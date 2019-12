Dopo i festeggiamenti per il veglione di Capodanno, molti musei di Firenze resteranno chiusi e quei pochi che saranno aperti rispetteranno orari ridotti nella giornata del 1° gennaio 2020: si “sveglieranno” più tardi, aprendo le porte solo nel pomeriggio, anche se qualche eccezione c’è. Per San Silvestro invece è meglio consultare bene l’orario perché tutti i luoghi d’arte attivi il 31 dicembre anche al pomeriggio chiudono in anticipo per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno.

31 dicembre, gli orari dei musei

I principali musei di turno sono tutti aperti martedì 31 dicembre 2019, ma come detto in molti casi chiuderanno in anticipo. Succede ad esempio agli Uffizi, a Palazzo Pitti e alla Galleria dell’Accademia che per l’ultimo dell’anno accorciano l’apertura di una cinquantina di minuti. Palazzo Vecchio, che nel periodo delle feste in genere è visitabile fino alle ore 23.00, per San Silvestro chiude le porte alle 19.00, come anche Palazzo Medici Riccardi e il Museo archeologico.

San Silvestro al museo

Aperti tutto il giorno (ma attenzione alle chiusure anticipate)

Uffizi 8.15 – 18.00

8.15 – 18.00 Palazzo Pitti 8.15 – 18.00

8.15 – 18.00 Giardino di Boboli 8.15 – 16.30

8.15 – 16.30 Galleria dell’Accademia 8.15 – 18.00

8.15 – 18.00 Museo Archeologico nazionale 8.15 – 19.00

8.15 – 19.00 Grande Museo del Duomo 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Palazzo Vecchio 9.00 – 19.00 (Torre di Arnolfo 10.00 – 17.00)

9.00 – 19.00 (Torre di Arnolfo 10.00 – 17.00) Santa Maria Novella 9.00 – 17.30

9.00 – 17.30 Museo Novecento 11.00 – 19.00

11.00 – 19.00 Palazzo Medici Riccardi 9.00 – 19.00

9.00 – 19.00 Palazzo Strozzi , mostra Natalia Goncharova 10.00 – 20.00

, mostra Natalia Goncharova 10.00 – 20.00 Museo Galileo 9.30 – 18.00

9.30 – 18.00 Museo di antropologia ed etnologia 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Museo di Geontologia e Paleontologia 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Fondazione Horne 10.00 – 14.00

10.00 – 14.00 Casa di Dante 10.00 – 18.00

10.00 – 18.00 Museo ebraico e Sinagoga 10.00 – 17.00

10.00 – 17.00 Museo della Misericordia 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Villa Bardini 10.00 – 18.00

10.00 – 18.00 Museo Gucci 10.00 – 18.00

10.00 – 18.00 Museo Salvatore Ferragamo 10.00 – 19.30

10.00 – 19.30 Officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella 9.00 – 20.00

9.00 – 20.00 Villa medicea La Petraia 8.30 – 16.30 (zona Castello)

Solo la mattina

Bargello 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Cappelle medicee 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Palazzo Davanzati 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Museo di San Marco 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Museo dell’Opificio delle pietre dure 8.15 – 14.00

8.15 – 14.00 Biblioteca medicea Laurenziana 9.30 – 13.30

9.30 – 13.30 Museo Stibbert 10.00 – 13.00

10.00 – 13.00 Cenacolo di Sant’Apollonia 8.15 -13.50

8.15 -13.50 Cenacolo di San Salvi 8.15 -13.50

Musei di Firenze aperti a Capodanno 2020

Capodanno batte Natale, almeno per il numero di musei di Firenze aperti. Sia ben inteso i grandi siti statali, dagli Uffizi all’Accademia, il 1° gennaio 2020 sono chiusi al pubblico, ma qualche consolazione per chi vuole iniziare il 2020 nell’arte c’è, soprattutto nel pomeriggio quando riaprono le porte dopo i “bagordi” del veglione Palazzo Vecchio, il complesso di Santa Maria Novella e il Museo Novecento. Già attivi fin dal mattino invece il Giardino di Boboli (apertura straordinaria) e Palazzo Strozzi con la sua mostra “Natalia Goncharova – Una donna e l’Avanguardia tra Gauguin, Matisse e Picasso”.

A Capodanno tutti i luoghi legati al Duomo (cupola, cattedrale di Santa Maria del Fiore, cripta di Santa Reparata, Battistero e Grande Museo del Duomo) sono chiusi alle visite, in compenso alcune suggestive chiese di Firenze sono aperte al pubblico (vedi sotto). Infine segnaliamo che sulle colline di Firenze sono accessibili dal mattino al primo pomeriggio l’area archeologica di Fiesole, insieme al museo archeologico e al museo Bandini del colle etrusco. Ecco gli orari completi.

Musei, 1° gennaio 2020

Giardino di Boboli 10.00 – 16.30

10.00 – 16.30 Palazzo Vecchio 14.00 – 19.00 (Torre di Arnolfo 14.00 – 17.00)

14.00 – 19.00 (Torre di Arnolfo 14.00 – 17.00) Museo di Santa Maria Novella 13.00 – 17.30

13.00 – 17.30 Museo Novecento 14.00 – 19.00

14.00 – 19.00 Palazzo Strozzi , mostra su Natalia Goncharova 10.00 – 20.00

, mostra su Natalia Goncharova 10.00 – 20.00 Casa di Dante 10.00 – 18.00

10.00 – 18.00 Area archeologica, museo archeologico e Museo Bandini (Fiesole) 10.00 – 15.00

Chiese di Firenze aperte a Capodanno

Chiesa della SS. Annunziata 16.00 – 17.15

16.00 – 17.15 Chiesa di Orsanmichele 10.00 – 17.00

10.00 – 17.00 Basilica di Santo spirito 11.30 – 13.30 e 15.00 – 18.00

11.30 – 13.30 e 15.00 – 18.00 San Miniato al Monte 13.00 – 19.00

13.00 – 19.00 Chiesa di Santa Felicita 9.30 – 12.30

9.30 – 12.30 Chiesa di Santa Trinita 8.30 – 10.45 e 16.00 – 18.00

8.30 – 10.45 e 16.00 – 18.00 Certosa del Galluzzo, visite alle 15.00 e alle 16.00

Attenzione: il Duomo di Firenze è chiuso alle visite per l’intera giornata

Maggiori dettagli sul sito di informazioni turistiche di Firenze.