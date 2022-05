Eventi da non perdere a Firenze nel weekend del 7 e 8 maggio 2022

Mostre di fiori o d’arte, un tripudio di mercatini che vanno dal vintage agli Svuota cantine, fino ad arrivare alle carrozze d’epoca e al colorato taxi di zia Caterina: ecco qualche idea su cosa fare per la festa della mamma a Firenze, con gli eventi in programma durante il weekend del 7 e 8 maggio 2022. Le previsioni meteo sono un po’ incerte, tra nuvole e sprazzi di sole, ma le alternative per passare il fine settimana in città e nei dintorni sono molte, vediamole insieme in questa guida.

Eventi a Firenze il 6, 7 e 8 maggio 2022: Florence Vintage Market a Palazzo Corsini

Iniziamo questa rassegna di eventi a Firenze per il weekend dell’8 maggio 2022 con un appuntamento benefico. A Palazzo Corsini, da venerdì a domenica, si svolge il Florence vintage market 2022, organizzato da FILE, la Fondazione Italiana di Leniterapia. Il mercatino primaverile di abiti, accessori e bijoux di alta qualità è aperto dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito. L’accesso è da lungarno Corsini 8. L’obiettivo dell’evento è raccogliere fondi per l’assistenza ai malati gravi. Informazioni: telefono 055.2001212 o sul sito della Fondazione File.

Cosa fare domenica 8 maggio 2022: i primi mercatini Svuota cantine a Firenze

Ecco cosa fare se si ama spulciare tra le bancarelle dell’usato alla caccia di occasioni: domenica 8 maggio 2022 a Firenze e dintorni si apre la stagione degli Svuota Cantine. Dalle 8 alle 18, ben 200 banchi gestiti dai cittadini del quartiere, invadono il viale dei Bambini, da piazza dell’Isolotto a piazza dei Tigli, nel Quartiere 4 di Firenze. Sempre domenica appuntamento con lo Svuota Cantine nel centro di Campi Bisenzio, tra piazza Dante Alighieri, piazza Frà Ristoro, via Santo Stefano e piazza Matteotti. Gli eventi continuano nei prossimi fine settima, qui il calendario 2022 degli Svuota cantine di Firenze.

Gli altri eventi per lo shopping a Firenze e dintorni

Per quanto riguarda l’antiquariato, come ogni seconda domenica del mese, in piazza Santo Spirito, da mattina a sera, c’è la fiera dedicata agli oggetti del passato, promossa da Anva Confesercenti nel cuore dell’Oltrarno. Bancarelle di generi vari davanti alla Coop di Gavinana, domenica 8 maggio dalle 8 alle 20 per “Bartali in Fiera“, appuntamento organizzato da Fivag Cisl Firenze.

Nei dintorni di Firenze, sabato 7 maggio “Le Bagnese in Festa – Arti e Mestieri” porta nell’omonimo quartiere scandiccese bancarelle, eventi, animazioni per bambini, aperitivi itineranti e addirittura una gara di torte. In Mugello Dicomano ospita da venerdì a domenica la Fiera di Maggio, mostra zootecnica con animali, mercatini bio a km zero, animazione per i piccoli e iniziative, mentre a Vicchio domenica va in scena la Festa di Primavera, che propone i banchi degli ambulanti, hobbistica, piante e fiori e intrattenimento musicale.

Spostandosi nel Chianti fiorentino, il borgo storico Barberino Val d’Elsa ospita bancarelle di piante, artigianato e delle aziende agricole, oltre a degustazioni, laboratori e uno stand gastronomico, per Barberino in Fiore (sabato dalle 15 in poi, domenica dalle 10 alle 20). Infine domenica si svolge Montelupo in fiore mostra mercato di piante e fiori in piazza della Libertà dalle 9 alle 19 e a Empoli c’è “Empolissima 2022” il mercato ambulante con 85 banchi nel centro della città, dalle 8 alle 20.

Le mostre da vedere a Firenze (anche per la festa della mamma 2022)

Sabato 7 e domenica 8 maggio a Firenze ci sono tanti eventi espositivi da visitare. Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è arrivato il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo (orario del museo 9-19 anche venerdì, sabato e domenica), mentre prosegue la grande mostra su Donatello tra Palazzo Strozzi (orario 10-20) e il Bargello (08.45-19.00). L’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte ospita fino al termine del mese Arts for future festival, un’inedita rassegna gratuita dedicata alle più interessanti proposte dell’arte digitale, con installazioni e performance, come il concerto il 7 maggio alle 21.00 di Alex Braga accompagnato dalle installazioni visive 3D di Extraweg. Qui le mostre in corso a Firenze in questo mese di maggio.

