Eventi da non perdere a Firenze nel mese di ottobre 2022

Pubblicità

Entriamo nel periodo autunnale 2022, ma gli eventi di ottobre a Firenze continuano a proliferare con un’ampia offerta culturale per tutti: mercatini, rassegne cinematografiche, grandi fiere, appuntamenti dedicati allo sport, al libro e più generalmente alla cultura. Non solo Firenze, anche le province della Città metropolitana sono protagoniste di numerose e iniziative. Scopriamo insieme quali.

Eventi Firenze: il 2 ottobre Corri la vita 2022

La XX edizione di CORRI LA VITA si svolgerà domenica 2 ottobre per promuovere una raccolta fondi dedicata alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. La manifestazione si svilupperà su due diversi percorsi diversificati per gradi di difficoltà: il primo percorso di circa 10,5km partirà da Piazza Vittorio Veneto alle ore 9:15, il secondo prevede un itinerario più breve, di circa 6,2km, e alcune tappe culturali attraversando parte dell’Oltrarno e Ponte Vecchio. L’appuntamento prevedere inoltre numerose mete e luoghi gratuiti per i partecipanti o per chi acquisterà la maglietta verde dell’edizione 2022.

Il Medio Oriente sbarca a Firenze con Middle East Now 2022

Pubblicità

Oltre 38 film in anteprima premiati nei migliori festival internazionali, la XII Edizione del Middle East Now avrà luogo tra il 4 e il 9 ottobre presso il Cinema La Compagnia e la Fondazione Stensen. Il tema di quest’anno è “An abstract of home”, una riflessione sul tema della casa, sulla ricerca di un luogo familiare dove sentirsi accolti. Oltre alle numerose proiezioni, il palinsesto prevede uno spazio dedicato ai talk per tutte e cinque le giornate del festival, la mostra Bound Narratives. A Photobook library presso il Museo Novecento Firenze, il bookshop dedicato al tema dell’edizione corrente, un focus sul fumetto e tanti altri eventi speciali. Il festival nasce per far conoscere al pubblico le culture e le società del Medio Oriente e anche quest’anno porterà ospiti da paesi lontani per andare oltre i pregiudizi con cui spesso vengono rappresentati.

Per gli amanti del libro tra gli eventi di ottobre c’è Firenze Books 2022

Torna dal 7 al 9 ottobre 2022 Firenze Books, il festival dedicato al libro, alla diffusione della lettura e alla valorizzazione delle librerie indipendenti: il programma prevede numerosi eventi che si svolgeranno all’Ippodromo del Visarno. La passata edizione ha visto oltre 9.000 presenze dimostrando quanto i cittadini fiorentini siano affezionati a questa manifestazione che intende promuovere il ruolo delle librerie come luoghi di aggregazione sociale, per tutti i quartieri della città. L’offerta culturale sarà ampia, con oltre 50 presentazioni, tanti laboratori e anche uno spazio di lettura dedicato ai bambini. Tra gli ospiti saranno presenti Piero Pelù, Saverio Tommasi, il Premio Strega e Campiello Helena Janeczek, Lorenzo Baglioni e molti altri. L’ingresso a tutti gli eventi di Firenze Books è gratuito e prevede il seguente orario: venerdì 17-22, sabato e domenica 10-22.

Gli appuntamenti di ottobre degli svuota cantine nei quartieri di Firenze

Pubblicità

I mercatini dell’usato sono l’occasione giusta comprare e vendere oggetti, indumenti e pezzi d’antiquariato a buon prezzo, con l’obiettivo del riciclo e del riutilizzo. Svuota la cantina si terrà in diversi quartieri della città nei weekend di ottobre.

Domenica 9 ottobre dalle 8 alle 18, il Quartiere 5 si riempie di bancarelle nell’area del parcheggio tra la travia Morandi e via Giardino della Bizzarria e lo stesso giorno il mercatino viene allestito anche nel cuore del Quartiere 4 nel viale dei Bambini, da piazza dell’Isolotto a piazza dei Tigli. Domenica 16 ottobre invece è il turno del Quartiere 2 di Firenze, lungo i giardini Vittime di via Fani su lungarno Aldo moro, e per il Quartiere 3 è previsto il ritrovo di “Scantinando” che avrà luogo in piazza Istria, Firenze Sud. Ultimo ma non ultimo, data la grande mole di banchi, è lo svuota cantine di Sesto Fiorentino: oltre 800 banchi riempiranno le strade e le piazze del centro storico dalle ore 9 di domenica 16 ottobre.

Giornate FAI, l’appuntamento autunnale del 15 e 16 ottobre

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 anche a Firenze torna l’undicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il grande evento autunnale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – aprirà al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, offrendo l’occasione di immergersi nell’eredità artistica del territorio italiano. Palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, musei saranno visitabili sotto la guida appassionata dei giovani volontari della Fondazione. Le visite sono a offerta libera. È inoltre possibile votare i propri “Luoghi del Cuore” sull’apposita sezione del sito.

