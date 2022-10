Eventi a Firenze: tra festival, fiere e tante sagre (8-9 ottobre 2022)

I migliori appuntamenti in programma per il weekend di sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 a Firenze e dintorni: tanti festival, mercatini e ancora fiere, mostre e sagre

È arrivato l’autunno. Sono tantissimi gli eventi in programma per il weekend dell’8 e 9 ottobre 2022 a Firenze, dalle mostre come quella dedicata a Letizia Battaglia, fino ai festival come La Città dei lettori, il Firenze Middle East Now o il Firenze Books. Dalle fiere ai mercatini è tempo invece di svuota cantine e, udite udite, torna anche l’attesissima Fiera di Scandicci. Infine, le tante sagre, tra cui quella della castagna… o forse sarebbe meglio dire “del buon marron”. Partiamo con un breve sommario, per non perdersi in questa divertente guida che vi accompagnerà alla scoperta di un fine settimana autunnale denso di appuntamenti.

Firenze Books 2022 al Visarno

Se siete amanti della lettura sarete anche contenti di sapere che, dal 7 al 9 ottobre, torna in città, e più precisamente all’Ippodromo del Visarno, anche Firenze Books, il festival dedicato al libro, alla diffusione della lettura e alla valorizzazione delle librerie indipendenti. L’iniziativa prevede un ricco palinsesto con 50 presentazioni, oltre a laboratori e letture per bambini. Il festival è a ingresso gratuito e si svolgerà, nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle 22.00.

Torna la Città dei Lettori (a Pontassieve)

Sostenere e incoraggiare il libro e la letteratura attraverso autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano è il principale obiettivo del festival La Città dei Lettori, che continuerà il suo tour tra i comuni fiorentini fino al 29 ottobre 2022. Il prossimo weekend la tappa è con Pontassieve dei Lettori, sabato e domenica presso Le Muratine. Tra gli ospiti Paola Servente, Luca Trapanese e Francesca Vecchioni, Simona Baldanzi, Maura Chiulli e Annalisa Camilli. In particolare, domenica 9 ottobre (alle ore 11:00), per la sezione “IO LEGGO!” dedicata ai piccoli lettori, è prevista la presentazione del nuovo magazine BIRO, progetto editoriale “per tutte le famiglie” diretto da Ludovica Valentina Zarrilli, che sarà in dialogo con Nicoletta Verna. Le iniziative in programma sono tutte a ingresso gratuito, senza prenotazione, il calendario degli altri eventi del weekend dell’8 e 9 è disponibile sul sito La Città dei Lettori.

Cinema a Firenze: Middle East Now

Torna anche il Firenze Middle East Now, festival a ingresso libero che racconta la cultura e la società del Medio Oriente contemporaneo. Gli eventi in programma si svolgono quest’anno in vari luoghi di Firenze, dal 4 al 9 ottobre 2022. Il Cinema La Compagnia e il Cinema Stensen, insieme ad altri spazi fiorentini, saranno al centro del ricco programma di Firenze Middle East Now, con cinema, proiezioni di documentari, mostre, concerti, momenti dedicati all’enogastronomia, incontri e progetti culturali.

In Toscana aperture degli archivi delle Dimore storiche

Il tema della musica, con spartiti, canzoni, feste e corrispondenze con musicisti o artisti teatrali saranno al centro della seconda edizione di Archi.doc, una giornata interamente dedicata all’apertura straordinaria degli archivi e delle dimore storiche in Toscana. L’iniziativa, promossa da Adsi Toscana, è in programma per sabato 8 ottobre, quando apriranno gratuitamente al pubblico (con prenotazione obbligatoria) gli archivi delle famiglie toscane, abitualmente accessibili solo agli studiosi. Tra questi, a Firenze, gli archivi Guicciardini, Spadolini e di Palazzo Pucci. E non dimenticatevi che tra una settimana ci saranno anche le Giornate Fai d’autunno e le prenotazioni sono già aperte.

Mercatini a Firenze: cosa fare l’8 e il 9 ottobre 2022

L’autunno significa anche “svuota cantine“, i mercatini dell’usato che permettono ai cittadini di mettere sulle bancarelle (gratis) oggetti di seconda mano per dare una nuova vita a ciò che non si utilizza più. Domenica 9 ottobre 2022 si svolgono 3 eventi di questo tipo a Firenze e dintorni: nel Quartiere 5 (via Morandi e via Giardino della Bizzarria); nel Quartiere 4 (viale dei Bambini da piazza dell’Isolotto a piazza dei Tigli) e a Bagno a Ripoli (giardini ai Ponti). Per saperne di più, potete leggere il nostro articolo sugli svuota cantine a Firenze, con le altre date di ottobre 2022. L’ingresso è libero.

Per il weekend dell’8 e 9 ottobre 2022 è in programma anche Creative Factory in piazza dei Ciompi a Firenze. Creatività e passione per l’handmade, – insieme a trenta artigiani, maker e designer -, dalle ore 09:30 alle 20:00: un appuntamento imperdibile per l’autunno fiorentino. L’ingresso è gratuito. Nella sola giornata di domenica 9 ottobre è invece in programma Only usato market nel Chiostro del Conventino (Via Giano della Bella, 20 – Firenze). Un’occasione unica per rinnovare l’armadio, ma non solo: qui potrete trovare tanto usato e vintage, ottima musica con DJ set, deliziosi spuntini e drink dalla cucina e dal bar del Caffè Letterario, le mitica birra artigianale dei fratelli Casalini e tanta bellissima energia per questo autunno. L’ingresso è libero. Un po’ fuori Firenze, e più precisamente a Empoli, tutto pronto per Empolissima, il grande mercato degli ambulanti questa volta in versione autunnale. L’appuntamento è fissato per domenica 9 ottobre, dalle 08:00 alle 20:00. L’ingresso è libero. Fiere nei dintorni di Firenze: eventi a Scandicci e Dicomano

Seguitissima e amata dai più in città è senz’altro la Fiera di Scandicci, la più grande fiera campionaria a ingresso gratuito in Toscana, che è finalmente pronta a partire con ben 9 date di festa. Molti gli eventi in programma per il primo fine settimana di apertura, con circa 300 espositori e 20mila metri quadrati di stand all’aperto (17mila al coperto), tra cibo, oggetti per la casa, arredamento, auto e tanto altro. ci sono anche le giostre del luna park. L’ingresso è gratuito.

Sapori di casa e aria di internazionalità per l’edizione 2022 della storica Fiera di ottobre a Dicomano (in corso dallo scorso lunedì fino a domenica 9 ottobre). Tra Mugello e ValdiSieve ci si prepara a vivere alcune giornate all’insegna della tradizione ma anche della valorizzazione dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio, in un clima aperto allo scambio e alla condivisione. Il programma completo della fiera è disponibile sul sito del Comune di Dicomano. L’ingresso è gratuito.

Sagre a Firenze e dintorni: 8 e 9 ottobre 2022

Tantissime anche le sagre in programma per l’8 e il 9 ottobre 2022. Tra queste, ricordiamo quella bistecca e del fungo porcino a Certaldo (dal 6 al 9 ottobre), quella del fritto misto in località Le Sieci (frazione del Comune di Pontassieve) sabato e domenica, oltre alla “Festa della Gnoccata“, che si tiene dal 6 al 9 ottobre a Serpiolle, una frazione del Comune di Firenze. Alla Casa del Popolo di Fiesole (via Giacomo Matteotti, 27), torna la sagra del tortello nei fine settimana fino al 16 ottobre: apertura venerdì, sabato e domenica dalle ore 19:30 fino alle 23:00.

Ottobre è però anche, e senz’altro, il mese della castagna! Potrete gustarvela in buona compagnia nella giornata di domenica 9 ottobre in ben tre località: alla “Festa del marrone e dei Prodotti Tipici” a San Piero a Sieve, presso il parco Antonio Berti; alla “Mostra mercato del Marron buono” a Marradi, probabilmente la festa più importante dell’Alto Mugello, e infine, a Palazzuolo sul Senio, in occasione della “Sagra del Marrone e dei Frutti del Sottobosco”.

Eventi culturali e mostre a Firenze: cosa vedere (8-9 ottobre 2022)

Ottobre a Firenze è poi un mese ricco di mostre in corso, eccole in sintesi:

l’esposizione dedicata a Olafur Eliasson a Palazzo Strozzi

il ritorno di Henry Moore a Firenze con due sculture in Piazza della Signoria e a San Miniato al Monte

a Firenze con due sculture in e a Tony Cragg. Transfer al Museo Novecento , un’ampia monografica che presenta una selezione di opere su carta e di sculture monumentali esposte all’interno e nel chiostro del museo

, un’ampia monografica che presenta una selezione di opere su carta e di sculture monumentali esposte all’interno e nel chiostro del museo A Palazzo Medici Riccardi è in corso Passione Novecento. Da Paul Klee a Damien Hirst, che presenta una prestigiosa selezione di opere di maestri del XX secolo provenienti da collezioni private fiorentine e toscane.

Inoltre sabato 8 ottobre, dalle ore 16:00 alle 19:00 (gli atri giorni su appuntamento – Tel. 347 3681894), alla Crumb Gallery (via San Gallo, 191 rosso – Firenze) è visitabile anche la mostra-omaggio a Letizia Battaglia, la grande fotografa palermitana recentemente scomparsa, con CORPO DI DONNA. EDIZIONE 2022. L’esposizione in corso ripropone una scelta delle più belle foto di nudo, selezionate insieme all’Archivio Letizia Battaglia, tra quelle presentate nel 2020 dalla galleria a Firenze.

Per grandi e bambini: festa al giardino della Carraia

Sabato 8 ottobre, anche il giardino della Carraia, poco fuori da porta San Niccolò, si veste a festa. A partire dalle ore 16:00, ci saranno laboratori, musica e attività per tutte le età; il tutto, a ingresso libero. Tra le tante iniziative, ricordiamo il trekking urbano (7 km a passo lento) tra storie di vita, giardini e palazzi: Artisti, scrittori e mecenati tra il viale dei Colli e l’Oltrarno fiorentino (dalle ore 15:00: partenza e arrivo dal giardino della Carraia), a cura di Irene Chellini e su prenotazione chiamando il numero 347.6425785. E a fine giornata, dalle ore 19:00, non potrà certo mancare l’aperitivo per grandi e piccini.

La redazione non è responsabile di eventuali cambi di programma. Si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli eventi per eventuali modifiche.