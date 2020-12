Toscana zona gialla fino a quando: i giorni di fascia rossa e arancione

La Toscana sulla carta rimarrà zona gialla fino a quando i dati sui contagi di Covid resteranno stabili, ma nella pratica dopo il 23 dicembre ci sarà un nuovo cambio di colore, anzi due, per effetto delle regole nazionali introdotte per il periodo di Natale e Capodanno, con il ritorno della zona rossa prima e arancione poi. L’ultimo decreto legge infatti dipinge tutta Italia di una stessa tonalità durante il periodo delle feste. Sebbene la Toscana sia passata in zona gialla domenica scorsa, si dovrà rassegnare al ritorno delle restrizioni.

Fino a quando la Toscana è zona gialla Covid: 23 dicembre

Poche ore e tornerà il “lockdown leggero”. Mercoledì 23 dicembre: ecco fino a quando dura la zona gialla in Toscana. Questo è l’ultimo giorno prima dell’entrata in vigore delle regole nazionali. Per l’esattezza si può uscire liberamente dal comune (ma non fuori regione) fino alle ore 22 del 23 dicembre, perché da quell’orario parte il coprifuoco. Così la Toscana, come tutta Italia, si risveglierà in zona rossa il 24 dicembre, quando ristoranti, bar ed esercizi commerciali di beni non essenziali saranno chiusi: niente paura però, la lista dei negozi aperti per la vigilia di Natale e nel weekend successivo è più lunga di quanto si pensi. E anche i parrucchieri possono stare aperti il 24 e nei giorni di zona rossa nazionale.

Toscana, i giorni di zona rossa e arancione

Secondo le regole del decreto legge Natale , dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutte le regioni, sebbene in base alla classificazione risultino in zona gialla (come la Toscana), diventeranno in automatico zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione negli altri. Ecco per comodità un calendario sintetico dei cambi di colore.

23 dicembre : la Toscana è in zona gialla, libera circolazione tra comuni fino alle ore 22. Negozi, ristoranti e bar aperti. Stop agli spostamenti fuori regione.

: la Toscana è in zona gialla, libera circolazione tra comuni fino alle ore 22. Negozi, ristoranti e bar aperti. Stop agli spostamenti fuori regione. 24 dicembre – 27 dicembre : parte la zona rossa anche in Toscana e continua a Natale, Santo Stefano e il 27 dicembre. Vietato uscire di casa (salvo la deroga per gli spostamenti di due persone verso abitazioni private), ristoranti e negozi di beni non essenziali chiusi, i parrucchieri possono stare aperti.

: parte la zona rossa anche in Toscana e continua a Natale, Santo Stefano e il 27 dicembre. Vietato uscire di casa (salvo la deroga per gli spostamenti di due persone verso abitazioni private), ristoranti e negozi di beni non essenziali chiusi, i parrucchieri possono stare aperti. 28 dicembre – 30 dicembre : da lunedì 28 la Toscana torna in zona arancione e rimane tale anche martedì 29 e mercoledì 30. Non si può uscire dal comune (salvo uno spostamento al giorno, tra le 5 e le 22, di 2 persone al massimo), ristoranti e bar chiusi. Negozi tutti aperti.

: da lunedì 28 la Toscana torna in zona arancione e rimane tale anche martedì 29 e mercoledì 30. Non si può uscire dal comune (salvo uno spostamento al giorno, tra le 5 e le 22, di 2 persone al massimo), ristoranti e bar chiusi. Negozi tutti aperti. 31 dicembre – 3 gennaio : a Capodanno torna la zona rossa, con le stesse regole specificate sopra. Il coprifuoco si allunga il 31 dicembre dalle 22 alle 7.

: a Capodanno torna la zona rossa, con le stesse regole specificate sopra. Il coprifuoco si allunga il 31 dicembre dalle 22 alle 7. 4 gennaio : un solo giorno di zona arancione, prima del ritorno della Toscana (e di tutta Italia) in fascia rossa.

: un solo giorno di zona arancione, prima del ritorno della Toscana (e di tutta Italia) in fascia rossa. 5 – 6 gennaio: anche la vigilia dell’Epifania e il giorno della Befana scatta la zona rossa.

Sempre in vigore il coprifuoco, dalle 22 alle 7 (fino alle 7 del mattino il 1° gennaio). Restano garantiti gli spostamenti tra comuni e fuori regione per motivi di lavoro, salute e necessità.

Quando la Toscana torna in zona gialla

L’Epifania non solo tutte le feste si porterà via, ma – incrociando le dita e tirando su la mascherina – trascinerà con sé pure la zona rossa. Il giorno X è lunedì 7 gennaio 2021, quando la Toscana – se gli indicatori sul Covid resteranno sotto controllo – potrà tornare in zona gialla, lasciandosi alle spalle le restrizioni della zona arancione e di quella rossa.

Fino a quando la Toscana potrà restare in zona gialla? Influirà come detto la situazione dei contagi: gli esperti del Cts, il comitato scientifico sul coronavirus, hanno più volte messo in guardia sul rischio che i contatti sociali incontrollati durante le feste generino una terza ondata di Covid a gennaio.