Elezioni Firenze 2024: guida pratica per europee, comunali, Quartieri

Come saranno le schede? Per cosa si vota? Come si esprimono le preferenze. Tutte le informazioni utili sulla tornata elettorale dell'8 e 9 giugno

Per le elezioni 2024, a Firenze i cittadini che si recheranno ai seggi riceveranno 3 schede elettorali: con quella rosso rubino si vota per le europee, la scheda azzurra permette di esprimere le proprie preferenze per le comunali e infine la scheda verde serve per scegliere Consiglio e presidente di Quartiere. Alle urne, durante il weekend, sono chiamati oltre 280mila fiorentini, a cui si aggiungono quelli di altri 23 comuni della Città Metropolitana, da Scandicci fino a Bagno a Ripoli. Ecco una guida pratica per districarsi tra le varie consultazioni: quando e come si vota, gli orari e i fac-simile delle schede.

Quando si vota: gli orari di sabato e domenica

Per le europee, le comunali e le elezioni circoscrizionali le urne sono aperte sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, ma attenzione: stavolta non si vota di lunedì. Per rispettare il calendario dettato dall’Ue per tutti i Paesi membri, le urne dovranno chiudersi alle 23 di domenica. Dopodiché scatterà lo spoglio delle schede delle europee, che avranno la precedenza sulle altre elezioni mentre per lo spoglio delle amministrative inizierà lunedì dalle ore 14. Per votare è necessario portare con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale (se smarrita, danneggiata o esaurita è possibile richiederla agli uffici comunali aperti anche durante l’orario delle votazioni).

Elezioni europee: come si vota, le liste e i candidati

Partiamo dalla scheda rossa, quella per le elezioni europee 2024 della circoscrizione Centro Italia, in cui ricadono Toscana, Lazio, Marche e Umbria con cui, anche a Firenze, si scelgono gli eurodeputati. 15 sono quelli che verranno eletti nella zona centrale del nostro Paese. Ecco come si vota per le europee: basta tracciare un segno sul simbolo del partito o della lista prescelta, con la possibilità di esprimere da una a 3 preferenze, scrivendo di proprio pugno il cognome (e il nome in caso di omonimia) dei candidati o della candidate.

Attenzione all’alternanza di genere: uomo e donna nel caso di 2 preferenze, due donne e un uomo oppure due uomini e una donna nel caso di 3 preferenze. Non è previsto il voto disgiunto. Il sistema elettorale è di tipo proporzionale ed entrano nell’Europarlamento le formazioni che superano la soglia di sbarramento del 4% a livello nazionale. In questo approfondimento le liste e i candidati per le europee, mentre qui sotto il fac-simile della scheda per il Centro Italia.

Come si vota per le comunali 2024 a Firenze: sindaco e consiglieri

Con la scheda azzurra si vota invece per le comunali, per scegliere il nuovo sindaco di Firenze (o la nuova sindaca, visto che tra i 10 candidati ci sono 4 donne) e la formazione del nuovo Consiglio comunale, per cui sono in corsa ben 700 aspiranti consiglieri. È possibile tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco (così il voto non andrà alle liste collegate) oppure sul simbolo di una lista (il voto in questo caso andrà in automatico anche al candidato sindaco sostenuto da quella determinata formazione) o ancora si può fare il voto disgiunto (una X su un candidato sindaco e una X su una lista che sostiene un altro candidato sindaco). È consentito anche barrare il nome del candidato sindaco e di una lista che lo sostiene.

Quando si sceglie il simbolo di una lista è possibile anche esprimere nelle righe accanto al contrassegno fino a due preferenze per i Consiglieri comunali, un uomo e una donna (alternanza di genere). In caso di preferenze a due uomini o due donne, la seconda viene annullata. Verranno eletti 36 consiglieri comunali, mentre la colazione che sostiene il/la candidato/a sindaco eletto/a dalla maggioranza degli elettori ottiene il premio di maggioranza (60% dei seggi).

Ecco alcuni approfondimenti su come si vota per le amministrative fiorentine:

Quando si vota per il ballottaggio?

Per quanto riguarda le elezioni comunali di Firenze, se nessuno dei candidati durante il primo turno dell’8 e 9 giugno 2024 avrà ottenuto il 50% più uno dei voti validi, si andrà al ballottaggio tra i due nomi più votati. L’eventuale secondo turno è fissato per il ponte di San Giovanni: a differenza delle europee, si voterà tra domenica e lunedì, il 23 giugno dalle 7 alle 23 e il 24 giugno dalle 7 alle 15, con lo spoglio delle schede subito dopo la chiusura delle urne. Fermi i collegamenti con le liste del primo turno, mentre eventuali nuovi apparentamenti con le formazioni politiche rimaste fuori dal ballottaggio dovranno essere dichiarati almeno una settimana prima del secondo turno.

Elezioni 2024 a Firenze: come si vota per i Quartieri 1, 2, 3, 4 e 5

A Firenze, oltre che per le europee e le comunali, si voterà anche per le elezioni circoscrizionali: saranno scelti i presidenti dei 5 Quartieri e i componenti dei rispettivi Consigli di Quartiere. La scheda è quella verde e il funzionamento è simile alle comunali, fatta eccezione per voto disgiunto e ballottaggio che non sono previsti nelle circoscrizioni. Si vota o tracciando un segno sul candidato presidente oppure sul simbolo di una lista, accanto alla quale si possono indicare fino a due preferenze, un uomo e una donna. Qui i candidati per i Quartieri di Firenze, qui sotto i fac-simile delle schede elettorali.

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Firenze e su quello del Ministero dell’Interno.