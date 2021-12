Cosa fare a Firenze: gli eventi del 4 e 5 dicembre 2021

I primi giri sulla ruota panoramica, i musei gratis per i residenti, le serate in teatri e locali. Se vi state chiedendo cosa fare questo weekend a Firenze, vi rispondiamo che gli eventi sono davvero tanti, tra sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021. Abbiamo selezionato i principali. Ricordiamo però che da questo fine settimana, nel centro di Firenze, è in vigore l’ordinanza sull’obbligo di mascherina anche all’aperto nelle strade e nelle piazze a rischio assembramenti.

Cosa fare a Firenze: pista di pattinaggio sul ghiaccio e ruota panoramica (dal 4 dicembre 2021)

Uno dei principali eventi durante il weekend del 4 e 5 dicembre a Firenze è l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande d’Europa e della ruota panoramica nei giardini della Fortezza da Basso. Sabato l’inaugurazione del Florence Ice Village, anche con mercatini di Natale e punti ristoro.

Salendo sulla grande giostra si arriverà fino a 55 metri di altezza e si godrà di una vista unica sulla città, mentre intorno al Lago dei Cigni grandi e piccini avranno la possibilità di indossare gli stivaletti e pattinare lungo un anello ghiacciato. Questo villaggio invernale è aperto dalle 10.00 alle 23.45, tutti i giorni e resterà attivo fino al 16 gennaio. Qui info e prezzi della ruota panoramica di Firenze.

Musei e mostre gratis a Firenze: torna la Domenica Metropolitana

Sospesa da un anno, il 5 dicembre torna la Domenica metropolitana che permette ai residenti di Firenze e della Città metropolitana di entrare gratuitamente nei musei civici. Basterà presentarsi muniti di documento d’identità alle biglietterie, fino a esaurimento dei posti. Gli ingressi, a seguito dell’emergenza sanitaria, sono contingentati e con turni.

Ecco i musei di Firenze in cui i residenti entrano gratis domenica 5 dicembre: Palazzo Vecchio (orario 9-19), Torre di Arnolfo (orario 9-17), Santa Maria Novella (13-17), Museo Stefano Bardini (11-17), Fondazione Salvatore Romano (11-17), Museo Novecento (11-20), Museo del Ciclismo Gino Bartali a Ponte a Ema (ingressi 10.00/16.00), Palazzo Medici Riccardi (9-18). Inoltre sono in programma visite guidate per giovani e adulti e attività per famiglie su prenotazione. Più informazioni sul sito dell’associazione Muse.

Eventi a Firenze (4-5 dicembre): mercatini e fiere

Non mancano le cose da fare per gli amanti dei mercatini di Natale, perché Firenze in questo secondo fine settimana dell’Avvento si anima con bancarelle ed eventi solidali, tra sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021. Oltre alle casette in piazza Santa Croce e al centro commerciale San Donato, la sala dell’ex Leopoldine in Oltrarno ospita il Christmas Bazaar, il “mercatino americano di Natale” organizzato dall’associazione Ailo.

E poi domenica il mercato delle Cascine in Fiera, il Christmas vintage market allo Student Hotel, la mostra mercato di artigianato alla Villa Gerini di Colonnata a Sesto Fiorentino. Gli appuntamenti sono ancora tanti, per questo abbiamo stilato una guida ai mercatini (di Natale e non) in programma il 4 e il 5 dicembre.

Cosa fare a Firenze, il 4 e 5 dicembre: robot in mostra a The Stellar

The Stellar, il nuovo spazio dell’acceleratore di imprese Nana Bianca in piazza del Cestello, dal 3 dicembre ospita la mostra We Are The Robots. Goldrake, Gundam, Jeeg, Terminator, Evangelion, Astroboy, Daitarn 3 e molti altri personaggi iconici raccontano, attraverso giocattoli, installazioni interattive, diorami, opere d’arte, disegni originali, la figura del robot attraverso differenti epoche.

L’inaugurazione è fissata per venerdì alle 16, a seguire il talk introduttivo dedicato a “L’impatto dell’animazione giapponese sulla cultura pop italiana”. Sabato alle 18 la performance musicale del maestro Andrea Bui e della violinista performer Vanessa Trippi. La mostra resta aperta fino al 19 dicembre. Questi gli orari del fine settimana: venerdì 3 dicembre dalle 16 alle 20, sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 10 alle 18.

La Notte Rossa dell’Arci

Sabato 4 dicembre è la Notte Rossa, la festa dei circoli Arci della Toscana, con decine di eventi anche a Firenze. In cartellone concerti, spettacoli teatrali, cene sociali, serate danzanti e aperitivi con presentazioni di libri e progetti culturali.

Tra le iniziative il live del trio Anokhi al Pinocchio Jazz delle Vie Nuove, dj set all’Arci di Porta al Prato, concerto di opera e aperitivo a Settignano, spettacolo itinerante al Circolo 25 Aprile di via Bronzino, mercatini, esibizioni di hip hop e cena sociale all’SMS di Peretola. Programma completo sul sito di Arci Toscana.

Cosa fare di sera a Firenze, discoteche e feste

Gradualmente torna ad animarsi anche la nightlife fiorentina (munita di green pass). Segnaliamo in particolare tre party danzanti. Alla Limonaia di Vila Strozzi sabato 4 dicembre la festa “Back To The 90’s“, con la migliore (e peggiore) musica dell’ultimo decennio del Novecento.

