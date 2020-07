Eventi a Firenze nel weekend (11 e 12 luglio): cosa fare, dove andare

In città si respira aria di estate. Nei giardini dei locali estivi o nelle arene cinematografiche, al museo o nelle piazze: per chi si chiede cosa fare questo weekend a Firenze, abbiamo riassunto i principali eventi in programma tra sabato 11 e domenica 12 luglio 2020, in centro, in periferia come nei dintorni della città.

Qualche nuvola (ma niente pioggia) e temperature massime sopra i 30 gradi, a Firenze questo weekend le previsioni meteo fanno ben sperare e di sera l’afa dovrebbe comunque concedere una piccola tregua dicono gli esperti del Lamma. Vediamo allora il cartellone di eventi, per capire cosa fare e dove andare tra sabato 11 e domenica 12 luglio.

Riapre il Forte Belvedere (gratis): primo weekend per la “terrazza” di Firenze

Questo fine settimana riapre al pubblico il Forte Belvedere di Firenze con ingresso gratuito, ma il calendario di eventi è limitato: sabato 11 luglio e domenica 12 luglio sono in programma visite guidate e uno speciale spettacolo teatrale per inaugurare la stagione 2020.

Il primo giorno, alle ore 18.00, 15 attori leggono i testi dei grandi che hanno celebrato le bellezze di Firenze per “Grand Tour Belvedere” (ore 18.00 ingresso libero, fino a esaurimento posti), mentre sabato 11 e domenica 12 luglio si svolgono visite guidate (ore 18.00 e 19.00, a pagamento, 1,50 euro per i residenti nella Città Metropolitana di Firenze, 3 euro per tutti gli altri, riduzioni 2×1 per i soci di Unicoop Firenze). Orari e informazioni nell’articolo sulla riapertura del Forte Belvedere di Firenze.

Cosa fare: visite guidate nei musei civici di Firenze (11 e 12 luglio)

Tra gli eventi per gli amanti dell’arte, questo weekend riprendono anche le visite guidate nei musei civici di Firenze: nei pomeriggi di sabato 11 e domenica 12 luglio appuntamento al Museo di Palazzo Vecchio, al Museo Bardini, al Museo Novecento e in Santa Maria Novella (il complesso monumentale vive il suo primo fine settimana di riapertura). Info e costi sul sito di Muse Firenze.

Qui invece i musei di Firenze aperti per la fase 3 con i nuovi orari.

Eventi a Firenze: il cinema in Villa (Bardini), la programmazione dell’11 e 12 luglio

Questo è il primo fine settimana anche per un grande schermo panoramico: il cinema all’aperto sulla terrazza-belvedere di Villa Bardini. Per la prima volta lo storico parco ospita un’arena estiva. A disposizione 100 posti e i biglietti di ingresso costano 5 euro (è consigliato comunque comprarli in anticipo online). Inizio della proiezione alle 21.30, parcheggio gratuito al Forte Belvedere.

Ecco la programmazione per il weekend di “Cinema in Villa”: sabato 11 luglio sulla terrazza panoramica di Firenze viene proiettato il film premio Oscar Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, mentre domenica 12 luglio il primo degli eventi speciali con la regista Ginevra Elkann che present il suo lavoro Magari.

Ma sono tante le arene estive attive a Firenze, anche con qualche novità, qui la nostra guida ai cinema all’aperto 2020 e questo fine settimana tornano i film sotto le stelle pure a Castello, alla periferia nord della città.

Cosa fare stasera a Firenze? Un tuffo negli eventi degli spazi estivi (11 e 12 luglio)

Attivi anche i locali estivi di Firenze che sabato 11 e domenica 12 luglio offrono tante cose da fare, all’aperto e sotto le stelle. Ecco le principali. Nel giardino della Ciminiera della Manifattura Tabacchi continuano gli appuntamenti in versione summer: sabato 11 luglio al mattino laboratorio “dance kids” per bambini dai 3 ai 6 anni, yoga brunch alle 12.00 e poi dalle 20.00 il dj set di Ricardo Baez, Gaiden ed Eduardo Amorosi.

All’Anconella Garden due concerti: Lorenzo Baldini organ trio jazz (sabato) e Fora da Ordem Pop Bossa Nova (domenica). Sempre a Firenze sud, ma dall’altra parte dell’Arno, lo spazio estivo “In-stabile” sotto il Ponte di Varlungo propone sabato sera il concerto del trio Citofoni con jazz anteguerra in italiano, inglese e francese, mentre domenica i ritmi balcanici della Baro Drom Orkestar.

Dall’altra parte della città, alla Limonaia di Villa Strozzi, sabato 11 il dj set di Michelle Davis del collettivo Smalto, tra afrobeat e groove, e domenica 12 nell’anfiteatro Opus Ballet presenta gli assoli di giovani talenti della danza. Questo weekend è aperto anche il Flò di piazzale Michelangelo, uno dei locali più gettonati dalla movida di Firenze durante l’estate: cena in terrazza ed eventi musicali, tra cui la serata cubana, domenica 12 luglio, a cura di Habana 500. E per avere altri spunti su cosa fare la sera a Firenze, qui trovate la nostra guida ai locali estivi 2020.

Gli eventi nei dintorni di Firenze, nel weekend dell’11 e 12 luglio 2020

Diamo uno sguardo anche a cosa fare questo weekend nei dintorni di Firenze: spettacoli teatrali per grandi e piccoli, dj set e un luogo d’arte che riapre al pubblico, vi segnaliamo 4 eventi tra sabato 11 e domenica 12 luglio.

Recital nell’abbazia di Badia a Settimo (Scandicci)

A Scandicci riapre al pubblico dopo due secoli il chiostro grande dell’abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo (Badia a Settimo) in occasione dei recital della Compagnia delle Seggiole: sabato 11 e domenica 12 luglio alle 21.15 la lettura radiofonica con inserti teatrali “William Shakespeare vs Galileo Galilei” (biglietti 12 euro, prenotazione al numero 3332284784, tutti i giorni dopo le 14.00).

Radiodays e spettacoli a Villa Caruso (Signa)

Sempre alle porte di Firenze, negli spazi di Villa Caruso a Signa, continuano gli eventi estivi: sabato 11 luglio dalle 19 arrivano i Caruso Radio Day, con dj set vintage ed esposizione di radio d’epoca. In serata lo spettacolo “Eleuterio e Sempre tua, radiodramma” con Marco Natalucci e Rosanna Gentili e il concerto dedicato alla radio con il trio “Le Signorine”. Prenotazione obbligatoria (info@villacaruso.it, 0558721783). Biglietto per gli spettacoli 12 euro, ridotto 10 euro per i soci di Unicoop Firenze.

Estate a Barberino 2020

Per una gita fuori città, segnaliamo la partenza questo fine settimana in Mugello del programma di eventi targato “Estate a Barberino 2020“, con due spettacoli teatrali. Sabato 11 luglio la compagnia Catalyst presenta “Il Re serpente”, una fiaba per i più piccoli, con Giorgia Calandrini, Alba Grigatti e Virginia Billi (ore 21.15, Cavallina – piazza della Chiesa). Domenica 12 luglio Anna Meacci racconta la storia dell’autrice della dichiarazione dei diritti della donna nello spettacolo “Olympe De Gouges – Lascio la mia anima alle donne” (ore 21.15, giardini pubblici di Galliano. Ingresso gratuito ma con prenotazione (055.331449, ufficiostampa@catalyst.it).