Decibel Open Air 2023 a Firenze: dove si trova, parcheggio, navetta

Una lineup di tutto rispetto, due giorni di musica elettronica e una nuova location che si trova alle porte di Firenze: il Decibel Open Air 2023, tra sabato 9 e domenica 10 settembre richiamerà decine di migliaia di persone. Quest’anno il festival non è ospitato al parco delle Cascine, ma si sposta all’Osmannoro. Si potrà raggiungere con i mezzi pubblici o in auto. Vediamo allora tutte le informazioni utili su come arrivare al Decibel Open Air di Firenze in auto (con tanto di parcheggio), con i mezzi pubblici e con la navetta (che però non è gratis) e il regolamento su cosa portare.

Dove si trova la location del Decibel Open Air 2023: gli orari e come arrivare in bus e tramvia

Per l’edizione 2023 Decibel Open Air 2023 di Firenze è stata scelta una location più ampia, un’area verde da 100mila metri quadrati che si trova in zona Osmannoro-Motorizzazione Civile: l’indirizzo preciso è via Lucchese 168, nel Comune di Sesto Fiorentino (queste le indicazioni su Google maps), ma non sarà possibile arrivare in auto fino agli ingressi. Un tratto di via Lucchese, nei giorni del festival, sarà infatti chiuso al traffico. Ecco gli orari: i cancelli per il pubblico aprono ogni giorno a mezzogiorno (salvo ritardi per motivi tecnici) ed è possibile entrare nell’area del festival fino alle 23.30, mentre la fine della manifestazione è prevista a mezzanotte (ma sono in programma after party, in vari locali fiorentini). Per motivi di sicurezza non è possibile uscire e poi rientrare nel festival.

Per arrivare al Decibel Open Air 2023 gli organizzatori consigliano di utilizzare i mezzi pubblici: la linea 2 della tramvia scendendo alla fermata sotterranea “Guidoni” per poi prendere la navetta (a pagamento) oppure l’autobus di Autolinee Toscane n° 30, scendendo allo stop “Casa Rossa 01”, distante circa 15 minuti a piedi dall’entrata del festival. Per bus e tram il biglietto costa 1,70 euro e dura 90 minuti (2,29 euro il biglietto SMS). Sabato 9 e domenica 10 settembre, le linee 1 e 2 della tramvia di Firenze circoleranno fino alle 2 di notte. L’ultima partenza della linea 2 dall’aeroporto di Peretola (ossia dalla fermata prima di Guidoni) è prevista alle ore 01.31 con arrivo a Unità alle 01.50. Per l’autobus numero 30 si consiglia di controllare gli orari del ritorno.

Doa Shuttle: orari e costo della navetta per il Decibel Open Air di Firenze

Dalla fermata “Guidoni” della linea 2 della tramvia di Firenze, dove è presente anche un parcheggio a pagamento, nei giorni del Decibel Open Air parte ogni 15 minuti la navetta “Doa Shuttle” che però non è gratis: i biglietti costano 10 euro a persona e sono giornalieri (andata e ritorno) con il capolinea finale a circa 5 minuti a piedi dalla location di via Lucchese 168. Gli organizzatori consigliano di prenotare il servizio navetta (questo il link online) perché i posti sono limitati e in via di esaurimento. La navetta entra in funzione alle 11 del mattino e l’ultima corsa per il rientro è prevista alle 1 e mezzo di notte. Come detto, l’ultima tramvia parte da Peretola alle 1.31.

Dove si trova il parcheggio più vicino per il Decibel Open Air 2023 di Firenze

Chi invece vuole arrivare in auto al Decibel Open Air di Firenze ha tre opzioni: lasciare la macchina nel parcheggio a pagamento di viale Guidoni, da dove passa la navetta; scegliere il parcheggio convenzionato V1 a pagamento (via Curzio Malaparte 8, Firenze, prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero 351 898 0697) e poi salire sulla navetta; oppure arrivare nella zona di via Lucchese per parcheggiare la macchina negli spazi di sosta gratis. Il parcheggio a pagamento di viale Guidoni, attivo 24 ore su 24 grazie a casse automatiche, costa 1 euro per 10 ore consecutive di sosta; oltre le dieci ore di sosta 4 euro l’ora (frazionabile a 30 minuti).

Per raggiungere la location del festival gli organizzatori consigliano di arrivare dalla direzione di Firenze e non da quella di Campi Bisenzio, perché su quel lato della strada non si trova parcheggio. Via Lucchese sarà chiusa al traffico a partire da 1 chilometro prima dell’accesso al festival. La zona dell’Osmannoro, dove si trova il “villaggio” del Decibel Open Air, è un’area industriale, quindi poco frequentata durante il weekend, con la possibilità di lasciare l’auto gratuitamente nei parcheggi pubblici presenti lungo le strade. I più vicini distano circa 15 minuti a piedi dai varchi di ingresso. Da quelli più lontani serve una passeggiata di circa 20 minuti.

Il regolamento: cosa si può portare e cosa no

Come succede per gli altri grandi festival, ad esempio per il Firenze Rocks, anche il Decibel Open Air 2023 ha un regolamento che indica cosa si può portare all’interno della location e cosa no. Non ci solo limitazioni per il cibo (si possono portare quindi panini e spuntini), ma sono vietate le bevande di ogni tipo: stop a lattine, alcolici, bottiglie di vetro e di plastica. All’interno del Decibel Open Air sono presenti aree food, bar, servizi igienici, un water point (per acqua gratis), aree relax, villaggio VIP e un servizio per gli oggetti smarriti.

Inoltre non è possibile introdurre caschi; bombolette spray (anche deodoranti, antizanzare, creme solari); valige, borse e zaini con una capienza maggiore di 10 litri; trombette da stadio; ombrelli; aste per i selfie; foto e videocamere semi professionali; tablet e action cam; tende e sacchi a pelo. Vietati, ovviamente, anche oggetti contundenti e stupefacenti.

Fuori e dentro il festival saranno a disposizione locker per lasciare i propri effetti personali. Secondo regolamento del Decibel Open Air di Firenze non sono ammesse all’ingresso persone in evidente stato di ubriachezza o di alterazione, anche se in possesso di regolari biglietti. I minori di 16 anni possono entrare se accompagnati da un genitore o da un adulto delegato dai genitori. Sul sito ufficiale sono pubblicate tutte le FAQ.