Cosa fare a Firenze il 7 e 8 maggio: l’apertura 2022 del Giardino dell’Iris

Tra gli eventi “verdi”, ricordiamo che il Giardino dell’Iris di Firenze è aperto anche durante il weekend del 7 e 8 maggio 2022 e lo rimarrà fino al termine del mese. Questo è il momento migliore per ammirare le tante specie conservate nel parco ai piedi del piazzale Michelangelo. È accessibile a ingresso gratuito dalle 10 alle 18 e sono previste anche visite guidate su prenotazione. Qui più informazioni sul giardino dell’Iris.

E già che ci siete fate un salto anche nel vicino giardino delle rose, una terrazza verde sulla città che in queste settimane si tinge dei colori della primavera. Qui gli altri luoghi dove vedere splendide fioriture a Firenze.

Eventi e tradizioni: antiche carrozze per le vie di Firenze il 7 e 8 maggio

Sabato e domenica, tra il centro storico, il parco delle Cacine, l’ippodromo del Visarno e l’Istituto di scienze militari aeronautiche si svolge l’evento Cocchi del Marzocco, con la partecipazione di numerose carrozze d’epoca. In programma gare per il concorso internazionale di tradizione (sabato pomeriggio e domenica mattina alle Cascine) e anche la sfilata delle vetture storiche nel centro (domenica pomeriggio). La manifestazione è organizzata dalla Parte Guelfa, più dettagli sul sito ufficiale.

Bimbimbici 2022: gara (di lentezza) e pedalata nel quartiere 5

Dalle carrozze alle due ruote ecologiche, perché nel calendario degli eventi di domenica 8 maggio figura anche l’edizione 2022 di Bimbimbici, promossa da Fiab Firenze ciclabile. Al Parco di San Donato alle ore 16.30 è possibile partecipare a LaLentissima, la sfida in bici dove vince chi va più piano. Poi alle 17.30 parte la pedalata lungo le piste ciclabili del quartiere fino al giardino di viale Allori, scortata dai vigili in bicicletta. E per finire una merenda. Necessaria la prenotazione: [email protected]

La festa di zia Caterina al giardino dell’Orticoltura (con il nuovo taxi)

Dopo lo stop per la pandemia, sabato 7 maggio torna “Milano25 Day” la festa organizzata da zia Caterina (Bellandi), la tassista che guida il famoso taxi colorato per le vie di Firenze. L’appuntamento è dalle ore 11 al tardo pomeriggio nel giardino dell’Orticoltura e vedrà la presentazione del nuovo taxi chiamato Super Sole, che avrà anche l’autografo di Drusilla Foer.

Cosa fare a Firenze: i concerti e… una festa della mamma rock

Uno spettacolo di weekend. Tra gli eventi in programma nel fine settimana dell’8 maggio a Firenze, segnaliamo il ritorno al Mandela Forum di Firenze di Notre Dame de Paris, il musical scritto da Riccardo Cocciante che compie 20 anni (sono ancora disponibili biglietti, anche con repliche pomeridiane sabato e domenica). Al Tuscany Hall, venerdì l’ultima tappa del tour primaverile degli Zen Circus, sabato il concerto-show Queen at Opera con sul palco oltre 40 performer per rivivere i grandi classici dei Queen, mentre domenica è in programma il live di Coez.

Per quanto riguarda i locali, sul palco dell’Hard Rock di Firenze venerdì sera arrivano le note dei Led Zeppelin, con la tribute band Norge (dalle ore 21.30) e domenica 8 maggio 2022, per celebrare la festa della mamma, il duo composto dalla violinista Angela Tomei e dal polistrumentista Marzio Pinzauti accompagnerà il pranzo con grandi classici della musica, da Bittersweet Symphony a Your Song, a In the end.

Gli altri eventi da non perdere nei dintorni di Firenze, il 7 e 8 maggio 2022

Diamo infine qualche consiglio su cosa fare nei dintorni di Firenze, tra sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 (oltre ai mercatini segnalati qui sopra), per una gita in occasione della festa della mamma. A Borgo San Lorenzo questo weekend va in scena l’edizione speciale della Cavalcata dei magi, con iniziative dal 6 all’8 maggio. A Villa Pecordi Giraldi laboratori (sabato e domenica) e danze del Cinquecento (domenica ore 15). Da qui domenica alle 16 partirà il corteo storico che si snoderà per le vie del paese con esibizioni di danza, sbandieratori e musici. Per tutto il pomeriggio nel Chiostro della Chiesa di San Francesco sarà allestito un villaggio con gli antichi mestieri e un accampamento.

Sul fronte delle sagre nei dintorni di Firenze, il 6-7-8 maggio 2022 il Rione delle Sante Marie di Impruneta organizza la sagra della ficattola in piazza Bandinelli: dalle 16 animazioni per bambini e stand aperti anche a cena. A Compiobbi, frazione di Fiesole, torna la festa del pesce ospitata nel Circolo la Pace ogni sera (da giovedì a domenica). Prenotazione consigliata: telefono 055.6593671 e 338.5437543.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di consultare i canali di comunicazione dei singoli eventi