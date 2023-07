I migliori eventi a Firenze nel fine settimana (15-16 luglio)

- Pubblicità -

Dal Musart Festival fino a Mercantia a Certaldo passando per mostre, mercatini, sagre e un festival interamente dedicato alla birra. A Firenze e nei dintorni ci sono tantissimi eventi nel fine settimana del 15 e 16 luglio 2023: abbiamo cercato di riassumerli in questa breve guida.

Eventi a Firenze nel fine settimana: Musart Festival (15-16 luglio 2023)

Da sabato 15 fino al 26 luglio 2023, in piazza della Santissima Annunziata a Firenze, torna il Musart Festival. Un cartellone di oltre 30 appuntamenti che vede il sipario alzarsi sabato 15 con lo spettacolo “Roberto Bolle & friends”, protagonista la celeberrima etoile. Oltre ai principali spettacoli si terranno anche esposizioni, visite a luoghi d’arte, proiezioni, eventi e concerti in chiostri e giardini della zona. E ancora spettacoli, incontri e presentazioni (anche nel foyer all’aperto del festival, allestito nell’attigua piazza Brunelleschi) e una rassegna itinerante che porterà gli ospiti del festival anche fuori città. In particolare, domenica 16, alle ore 21:30, ci sarà “…e adesso che tocca a me” di Maurizio Soleri. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento, su TicketOne e nei punti vendita Boxoffice Toscana.

Nel centro storico della città: mostre da visitare e un mercatino

Firenze riserva sempre tante sorprese artistiche. Alcune di queste hanno aperto le proprie porte al pubblico da pochissimo e sono perfette per essere visitate nel weekend del 15 e 16 luglio: è il caso della mostra “Yan Pei-Ming. Pittore di storie” a Palazzo Strozzi. Non solo, perché fino all’8 settembre al Forte di Belvedere sono visibili anche le opere site specific realizzate da Nico Vascellari per la mostra Melma, dislocate tra i bastioni e l’interno della palazzina rinascimentale (l’ingresso è gratuito). Al Museo degli Innocenti si potranno invece studiare 100 fotografie del fotografo americano Steve McCurry, mentre a Palazzo Medici Riccardi c’è l’allestimento di una mostra dedicata al al maestro barocco Luca Giordano.

Inoltre al Museo Stefano Bardini, il 15 luglio (alle 20 e alle 21:30), in occasione delle Notti dell’Archeologia, è in programma Antiche armonie una visita sui generis tra urne, ritratti, sarcofagi, dipinti e sculture monumentali in cui la narrazione all’interno degli spazi che un tempo furono lo showroom dell’antiquario Stefano Bardini sarà accompagnata da un’esecuzione musicale ispirata ad alcune opere di particolare suggestione. Per informazioni e prenotazioni: 055-2768224, [email protected]

Ecco la ciliegina sulla torta: tra gli eventi in programma a Firenze per domenica 16 luglio c’è il mercatino in piazza Santo Spirito. Dalle ore 09:00 alle 19.00, se qualcuno avesse voglia di fare una cosa diversa dal solito, potrebbe recarsi a La Fierucola, il tradizionale mercatino dei produttori locali che ogni volta segue uno speciale tema. Questo mese l’evento è interamente dedicato al grano.

Migrazioni Digitali, arte performativa e digitale a Firenze (15-16 luglio)

Questo fine settimana la città di Firenze ospita inoltre Migrazioni digitali, un progetto di Teatro Studio Krypton che mette in connessione l’arte performativa – che si affida al corpo e alla sua capacità di agire in uno spazio fisico – e l’arte digitale, che utilizza strumenti tecnologici. La rassegna include sia performance che una video installazione.

Segnaliamo nello specifico che, sabato 15 e domenica 16 luglio 2023, al Rifugio Digitale (via della Fornace n.41 a Firenze), sarà visibile, dalle ore 11:00 alle 20:00, una videoinstallazione di Massimo Bevilacqua ed Alessio Bianciardi, pensata per i 16 schermi del nuovo spazio espositivo fiorentino, nato dalle fondamenta di un antico tunnel antiaereo. L’opera è generata attraverso quella che nella fotografia analogica viene definita ‘tecnica della doppia esposizione’. Il corpo in movimento diventa quindi luogo che abbraccia il paesaggio e si confonde con esso dandogli nuove forme e ritmi.

Renai, nel weekend al via il Beer Festival nel parco

Dopo il Campi Beer Festival, al via la Festa della Birra al Parco dei Renai a Signa (ingresso libero). Fino al 6 agosto (dalle ore 18:00) un ricco programma di iniziative vedrà alternarsi sul palco grandi artisti di vario genere insieme a food truck, luna park, mercatini e tanto altro ancora. Ogni sera si esibiranno tribute band, dj set e serate a tema. Il programma completo della manifestazione è disponibile nella nostra guida.

Tra gli eventi nei dintorni fiorentini c’è anche Mercantia a Certaldo (fino a domenica 16 luglio)

Gli eventi nei dintorni di Firenze lasciano proprio ‘a bocca aperta’: dal 12 al 16 luglio infatti, si terrà la 35a edizione di Mercantia 2023, il festival internazionale del Quarto Teatro, che quest’anno s’intitola “Una nuova speranza”. Un invito a vivere serenamente e a lasciarsi andare alla bellezza dunque, nonostante le difficoltà del vivere quotidiano. Le strade, le piazze, i giardini e le cripte della città di Certaldo si vestono di tanti colori ospitando spettacoli di danza, musica, giocoleria, equilibrismo, esibizioni circensi, installazioni e artigianato. Per saperne di più è possibile leggere il nostro articolo dedicato a Mercantia 2023: il programma e le info del festival a Certaldo.

Sagre a Firenze e dintorni (15-16 luglio 2023)

In Italia, e soprattutto a Firenze e nei dintorni, le sagre non mancano mai. Si parte con Pozzolatico, frazione del Comune di Impruneta (FI), che nei giorni 14, 15 e 16 luglio ospiterà la sagra della bistecca con fungo porcino (dalle ore 09:30). A Reggello, sabato e domenica dalle ore 19:00, si terrà invece la sagra del tortellone presso il Campo sportivo locale. Per chi ama invece il papero e il cinghiale, nessun timore, perché c’è una sagra dedicata a questi deliziosi piatti a Cerreto Guidi (FI) fino a domenica 16, il cui incasso andrà totalmente agli alluvionati romagnoli.

Sabato e domenica nella piazzetta della frazione Il Bardella, Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), in Via Galileo Galilei, si terrà la 10ª edizione della sagra del gallo (cena alle ore 19:30 e altre sorprese in serbo per la serata). Infine, nel Comune di Vicchio (FI) torna – nelle giornate di venerdì (solo a cena), sabato e domenica (anche a pranzo) – la 4ª edizione della festa del cinghiale e del tortello. E dove di preciso? Presso il Lago Viola, situato in Località Boccagnello.

Altre curiose idee per un fine settimana indimenticabile

Inutile dire che, a Firenze e nei dintorni, quello di sabato 15 e domenica 16 luglio 2023 vuole essere davvero un fine settimana indimenticabile. Ecco quindi ulteriori spunti su cosa poter fare in questo weekend tutto italiano: