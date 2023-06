Eventi a Firenze per San Giovanni (e nel weekend del 25 giugno 2023)

- Pubblicità -

Finalmente è in arrivo il weekend: a Firenze sabato 24 e domenica 25 giugno sono tanti gli eventi in occasione di San Giovanni 2023, la festa del patrono della città. E sono tante anche le iniziative collaterali, come alcuni musei gratis, la nuova mostra a Forte di Belvedere, che riapre le sue porte dopo la pausa nella stagione invernale. Proseguono poi le visite nell’ex monastero di Sant’Orsola. E ancora festival e mercatini. Scoprite cosa fare nel fine settimana dei “fohi” di San Giovanni, leggendo la nostra guida.

Gli eventi a Firenze per la festa di San Giovanni 2023

A Firenze, sabato 24 giugno, si festeggia il patrono e tantissime sono le sorprese in città. La sera si concluderanno le celebrazioni con i tradizionali fuochi d’artificio e la novità 2023 è che lo spettacolo pirotecnico potrà essere seguito anche a distanza, con la diretta sui canali social della Società di San Giovanni Battista, che da oltre due secoli organizza l’evento. Nelle prime ore del mattino ci saranno invece le celebrazioni religiose e alle ore 08:30 sfilerà il corteo storico tra via Folco Portinari, piazza Duomo, via Calzaioli e piazza della Signoria (dove si esibiranno i Bandierai degli Uffizi – ore 09:15), per poi riprendere fino al Duomo.

Ci sono poi alcuni eventi anche in orario serale, prima dei “fohi”, come il Palio Remiero di San Giovanni in Arno alla Società Canottieri di Firenze e la finale del Calcio storico in piazza Santa Croce (i biglietti sono esauriti ma la partita verrà trasmessa in diretta su Toscana Tv e Firenze Tv). Entrambe le competizioni iniziano alle 18, ma dalle 15.45 è in programma la sfilata del corteo storico da piazza Santa Maria Novella. Figuranti in costume che torneranno per le vie di Firenze anche domenica 25 giugno, in occasione della rimozione della corona dal Marzocco in piazza della Signoria (ore 11), evento che chiude le celebrazioni per il patrono. Per saperne di più è possibile leggere il nostro articolo sui fuochi e sugli eventi di San Giovanni.

I musei di Firenze gratis per San Giovanni

In occasione della festa del patrono di Firenze, ci sono anche alcune occasioni collaterali. Tra queste si ricorda che, il 24 giugno, il Museo Nazionale del Bargello (08:15-18:50), le Cappelle Medicee e Palazzo Davanzati (13:15-18:50) saranno aperti gratuitamente (le Cappelle Medicee con apertura straordinaria serale fino alle 22:50).

Entrata gratis per San Giovanni 2023 anche al Museo archeologico nazionale di Firenze, dalle 8.30 alle 14.00: tra gli eventi proposti l’apertura straordinaria alle visite (a piccoli gruppi) del Monetiere che permette di ammirare un tesoretto di fiorini d’oro. Si tratta di monete in oro puro 24 carati coniate in città a partire dal 1252 che recano da un lato il giglio fiorentino insieme alla scritta “Florentia” e dall’altro l’effige di San Giovanni Battista.

Da San Giovanni riapre il Forte Belvedere di Firenze con una nuova mostra

Tra gli eventi da non perdere a Firenze nel weekend del 24-25 giugno, c’è anche la riapertura del Forte Belvedere con orario 10:00-20:00 tutti i giorni (eccetto il lunedì). Dalla festa di San Giovanni è possibile visitare MELMA, mostra di Nico Vascellari a cura di Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento, promossa dal Comune di Firenze e organizzata da MUS.E. E questa sarà solo la prima tappa di un grande progetto dell’artista per la città.

All’esterno del Forte saranno installate nove opere scultoree fuse in alluminio, due video verranno presentati all’interno delle “cannoniere”, mentre le sale interne saranno occupate da un percorso espositivo con oltre trenta opere inedite e concepite per quel luogo che, giocando su registri molto diversi tra loro, offriranno una panoramica ampia del lavoro di Vascellari concentrandosi sulla relazione tra uomo e natura, tra esistenza e trascendenza.

Ultime settimane per entrare Sant’Orsola

In occasione della mostra “Oltre le mura di Sant’Orsola” (fino al 2 luglio 2023), si segnala la possibilità di visitare l’ex-monastero di Sant’Orsola a Firenze, situato nell’isolato tra via Sant’Orsola e via Taddea (a pochi passi da San Lorenzo). Anche sabato 24 e domenica 25 giugno quattro ambienti del complesso sono eccezionalmente accessibili al pubblico con ingresso libero dalle 10 alle 20 e visite guidate (su prenotazione).

