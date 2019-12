La Galleria dell’Accademia, casa del David di Michelangelo ma anche di altri capolavori tutti da scoprire, il Museo di San Marco con i suggestivi affreschi del Beato Angelico e il Museo archeologico nazionale che conserva anche una collezione di mummie: sono questi i 3 musei di Firenze che in altrettante date di dicembre aprono le porte gratis al pubblico. Passata la prima domenica del mese, ci sono ancora 3 opportunità per ammirare capolavori senza sborsare un euro. Ecco le date e gli orari.

Galleria dell’Accademia e Museo di San Marco gratis a dicembre

Si parte nel weekend dell’Immacolata con due aperture gratuite di altrettanti luoghi d’arte statali: domenica 8 dicembre 2019 l’accesso è libero (coda permettendo) alla Galleria dell’Accademia di via Ricasoli dalle 8.15 alle 18.50. Nella stessa giornata è accessibile a costo zero anche il Museo di San Marco per visitare la parte monumentale del convento domenicano ideato da Michelozzo (dalle 8.15 – 16.50).

Museo archeologico nazionale gratis

Ultima data del 2019 nel calendario di aperture gratuite previste dall’iniziativa “Io vado al museo” anche per il Museo archeologico nazionale di Firenze. Domenica 15 dicembre 2019, l’ingresso è libero dalle ore 8.30 alle 14.00. Il museo archeologico è uno dei pià antichi in Italia e comprende anche una sezione speciale, il museo Egizio di Firenze, secondo solo a quello di Torino per i manufatti conservati. L’ingresso è da piazza Santissima Annunziata.

I musei di Firenze sempre gratis (anche a dicembre)

Per ammirare l’arte a costo zero durante le vacanze di dicembre, ci sono però altre occasioni: alcuni musei di Firenze infatti sono sempre gratis. Si va dal museo di Orsanmichele, nel cuore del centro storico per conoscere al storia di questa singolare “chiesa-granaio”, fino alla casa-museo di uno 007 dell’arte, Rofoldo Siviero nella zona di San Niccolò. In periferia poi ci sono poi la villa medicea della Petraia, il giardino della Villa di Castello, oltre a Villa Corsini e Villa La Quiete (quest’ultima con visite guidate su prenotazione).

Ecco le nostre guide per visitare questi luoghi, a costo zero: