Eventi a Firenze 29-30 maggio: cosa fare nel weekend, dalle cantine ai fiori

La mostra dei fiori 2021 e quella d’arte a Palazzo Strozzi, le piscine e le cantine aperte (come nel resto della Toscana): il programma di eventi a Firenze sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 è lungo, se vi state chiedendo cosa fare e cosa vedere questo weekend in città. Insomma la zona gialla si anima, nel rispetto delle norme anti-Covid. Ecco la nostra guida al weekend con gli appuntamenti da non perdere.

Eventi a Firenze: la mostra dei fiori 2021 nel weekend del 28-29-30 maggio

Dal ponte del 25 aprile ha “traslocato” a quello del 2 giugno. Questo weekend nel giardino dell’Orticoltura si svolge l’edizione 2021 della mostra mercato primaverile di piante e fiori, aperta dal 28 maggio al 2 giugno. Tante le varietà da scoprire, dagli agrumi fino alla “Rosa Firenze” un ibrido che viene presentato quest’anno. L’ingresso è gratuito, ma contingentato in base all’afflusso di persone. Qui gli orari della mostra dei fiori 2021 nel giardino dell’Orticoltura di Firenze.

Mostre da vedere a Firenze: il primo weekend di “American Art” a Palazzo Strozzi

Uno degli eventi di punta di questo weekend a Firenze è la nuova mostra di Palazzo Strozzi “American Art 1961 – 2001”, aperta sabato 29 e domenica 30 maggio anche al mattino, dalle 10 alle 21. Dopo un anno e mezzo le sale del piano nobile tornano a spalancare le porte. Dal Walker Art Center di Minneapolis arrivano 80 opere che raccontano 40 anni di storia degli Stati Uniti, anche i problemi e le contraddizioni a stelle e strisce. Domenica alle ore 15 visita guidata gratuita, su prenotazione (055.2645155, [email protected]). Nel nostro articolo 3 cose da sapere sulla mostra “American Art” di Palazzo Strozzi.

Cosa fare a Firenze questo weekend (29-30 maggio): apre la piscina Le Pavoniere

Se il meteo lo permetterà, questo weekend a Firenze si potrà fare il primo tuffo in piscina: quella di Bellariva è attiva ormai da una decina di giorni, mentre nel parco delle Cascine Le Pavoniere riaprono adesso. Ecco gli orari della balneazione per sabato 29 e domenica 30 maggio: dalle 9.00 alle 19.30. Attivo inoltre il ristorante per un aperitivo o per il brunch domenicale. Più informazioni nell’articolo sulla riapertura 2021 della piscina Le Pavoniere di Firenze.

Riaprono gli spazi estivi di Molo, Off Bar, Fiera del Mugello: gli eventi all’aperto a Firenze, 29 e 30 maggio

Dalla Toraia a Light, vi abbiamo già parlato dei primi spazi estivi di Firenze aperti per la stagione 2021. Ebbene, ora l’elenco si allunga. Questo è il primo weekend per l‘Off Bar al Lago dei cigni della Fortezza da Basso, sabato 29 maggio inaugurazione anche per Molo Firenze, mentre nel giardino del Tuscany Hall si scaldano i motori, pardon le griglie, della Festa del Mugello 2021, aperta anche il 29 e 30 maggio. Un nutrito gruppo di locali open air in cui gustare un cocktail, mangiare del cibo sfizioso e ascoltare buona musica. Qui altri consigli su dove fare un aperitivo all’aperto a Firenze.

Gli eventi a Firenze e dintorni: Cantine aperte 2021, sabato 29 e domenica 30 maggio anche in Toscana

In alto i calici perché in Toscana torna Cantine aperte: a Firenze e dintorni l’edizione 2021 vede 15 tenute e aziende vinicole organizzare eventi e degustazioni guidate, il 29 e 30 maggio. Tutto all’insegna di Dante, per ricordare il Sommo Poeta a 700 anni dalla sua morte. E via dunque a wine trekking, visite nei filari e tra le botti, pedalate in e-bike seguite da degustazioni. E per chi questo fine settimana ha altri impegni, c’è il bis a giugno. Qui i dettagli su Cantine aperte 2021 in Toscana.

Artigianato alle Serre Torrigiani, ceramica a giardino Corsini (gratis)

Entriamo adesso in due giardini storici di Firenze, che nel weekend del 29 e 30 maggio ospitano due eventi particolari. Alle Serre Torrigiani si svolge “Serre Abitate”, mostra di artigianato italiano per la casa, sabato dalle ore 11.00 alle ore 19.30 e domenica dalle 10.00 alle 18.00, con ingresso gratuito. Nella grande limonaia del Giardino Corsini al Prato, dal 29 maggio al 2 giugno sono esposte 170 opere in ceramica realizzate da artigiani artistici di tutta Italia. L’occasione è la mostra “Grand tour”, promossa da Artigianato e Palazzo e dall’associazione italiana Città della Ceramica. Ingresso gratuito da via della Scala 115. Orari per sabato e domenica: 10.00 – 19.00.

Cinema e teatro a Firenze, cosa fare nel weekend del 29 e 30 maggio

Il programma degli eventi è ancora ridotto, ma a guardare bene qualcosa da fare nei teatri e nei cinema di Firenze c’è, ecco i principali spettacoli in cartellone sabato 29 e domenica 30 maggio: