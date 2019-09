Il rientro è servito. Nel weekend di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre 2019 Firenze si ripopola di persone e di eventi: musica, arte e shopping animano il parco delle Cascine e suoi nei dintorni, mentre tra la città e l’hinterland vanno in scena molte feste (medievali, di partito e dei tifosi viola). Abbiamo selezionato le proposte più interessanti, ecco la nostra guida al fine settimana fiorentino.

God is green alla Manifattura

Tra gli eventi di questo weekend spicca la seconda edizione del festival sulla sostenibilità “God is Green”, ospitato alla Manifattura Tabacchi da sabato 7 settembre fino al prossimo fine settimana. Quest’anno l’appuntamento si ibrida anche con la rassegna Firenze suona contemporanea che porta alla Manifattura l’anteprima mondiale dell’installazione di Michael Nyman, uno dei più gradi compositori viventi (esibizione il 7 settembre ore 21.30).

Previsti appuntamenti a ingresso libero come la mostra Art on Earth con 7 installazioni tra cui quella di Nyman (ogni giorno), laboratori di restauro o di autoproduzione di mobili (ore 14-18), il live set Plant Dub che unisce musica elettronica e bioacustica (sabato 7 ore 23) e Plantasia, concerto di Sebastiano de Gennaro ed Enrico Gabrielli, ispirato a Mother Earth’s Plantasia di Mort Garson (domenica 8 ore 21.30). Inoltre in entrambe le giornate il botanical market e la mostra mercato del vintage e dell’handmade firmata da Il Mercantile (entrambe sabato 7 e domenica 8 settembre).

Gli eventi del weekend a Firenze: Lattexplus Festival (7 e 8 settembre)

A poca distanza, nel parco delle Cascine, sabato 7 e domenica 8 settembre si svolge il Lattexplus festival 2019: a Firenze pesi massimi della musica elettronica con due giornate di dj set nella Q1 arena, un teatro modulare anche al coperto creato sul prato del Quercione. Le casse si accendono alle 15.00 e il party continua fino all’una e mezzo di notte. Tra i nomi di punta Laurent Garnier e Peggy Gou. Qui le info, gli ospiti e il costo dei biglietti del Lattexplus Festival 2019.

Festa della Curva Fiesole 2019

Allo Stadio Franchi la Curva Fiesole fa festa, ma “in trasferta”: sabato 7 settembre dalle 16.00 fino a tarda notte iniziative nel settore maratona del Franchi con esibizioni del calcio storico storico fiorentino giovanile, il corteo storico della Repubblica Fiorentina, i Bandierai degli Uffizi e poi dimostrazioni sportive, intrattenimento per bambini, gonfiabili, food truck, bar, birra, musica e dj set. L’ingresso è libero. Informazioni sulla pagina Facebook dell’evento.

I mercatini del weekend a Firenze (6, 7 e 8 settembre)

Dopo la pausa estiva, tornano i mercatini per le strade della città. Per uno shopping internazionale, in piazza Vittorio Veneto, alle “porte” delle Cascine, questo weekend si tiene il mercato europeo di Firenze, 30 stand di commercianti provenienti da 16 paesi europei e dal Sud America con artigianato, prodotti tipici, eccellenze della tavola e street food. Appuntamento dal 5 all’8 settembre dalle 10.00 a mezzanotte.

Domenica 8 settembre invece in piazza Santissima Annunziata torna la Fierucola del pane incentrata sulle produzioni agricole e le sementi tradizionali: dalle ore 9.00 al tramonto bancarelle oltre a laboratori per ragazzi e per adulti.

Festa dell’Unità di Firenze

Questo è il weekend della Festa dell’Unità di Firenze, che per il 2019 è più corta e ha traslocato dalle Cascine al Mandela Forum. In programma a Campo di Marte fino al 13 settembre incontri politici, animazioni per bambini, musica e stand gastronomici gestiti dai volontari del Partito Democratico. Qui i dettagli sulla Festa dell’Unità fiorentina.

Gratis: museo di San Marco gratis e visite guidate a Castello

Da segnalare poi l’apertura gratuita, durante il fine settimana, di uno dei musei statali di Firenze: domenica 8 settembre, in occasione della Natività di Maria, il Museo di San Marco è a ingresso libero. Un’occasione offerta ai fiorentini e turisti per ammirare i suggestivi affreschi del Beato Angelico. Nel nostro articolo le altre date del 2019 in cui i musei di Firenze sono gratis.

Riprendono sabato 7 e domenica 8 settembre inoltre le visite guidate gratuite al Giardino della Villa Medicea di Castello. Due gli orari: 9.30 e alle ore 11.00. L’accesso al giardino e la visita sono gratuite, ma è necessario prenotare (associazione Muse tel. 055.2768224 e 055.2768558, mail [email protected]). L’iniziative fa parte del programma di eventi per il Cinquecentenario di Cosimo I e Caterina de’ Medici che propone questo weekend in Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, anche il secondo concerto del corso internazionale di musica rinascimentale con gli allievi e i docenti de L’Homme Armé. Appuntamento domenica 8 settembre alle ore 18.30 in Sala Luca Giordano (ingresso libero).

Coppa Cobram

Rimandata a settembre per colpa del maltempo, domenica 8 si svolge la Coppa Cobram di Firenze, gara ciclistica in stile fantozziano, ispirata al celebre film, con abbigliamento a tema e bici storiche. Ritrovo alle ore 9.00 nei giardini del circolo La Rondinella del Torrino e poi alle 11.00 la partenza della corsa più pazza che c’è (nuvola di Fantozzi permettendo).

Cinema nel weekend: le arene estive di settembre

Per gli aficionados del cinema all’aperto questo fine settimane due arene estive di Firenze restano attive: si tratta del cinema Chiardiluna in Oltrarno (attivo fino al 15 settembre) e dell’arena del cinema di Castello, che invece chiude domenica 8 settembre la stagione estiva. Qui la programmazione dei cinema all’aperto di settembre.

Fosca in Tepidario

Per quanto riguarda le arti contemporanee, questo weekend il Tepidarium del Roster (giardino dell’Orticoltura) ospita la quinta edizione di “Fosca in Tepidario_lectio | ludus | visio”, a cura dell’associazione Fosca: dal 5 al 7 settembre lezioni, incontri pubblici, laboratori, performance, spettacoli dal vivo e dj set. La rassegna è a ingresso libero.

Eventi del weekend nei dintorni di Firenze (6, 7 e 8 settembre)

Per chi vuole fare una gita fuori città segnaliamo a Bagno a Ripoli il palio delle 4 contrade cittadine con la Giostra della stella: domenica 8 settembre dalle 16.00 iniziano le gare, poi alle 20.30 la sfilata del corteo storico e le esibizioni, infine alle 23.00 le premiazioni ufficiali. L’ingresso è gratuito.

Nell’hinterland fiorentino, fino a domenica 8 si tiene la Fiera di Signa, con la festa medievale nel castello (venerdì 6 dal pomeriggio, in programma anche il palio e la disfida degli arcieri; sabato 7 dalle 19.00 alle 24 il banchetto medievale e l’incendio alla Torre) e la sfilata delle rificolone l’8 settembre. A Sesto Fiorentino invece questo fine settimana si chiudono i festeggiamenti per la Liberazione con musica ogni sera sul palco di piazza Vittorio Veneto (qui il programma di concerti di “Liberi Tutti”).

Un po’ più lontano, alle porte di Firenze, Pontassieve propone dal 6 all’8 settembre un weekend di eventi gastronomici per Cookstock 2019 tra food truck, cooking show, una grande griglia in piazza, visite guidate dentro le cantine del Ruffino, mentre a Greve in Chianti si tiene l’Expo del Chianti Classico (5 – 8 settembre) con oltre 60 aziende vinicole negli stand di piazza Matteotti tra degustazioni, visite e musica.

… E le iniziative per bambini

Per le famiglie con pargoli al seguito abbiamo selezionato, in questo articolo, gli eventi per bambini a Firenze nel weekend del 6, 7 e 8 settembre.