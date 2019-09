Cosa succede Firenze oggi: notizie, cronaca, eventi, appuntamenti e meteo di venerdì 13 settembre 2019

Alla Stazione Leopolda (e non solo) comincia la 17° edizione di . Il programma. Mostre. Dopo l’anteprima internazionale di ieri, oggi sarà il primo giorno di apertura al pubblico della mostra “La botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra arte e natura” .

Alle ore 11 è in programma l’ultimo sopralluogo alla di via Sirtori prima dell’inaugurazione di lunedì prossimo. Calcio. È la vigilia dell’attesissima partita tra Fiorentina e Juventus. Alle ore 13 il mister viola Vincenzo Montella parla in conferenza stampa.

Eventi, notizie e mostre in programma a Firenze oggi

Giornata conclusiva per la . Al Nelson Mandela Forum si parte alle 18.30 con l’incontro ‘Ferro e fibra: infrastrutture materiali e immateriali’. Partecipano l’onorevole Antonello Giacomelli, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e la sindaca di Empoli Brenda Barnini. Alle 21 sul palco centrale, Bianca Caterina Bizzarri de La7 intervista Dario Nardella per l’evento conclusivo. Arte. Nancy Burson inaugura la sua esposizione al Museo Marino Marini nell’ambito di ‘Firenze Suona Contemporanea’. Apertura alle ore 18.30.

inaugura la sua esposizione al Museo Marino Marini nell’ambito di ‘Firenze Suona Contemporanea’. Apertura alle ore 18.30. Musica. Prosegue il Firenze Jazz Festival. Molti gli eventi in programma. Sul palco centrale in piazza del Carmine salgono, alle ore 21, l’Arcadia Trio con Robin Eubanks come special guest. Alle 22.15 il batterista britannico Moses Boyd, uno dei nomi emergenti del jazz internazionale, con la sua band Moses Boyd Exodus.

Le previsioni meteo a Firenze del 13 settembre

Un’altra giornata serena e di caldo estivo, con temperatura massima fino a 32 gradi. Il tempo si manterrà buono anche in serata e non sono previste precipitazioni. Tempo buono anche domani e nel weekend, ma con cielo velato. Questo le previsioni meteo di oggi per Firenze secondo l’Istituto Lamma.