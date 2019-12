Capodanno 2020 si avvicina e i capoluoghi della Toscana iniziano i loro preparativi per la grande festa in piazza che concluderà il 2019. La tendenza? Aspettare insieme l’anno nuovo nelle piazze tra spettacoli, musica e ospiti di eccezione che accompagneranno .

Capodanno 2020 in Toscana: le feste in piazza a Firenze e dintorni

Firenze e il Capodanno itinerante

Firenze saluta il 2019 con qualche cambiamento che non prevederà il classico concertone di fine anno ma, al suo posto, tantissime novità, ospiti e spettacoli itineranti tra piazze e logge della città. Gli eventi inizieranno dalla mattina del 31 dicembre, con le visite guidate al Museo del Novecento, e si concluderanno il 1 gennaio 2020, con il concerto del Primo dell’anno al Teatro dell’Opera.

Per i festeggiamenti serali saranno 20 i luoghi coinvolti, ognuno dedicato a un genere musicale diverso, per celebrare il nuovo anno in compagnia della musica a cielo aperto.

Le piazze coinvolte

“He made the moon and stars” e musica gospel in piazza Duomo. Danza e acrobazie, Vertigini circensi e musiche ispirate alla luna in piazza della Signoria. Rock in piazza della Repubblica. Giochi di luce, musica dance con Dancing in the moonlight in piazza Poggi. piazza Santissima Annunziata, è con Lorenzo Baglioni, Cristiano Militello e gli EuroTunz per la musica dance anni ’90. Ritmo jazz per piazza San Lorenzo. Capodanno al cinema nella Sala del Turismo, con proiezioni fino alle 21.00 in piazza della Stazione. Santa Maria Novella ospita il concerto omaggio a Morricone, Rossini ed un programma di musica classica. Dalle 17.00 alle 22.00, Capodanno junior con letture, laboratori e spettacoli dedicati ai più giovani nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella.

In zona Oltrarno street band itineranti mentre in piazza del Carmine Radio Bruno e gli ospiti Mr Rain, Martina Attili, il cantautore fiorentino D’Iuorno e tanta musica pop. Alle Murate visite guidate al carcere ed a seguire concerto live di Baba Sissoko. In piazza Dalmazia musica popolare.

Per questo anno coinvolte anche la tramvia, che dalle 19:00 alle 23:00 allieterà i passeggeri con i giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile Toscana Classica e la Fortezza, che ospiterà fino alle 2.00 le performance e il dj set del Circo Nero sulla nuova pista di pattinaggio.

Ma la festa continua anche nelle logge:

Loggia del Grano, con dj set di Lady Radio e spettacoli di giocolieri. Loggia del Pesce con RDF e le perfomance del collettivo Dhakkan e infine Loggia del Porcellino con Radio Mitology, un’ampia selezione di musica disco, new wave, rock e i tormentoni anni ’70 e ’80.

SCANDICCI E LA BANDABARDÒ

A Scandicci Capodanno con la Bandabardò in piazza della Resistenza. Ad aprire la serata i Kids, giovanissima band vincitrice del concorso Young Rock Scandicci e il conduttore Benedetto Ferrara.

Capodanno 2020 in Toscana: i concerti in piazza

Capodanno a Siena: in piazza musica e comicità

Il Capodanno a Siena sarà anche per il 2020 ricco di appuntamenti che comprenderanno musica e divertimento in tutto il centro storico. In Piazza del Campo si festeggia insieme al comico Paolo Ruffini e alla speciale compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, il teatro con i formidabili attori con disabilità. Dalle 21.00 sorrisi e comicità per accogliere l’anno nuovo con lo spettacolo “Up & Down”, a seguire il gruppo le Voci Sole per poi ballare in piazza fino a tarda notte. Gli altri spazi coinvolti saranno: piazza del Mercato, piazza Indipendenza, piazza Tolomei, Logge del Papa, il Foyer dei Rinnovati, la Fortezza Medicea e il largo tra via Montanini e via Banchi di Sopra.

Concerto in Piazza San Francesco a Prato

A Prato Capodanno è con gli Ex Otago e Fantasia Pura Italiana, due band del pop rock che suoneranno in concerto in Piazza San Francesco per salutare il 2019. Al Teatro Politeama dalle 22.30 sinfonie natalizie insieme alla Camerata Strumentale Città di Prato e all’Orchestra Archè.

Pisa in Piazza dei Cavalieri

Sarà piazza dei Cavalieri ad ospitare lo spettacolo di benvenuto al 2020, con il grande imitatore Dario Ballantini ed il suo speciale omaggio a Lucio Dalla e la sua musica. Dalle 22.30 il comico dedicherà, con travestimenti e canzoni, la serata al grande cantautore con uno spettacolo dal titolo “Da Balla a Dalla”. Da mezzanotte l’atteso spettacolo pirotecnico sui lungarni. Una vera e propria tradizione per Pisa che, come ogni anno, illuminerà il Ponte di Mezzo con circa 3mila fuochi di artificio, che incanteranno la sera del 31 dicembre e inaugureranno il nuovo anno 2020.

Livorno in Piazza della Repubblica

A Livorno la festa di Capodanno 2020 è in piazza della Repubblica. Musica e fuochi d’artificio per riportare la piazza al centro della vita cittadina. Dalla sera del 31 dicembre, a partire dalle 22.00, lo spettacolo con i presentatori Alessia Cespuglio e Claudio Marmugi. Dalle 23.00 via alle danze con il tributo ai Beatles “All you need is love”, a cui seguiranno gli Abbadream&Orchestra con l’ensemble Amedeo Modigliani e per finire conto alla rovescia e fuochi artificiali dalla Fortezza Nuova al ritmo della musica dei Baro Drom Orkestar.

Tutti in Piazza Grande ad Arezzo

Ad Arezzo il 2020 si attende in Piazza Grande con lo show di Enzo Scartoni a cui è affidato il brindisi di mezzanotte. Seguiranno Frankie hi-nrg e il dj-set di Ivreatronic. Il divertimento in Piazza Grande comincerà già dalle 20.00 con Spumante, il progetto musicale dell’aretino Elia Perrone e con i The Shakers. Dalle 21.30 sarà attivo anche uno spazio bimbi gestito da Progetto 5 mentre brindisi e panettone per la mezzanotte saranno offerti dai commercianti della piazza.

Capodanno 2020 di piazza in piazza: dove festeggiare in Toscana

Lucca e il doppio festeggiamento

A Lucca il Capodanno si passa in piazza San Martino, proprio di fronte all’omonima cattedrale, dove si svolgono le migliori feste notturne per il 31 di dicembre. Non tutti sanno che a Lucca si festeggia la mezzanotte due volte e che, come da tradizione, i cittadini festeggiano anche dopo diciotto minuti ed un secondo dalla mezzanotte italiana. L’ora di Lucca, infatti, viene calcolata seguendo il transito del sole sulla storica meridiana che si trova sulla Torre delle Ore, situata in Via Fillungo.

Pistoia al Duomo

A Pistoia la festa di Capodanno 2020 è in Piazza del Duomo. Un nuovo anno all’insegna della musica che partirà dalla sera del 31 dicembre, alle ore 22:00, con Radio Pistoia Web.

Grosseto in Piazza Dante

Il Capodanno 2020 a Grosseto in Piazza Dante è uno dei principali eventi di Capodanno gratuiti della Maremma. Il programma dei festeggiamenti prevede sempre la presenza di artisti locali, musica e Dj Set per chi vuole fare festa dopo la mezzanotte.