Al Combo social club di via Mannelli sabato serata di musica elettronica targata Koe, con il giovane collettivo locale Marmellata e, da Bologna, Yamane (Federico Pipia). Con la Flog chiusa, gli eventi del Pride Park si trasferiscono al Viper Theatre di Firenze per la festa lgbt “Never ending party”, venerdì 3 dicembre.

Gli eventi nei teatri di Firenze (3-4-5 dicembre 2021)

Diamo uno sguardo anche a cosa si può fare nei teatri di Firenze durante il weekend, con il cartellone in sintesi:

Maggio Musicale fiorentino – l’ultima opera lirica di Verdi, Falstaff è proposta in un nuovo allestimento (3 dicembre ore 20, 5 dicembre ore 17)

– l’ultima opera lirica di Verdi, Falstaff è proposta in un nuovo allestimento (3 dicembre ore 20, 5 dicembre ore 17) Teatro Niccolini – Dolore sotto chiave, un dittico con la regia di Carlo Cecchi che riunisce due atti unici di Eduardo De Filippo (3-4 dicembre ore 19.30, 5 dicembre ore 16)

– Dolore sotto chiave, un dittico con la regia di Carlo Cecchi che riunisce due atti unici di Eduardo De Filippo (3-4 dicembre ore 19.30, 5 dicembre ore 16) Teatro Puccini – L’Oreste: quando i morti uccidono i vivi , un monologo di Claudio Casadio basato sull’interazione tra teatro e fumetto animato (3-4 dicembre ore 21). Domenica pomeriggio alle 16.45 prosegue la rassegna Per grandi e Puccini con lo spettacolo I tre doni del vento tramontano dei Pupi di Stac

– L’Oreste: quando i morti uccidono i vivi , un monologo di Claudio Casadio basato sull’interazione tra teatro e fumetto animato (3-4 dicembre ore 21). Domenica pomeriggio alle 16.45 prosegue la rassegna con lo spettacolo I tre doni del vento tramontano dei Pupi di Stac Teatro di Rifredi – in esclusiva per l’Italia The Primitals, travolgente musical nato dalla collaborazione tra compagnia spagnola Yllana e il quartetto di cantanti Primital Brothers (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16.30)

– in esclusiva per l’Italia The Primitals, travolgente musical nato dalla collaborazione tra compagnia spagnola Yllana e il quartetto di cantanti Primital Brothers (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16.30) Teatro Reims – Namastè Teatro propone un classico della commedia toscana con Benvenuti in casa Gori, di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti. Regia di Lorenzo Bittini (sabato ore 21, domenica ore 17)

– Namastè Teatro propone un classico della commedia toscana con Benvenuti in casa Gori, di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti. Regia di Lorenzo Bittini (sabato ore 21, domenica ore 17) Teatro di Cestello – Regalo di Natale, commedia di Marco Predieri (venerdì e sabato ore 20.45, domenica 5 Dicembre ore 16.45)

– Regalo di Natale, commedia di Marco Predieri (venerdì e sabato ore 20.45, domenica 5 Dicembre ore 16.45) Cinema La Compagnia di Firenze – River to River – Florence Indian Film Festival, che racconta il volto contemporaneo dell’India attraverso cinematografia e cultura

di Firenze – River to River – Florence Indian Film Festival, che racconta il volto contemporaneo dell’India attraverso cinematografia e cultura Teatro Manzoni di Calenzano – risate e ironia per Toscanacci, con Paolo Hendel, Michele Crestacci, Andrea Kaemmerle (venerdì 3 dicembre ore 21.15)

– risate e ironia per Toscanacci, con Paolo Hendel, Michele Crestacci, Andrea Kaemmerle (venerdì 3 dicembre ore 21.15) Teatro popolare d’arte di Lastra a Signa – Donne guerriere, con Ginevra di Marco e Gaia Nanni. Dialoghi, monologhi e canzoni sulle donne di ieri e di oggi (venerdì 3 ore 21)

– Donne guerriere, con Ginevra di Marco e Gaia Nanni. Dialoghi, monologhi e canzoni sulle donne di ieri e di oggi (venerdì 3 ore 21) Teatrodante Carlo Monni (Campi Bisenzio) – per il programma di eventi per bambini sabato 4 e domenica 5 dicembre alle ore 16.30 Bruno lo zozzo, divertente commedia scritta e diretta da Andrea Bruni con Simone Frasca.

Gli eventi di Natale nei dintorni di Firenze (4 – 5 dicembre)

Anche intorno a Firenze si respira l’aria delle feste. A Campi Bisenzio tra il centro e Villa Montalvo ci sono le attrazioni del Villaggio di Babbo Natale. Per un gita fuori porta, Empoli Città del Natale propone proiezioni sui palazzi, installazioni luminose, mercatini, pista di pattinaggio sul ghiaccio e zona con i mattoncini per i più piccoli.

A Cerreto Guidi dal 5 dicembre si apre l’edizione 2021 della Via dei presepi con numerose natività allestite per le strade del centro storico e anche all’interno della Villa medicea. L’evento continua poi fino al 9 gennaio 2022. Ingresso gratuito. A Fucecchio infine sempre domenica torna dopo un anno di stop Natalia, il paese di Babbo Natale. Nel Chiostro dei Frati (piazza La Vergine) taverna natalizia dove assaporare piatti del periodo invernale serviti dagli elfi, laboratori per bambini, merenda con Babbo Natale e tè nel Paese delle Meraviglie. Il programma sul sito del Comune di Fucecchio.

Per eventuali cambiamenti di programma si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli eventi.