Le opere sono firmate da Sophia Kisielewska-Dunbar, prima artista in residenza del Museo Sant’Orsola, e dallo street artist Alberto Ruce. Questa iniziativa rientra nell’ambito di una serie di progetti sviluppati da Storia, filiale di Artea, società francese scelta nel 2020 dalla Città metropolitana al fine di riqualificare il complesso, restituendo così a Firenze uno spazio prezioso e ricco di storia.

Mercatini a Firenze: eventi per lo shopping (24-25 giugno)

Eccoci ai tanto amati mercatini. In piazza dei Ciompi ci sono fumetti, dischi e vintage (24 e 25, con orario continuato 09:00-20:00) e anche Santo Spirito è in fiera (domenica 25, dalle ore 08:00 alle 20:00). Al Conventino Caffè Letterario di Firenze, sia sabato 24 che domenica 25 (entrambi i giorni, ore 10:00-20:00), si svolge “Arti e Mestieri”. Le botteghe saranno aperte con stand di artigiani nel chiostro (per info 055.2651571). Tra i vari eventi in via Giano della Bella 20 si ricorda che sabato 24, alle ore 18:00, ci sarà la presentazione della nuova Collezione Sostenibile EDEN Wardrobe 2023 di Cecilia Rinaldi: talk e sfilata, con presentazione del trailer del Fashion Film “Eden” alla presenza del regista Tommaso Ferrara.

Arene estive in tutta la città

Finalmente un po’ di sole e allegria. Torna il cinema all’aperto: a Firenze è ripartita la programmazione delle arene estive, che sono chiuse sabato 24 (ad eccezione di quella di Castello) e aperte venerdì 23 e domenica 25 giugno 2023. La novità di quest’anno è tutta nel prezzo, visto che i biglietti per i film italiani ed europei costano solo 3,50 euro. Tanti i film in programmazione nelle arene storiche della città – come il Chiardiluna, il Poggetto e l’arena di Castello – e in quelle più giovani, come il cinema nel chiostro del Museo Novecento. Tutti i dettagli nella nostra guida 2023 ai cinema all’aperto di Firenze.

Dieci Festival all’Ultravox

Sabato 24 e domenica 25 giugno arriva all’Ultravox – parco delle Cascine il Dieci Festival. Concerti, talk e workshop con Ghemon, Rancore, Wikipedro, Cronache di Spogliatoio e molti altri. I biglietti per l’evento sono disponibili su DICE e sul sito ufficiale del festival. Sarà possibile anche usufruire di uno speciale abbonamento per entrambe le giornate ad un prezzo speciale, pensato e creato per chi non vuole perdersi neanche un singolo artista.

Festival di yoga a Firenze e nei dintorni

Questa è anche la settimana dello yoga: mercoledì 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, si è festeggiata la giornata internazionale dedicata a questa disciplina, ma gli eventi a Firenze continuano anche durante il fine settimana di San Giovanni. Al parco dell’Anconella fino a domenica 25 giugno ci saranno pratiche e incontri a cui partecipare gratuitamente grazie al progetto Giardino Olistico. Domenica alle ore 21:00 festa finale con il concerto per la pace a cura del Movimento Hare Krishna. Oltre 40 tra insegnanti, artisti e musicisti sono invece protagonisti al Bhakti Festival 2023. Villa Vrindavana, complesso storico sulle colline di San Casciano, ospita come di consueto questo evento da venerdì 23 a domenica 25 giugno. L’ingresso all’area del festival è gratuito, mentre la partecipazioni a lezioni e seminari prevede il pagamento di un contributo.

Queer week al Lumen: talk, dj set e match di improvvisazione teatrale

Al Lumen, in via del Guarlone n.25, da mercoledì è tornata la Queer Week, che fino a domenica 25 giugno propone eventi ad ingresso gratuito, organizzati da Arcigay Firenze Altre Sponde in collaborazione con la Società Benefit Underdogs , Inquanto Teatro, Cinematografica e Lumen. Sabato 24 (dalle ore 19:00) è in programma il talk “Genitorialità diverse, diverse genitorialità” con Agedo Toscana, Famiglie Arcobaleno In Toscana e Genitori Rainbow. A seguire (ore 20:00) “Solo se ti rende felice”, talk con Michela Pascali di Polis Aperta con la moderazione di Valerio Bellini, Giulia Cavallini e Mauro Scopelliti. Alle ore 21:00 “Serata Monella” con Monella Rai e The Rusty Bat e a seguire con dj set SARABAMBA. Domenica 25 (ore 19:00) presentazione “Ti amo mio spigolo” di Cristina Rossi, modera Valentina Granai. Alle ore 20:00 e 21:00 “Solo se ti rende felice” con @lea.landucci per presentare “Call Me Maybe”, il suo ultimo libro, modera Valerio Bellini. Alle ore 21:00 c’è infine “Impro Queer” match di improvvisazione teatrale a cura di Atto Uno, presentano Lea Landucci e Valerio Bellini.