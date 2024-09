Gli eventi per passare il weekend a Firenze (28-29 settembre)

- Pubblicità -

Da Corri la Vita fino alla Biennale dell’Antiquariato. E ancora la Festa dell’Uva all’Impruneta e quelle dello sport nel Quartiere 5, a Bagno a Ripoli e Fiesole. Questo weekend a Firenze presenta talmente tanti eventi che sarebbe impossibile citarli tutti: pertanto, abbiamo selezionato le migliori iniziative in programma per sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 in città e nei dintorni. Scopriamole insieme in questa breve guida al fine settimana.

Giornate europee del patrimonio: aperture serali dei musei a 1 euro ed eventi speciali

Anche molti musei di Firenze il 28 e 29 settembre partecipano con tanti eventi speciali alle Giornate europee del patrimonio 2024. Sabato sera 7 luoghi d’arte aprono le porte al pubblico al prezzo simbolico di 1 euro. Tra sabato e domenica sono poi in programma visite guidate gratuite, laboratori per bambini, passeggiate culturali e addirittura un ballo ottocentesco. Cittadini e turisti avranno la possibilità di visitare luoghi d’arte e piccoli tesori nascosti. Il tema di quest’anno delle GEP (European Heritage Days) è “Patrimonio in cammino”. In questo articolo gli appuntamenti delle Giornate Europee del Patrimonio.

- Pubblicità -

Eventi del weekend a Firenze: “Bright Night”, Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

Tra gli eventi del weekend a Firenze si ricorda anche la Bright Night 2024, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori in Toscana, che nella nostra città si svolgerà nella giornata di venerdì 27 settembre, ma alcune iniziative si terranno anche sabato 28 e domenica 29. La manifestazione permette di immergersi nel mondo della scienza e della ricerca e scoprire il lavoro di chi ogni giorno si impegna a trovare soluzioni per le sfide di oggi e di domani.

Anche quest’anno nelle piazze fiorentine si terranno laboratori, dimostrazioni, esperimenti, mostre, visite guidate e passeggiate scientifiche che coinvolgeranno i cittadini in un percorso avvincente attraverso una vastissima gamma di temi legati alla ricerca. Novità di questa edizione è il tema BRIGHT Women, un focus particolare dedicato alla ricerca e agli studi che promuovono il benessere e l’emancipazione delle donne.

- Pubblicità -

In particolare, il 27 settembre in piazza Santissima Annunziata ricercatori dell’Ateneo coinvolgeranno il pubblico con laboratori ed esperimenti negli stand espositivi. Ai più piccoli saranno dedicati una caccia al tesoro e un intero padiglione per scoprire la scienza attraverso il gioco. Il 28 e 29 settembre le sedi del Sistema Museale dell’Ateneo e altri musei del territorio ospiteranno attività e proposte volte a stimolare la curiosità nelle discipline più diverse. Per informazioni: bright-night.it.

Eventi del weekend a Firenze: Corri la Vita 2024 (e musei gratis)

A Firenze, domenica 29 settembre, torna Corri la Vita 2024, la prima manifestazione benefica e podistica non competitiva in Italia. Anche quest’anno prenderà il via dalle Cascine: previsti, come sempre, due itinerari. Il primo più lungo, per chi vuole correre mentre il secondo più breve, da percorrere anche passeggiando. Grazie a Città Nascosta, presentando la T-Shirt di Corri la Vita, sarà possibile visitare gratuitamente musei, mostre e luoghi di cultura (qui la lista). Le donazioni saranno destinate ad azioni legate alla prevenzione e cura del tumore al seno. Quest’anno saranno finanziate 10 borse di studio per giovani specialisti e per un progetto di controllo qualità nei centri di senologia italiani. Per saperne di più su iscrizioni, percorso dettagliato e maglietta è possibile leggere il nostro articolo dedicato a Corri la Vita 2024.

- Pubblicità -

Biennale dell’antiquariato a Palazzo Corsini

Da sabato 28 settembre fino a domenica 6 ottobre torna la BIAF – Biennale Internazionale dell’Antiquariato a Firenze. Artisti, collezionisti e amanti dell’arte provenienti da tutto il mondo esporranno, nello splendido luogo di Palazzo Corsini (Lungarno Corsini, n.10), un vero e proprio “museo in vendita”. Un’opportunità unica per vedere dal vivo opere inedite e grandi capolavori all’interno di un affascinante palazzo barocco normalmente chiuso al pubblico.

80 gallerie ricche di opere d’arte uniche con 14 nuove prestigiose partecipazioni internazionali vi aspetteranno, insieme a tanti eventi collaterali, con ingresso a orario continuato dalle 10:30 alle 20:00 (biglietti a partire da 10 euro). Negli stessi giorni sarà possibile partecipare ad una serie di conferenze dedicate al mondo dell’arte e del collezionismo, tra cui presentazioni di libri, progetti editoriali, celebrazione di artisti e di alcune fondazioni storiche.

“Genius Loci”, il festival che presenta Santa Croce in dialogo con musica e parole

Tra gli eventi del weekend a Firenze si ricorda anche Genius Loci. Alla scoperta di Santa Croce, il festival che presenta il complesso monumentale in dialogo con musica e parole. La manifestazione, iniziata giovedì 26 settembre, si protrarrà fino a sabato 28: due notti e un’alba tra concerti, talk e performance. Tra i tanti eventi in programma si ricorda come sempre il tradizionale concerto all’alba, che si terrà sabato 28 settembre nel secondo chiostro. Alle 6 del mattino a esibirsi sarà Andrea Motis, cantante e trombettista spagnola che ha conquistato la critica internazionale grazie alla sua voce. L’ingresso alla manifestazione è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale dell’Opera di Santa Croce.

