotto l’albero di Natale

Cosa c’è di più romantico di una piccola scultura in terracotta? Niente. E lo sa bene Martina Marzili, in arte “La Cocciaia”, ceramista fiorentina che sul suo store online propone una serie di piccoli oggetti realizzati con amore e estrema creatività. Oltre alle sculture, piccoli contenitori per piante, tazze, tazzine, vasi e oggetti da personalizzare ma anche piccoli monili. Tanti sono a tema marino, ma non solo. Uno più bello dell’altro.

La Corallina, l’idea regalo per gli amanti della casa chic (made in Florence)

Visto che che siamo tenuti a passare del tempo in casa, ecco un un’altra idea per il regalo ideale da comprare online per il Natale 2020. Paralumi colorati, sottopiatti, copricuscini, vassoi e sottobicchieri, lo stile de La Corallina, tutto made in Florence, è inconfondibile. Sia che si opti per un banco di sardine, sia che si scelga un paralume a tema jungle o un sottopiatto optical, l’effetto è assicurato.

Ocarina, a Natale 2020 il regalo per bambini 4.0

I bambini 4.0 non possono rinunciare ad avere un mp3: e se negli anni ’80 e ’90 spopolavano le fiabe sonore, nel terzo millennio, sotto l’albero di Natale 2020 non si può che trovare Ocarina, coloratissimo lettore per piccoli amanti della musica. Progettata (e realizzato) a Firenze, Ocarina può contenere canzoni, fiabe e tracce audio che il babbo e la mamma possono registrare direttamente sul dispositivo per creare fiabe personalizzate.

Meyer, un dono solidale per il Natale al tempo del Covid

Infine, per chi anche in tempo di Covid non vuole rinunciare a fare del bene, il sito dell’Ospedale pediatrico Meyer, oltre alle donazioni liberali, offre la possibilità di acquistare gadget solidali e biglietti augurali. Per sostenere la ricerca e i tanti progetti dell’ospedalino fiorentino.