Cinema e divulgazione con Florence Queer Festival 2022

Pubblicità

Cinema, teatro, arte e letteratura al servizio dell’inclusione. Il Florence Queer Festival apre la sua 20esima edizione martedì 11 ottobre proponendo un ricco palinsesto di eventi e proiezioni fino a domenica 16 ottobre per divulgare le storie e la cultura queer al di fuori di ogni stereotipo. La cornice del festival, come ogni anno, è il cinema La Compagnia che, oltre al pubblico, ospiterà una giuria chiamata a valutare i cortometraggi e i lungometraggi del programma.

Non solo Firenze, tra gli eventi di ottobre2022 torna la Fiera di Scandicci

Ben 9 date di festa per la Fiera di Scandicci 2022 che segna la 156esima edizione con oltre 20mila metri quadrati di stand allestiti con oggetti per la casa, arredamento, auto, cibo e tanto altro. Dall’8 al 16 ottobre, la fiera sarà aperta dal lunedì al venerdì in orario 16-24 e nel weekend dalle 10 alle 24. Tutta la giornata di giovedì 13 ottobre è inoltre in programma il Fierone di Scandicci con l’aggiunta di 180 banchi lungo le vie cittadine. In occasione della fiera torna anche il luna park nell’area Turri, vicino al palazzetto dello sport. L’ingresso a tutti gli stand è gratuito.

Queens & Peace: la nuova edizione dell’Eredità delle donne

Oltre 50 le ospiti della V edizione de L’Eredità delle Donne, una manifestazione divulgativa dedicata all’empowerment e alle competenze femminili. Il festival si terrà dal 21 al 23 ottobre a Firenze e on line sul sito. Il titolo di quest’anno è Queens & Peace, con un focus sulle figure femminili del nostro tempo che hanno diffuso messaggi di consapevolezza, resistenza, speranza e bellezza. Premi Pulitzer, leader politiche, scienziate, magistrate, scrittrici, musiciste, voci storiche del femminismo e attiviste della Gen Z: un progetto che riflette sull’impegno civico per costruire un futuro migliore, non solo possibile ma nelle mani delle donne. Tre giorni, dieci panel tematici, nove libri in anteprima italiana, tutti gli appuntamenti si terranno presso la Manifattura Tabacchi, in via delle Cascine 35.

Le ultime tappe di ottobre della Città dei Lettori: gli eventi in provincia di Firenze

Le ultime due tappe della Città dei Lettori sbarcano a Pontassieve nel weekend dell’8 e 9 ottobre e a Impruneta tra il 28 e 29. Tra le highlights del programma presso Le Muratine di Pontassieve c’è l’appuntamento di sabato 8 (ore 18) con Emergemcy in ricordo di Gino Strada e l’intervento di Annalisa Camilli (ore 21), reporter dell’Internazionale, per raccontare la città di Kiev. Nel Loggiato del Pellegrino all’Impruneta, sono invece attese le presentazioni dei libri di Alessia Gazzola, Sveva Casati Modignani, Paolo Codazzi, Leonardo Gori e Gian Andrea Cerone. Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni è consigliabile leggere il programma completo sul sito della rassegna.

Tra gli eventi di ottobre, una finestra si apre sul cinema francese con France Odeon

France Odeon – Festival del Cinema Francese propone anche quest’anno cinque giorni all’insegna dell’eclettismo tra commedie, film d’autore, di genere, grandi biografie e premiazioni speciali. Le proiezioni sono alcune delle uscite di punta della produzione cinematografica d’Oltralpe, accompagnate da eventi e talk con ospiti internazionali, attori, registi, sceneggiatori e dalle personalità della cultura. Quella di quest’anno è la XIV edizione, programmata dal 28 ottobre all’1 novembre e ospitata presso il cinema La Compagnia.

Il più atteso degli eventi di ottobre: cosa fare a Firenze per Halloween 2022?

Oltre al classico “dolcetto e scherzetto”, la serata di Halloween può prendere diverse pieghe se vi troverete a Firenze per il 31 ottobre: nel parco delle Cascine torna l’Halloween Run, una corsa in costume (con abiti mostruosi, è ovvio), mentre il Tenax organizza una festa a tema. Per gli amanti della world music, alle 21 del 31 ottobre il Teatro Verdi ospita James Taylor & his all star band; mentre per i fan del metal, il Viper Theatre risorge per la “notte più oscura dell’anno” con la seconda edizione di Firenze Metal. Nei dintorni di Firenze, la storica Villa di Artimino si trasforma in una “Villa Stregata” proponendo un nuovo percorso tematico di un’ora e mezzo per i più piccoli, genitori e accompagnatori. Per chi invece vuole fare qualcosa di diverso durante il giorno, le scelte sono molte: dai musei alle mostre aperte fino a sera, a qualche escursione fuori porta o un tour dei misteri di Firenze!