6. Eventi del weekend nei dintorni di Firenze: Bacco artigiano (fino a domenica 29)

Da giovedì 26 fino a domenica 29 settembre 2024 torna anche il Bacco Artigiano, la festa dedicata al vino e ai prodotti tipici del territorio nella zona di Rufina. Eventi e iniziative si susseguiranno in un ricco cartellone. In particolare, sabato 28 settembre avrà luogo la rievocazione dell’offerta del vino del contado alla Signoria di Firenze, rituale in uso al tempo della Repubblica Fiorentina per celebrare l’arrivo del vino dalla campagna nella città.

Per l’occasione lungo le vie del centro storico di Firenze sfilerà il Carro Matto, un lungo barroccio carico di centinaia di fiaschi di vino, disposti a piramide. L’appuntamento è alle 15:30 in piazza Duomo, da dove il Carro Matto, il corteo della Repubblica Fiorentina e il Corteo Storico del Vino e del Contado di Rufina si muoveranno per le strade del centro. La rievocazione vede prima la benedizione del vino da parte delle autorità religiose, poi l’offerta dell’ampolla del vino nella Chiesa di San Carlo dei Lombardi e infine l’offerta del vino benedetto del Carro Matto alla Signoria di Firenze in piazza Duomo.

“MercaFirenze” presso il mercato ortofrutticolo di Novoli

Mercafir lancia l’evento MercaFirenze sabato 28 settembre, dalle 10:00 alle 19:00. Un open day ad ingresso gratuito presso il Centro Alimentare Polivalente di Firenze, che i fiorentini definiscono più semplicemente come “mercato ortofrutticolo di Novoli” (accesso da piazza Artom). Il claim di quest’anno è “Vieni a vivere il mercato!”: l’iniziativa proporrà infatti una serie di esperienze uniche dedicate al cibo, alla cultura e alla sostenibilità e, grazie alla presenza di talk, incontri pubblici e laboratori, l’evento sarà in grado di coinvolgere sia grandi che piccini.

“Le voci del Mediterraneo”, inaugurazione della mostra di Simone Del Sere

Il mar Mediterraneo è spesso teatro di un esodo visibile ma spesso ignorato nella sua tragica realtà, che segna il destino di uomini e donne presto dimenticati e abbandonati a loro stessi. Questo il filo rosso che guida “Le voci del Mediterraneo”, mostra di Simone Del Sere che inaugurerà domenica 29 settembre alle ore 19:45 (è necessaria l’iscrizione a questo link), in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, nel chiostro grande della Basilica della Santissima Annunziata di Firenze. L’esposizione sarà poi visitabile gratuitamente nei giorni successivi a partire da mercoledì 2 a sabato 12 ottobre (escluso domenica 6), negli orari 15:00 – 19:00 all’interno dei locali adiacenti al chiostro grande della Basilica SS. Annunziata, con ingresso dalla piazza.

Mercatino Svuota Cantine a Bagno a Ripoli

Sabato 28 settembre, dalle 08:00 alle 18:00, torna lo Svuota Cantine nel giardino “I Ponti” a Bagno a Ripoli. Un’occasione unica per liberare le cantine da oggetti inutilizzati e dare nuova vita agli oggetti. Per maggiori informazioni contattare il numero 345.2454183. E nelle prossime settimane, a Firenze e dintorni sono in programma altri Svuota Cantine, qui le date.

Festa dell’Uva a Impruneta

Nei dintorni fiorentini torna anche la Festa dell’Uva a Impruneta, che si svolgerà domenica 29 in piazza Buondelmonti. Ma tutto il mese di settembre ha presentato una serie di eventi dedicati all’arte, alla cultura, allo sport, all’enogastronomia, all’artigianato e alla musica con attività per tutte le età. La sfilata-spettacolo dei quattro rioni, momento culminante della festa, è prevista appunto per domenica. A partire dalle ore 15:00 sarà possibile anche seguire la diretta televisiva sull’emittente regionale RTV38.

Eventi del weekend a Firenze: le feste delle sport

Continuano a Firenze e nei dintorni le feste dello sport, eventi che trasformano piazze e giardini in una grande palestra a cielo aperto grazie alle attività proposte dalle società sportive, tutte da provare. Questo weekend appuntamento nel Quartiere 5 di Firenze, al Palamattioli sabato e domenica dalle ore 16 alle 19, ma anche nel parco urbano di Grassina (Bagno a Ripoli).

Qui, sabato dalle ore 16:00, il prato lungo la ciclabile ospiterà stand e attrezzature di decine di associazioni sportive, pronte a far provare gratuitamente numerose discipline ad un pubblico di tutte le età. Basket, ciclismo, pattinaggio, atletica leggera, arti marziali, rugby e molto altro ancora si susseguiranno contemporaneamente in tutta la giornata. Tra gli ospiti ci sarà anche il pesista azzurro Leonardo Fabbri di Ponte a Ema, fresco di Olimpiadi, campione europeo e argento mondiale, autore solo poche settimane fa del nuovo record italiano nel getto del peso.

Sport in festa infine al Teatro Romano di Fiesole, sabato 28 dalle 15.30 alle 18.30. Nei vari stand allestiti nell’area archeologica, che per l’occasione sarà aperta gratuitamente dalle ore 15.30, si potranno provare diversi sport: dal calcio e il tennis alla ginnastica artistica e la danza nelle sue varie declinazioni. E ancora mini basket, fitness, pallavolo, baseball, pentathlon moderno, pugilato, corsa per ipovedenti, yoga, taekwondo e podismo.