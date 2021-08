Cosa fare nel weekend: gli eventi a Firenze e dintorni (7-8 agosto 2021)

Nelle cantine della Toscana c’è Calici di Stelle, mentre in città sopravvivono all’esodo estivo concerti, spettacoli e cinema all’aperto: nonostante le partenze per le vacanze, chi si chiede cosa fare nel weekend troverà un buon numero di eventi a Firenze il 7 e 8 agosto 2021. Un consiglio però, non scordatevi il “quadratino magico”: dal 6 agosto il green pass è obbligatorio per entrare nei principali luoghi pubblici, come musei, mostre, spettacoli all’aperto e pure alle sagre di paese.

L’estate al Bargello e gli ultimi giorni per vedere la mostra su Dante

C’è tempo solo fino a domenica 8 agosto per visitare la mostra “Onorevole e antico cittadino di Firenze” che il Bargello dedica a Dante Alighieri, all’interno del programma di eventi per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Esposti oltre 50 manoscritti e opere che indagano il rapporto tra il padre della lingua italiana e la sua terra natia. Il museo è aperto sabato 7 dalle 8.45 alle 19.00 e domenica 8 agosto dalle 9.00 alle 14.00.

Sempre questo fine settimana continuano gli appuntamenti dell’Estate al Bargello 2021 con lo spettacolo della Compagnia delle Seggiole Pecore e inchiostro. Conversazione (in)credibile con un codice miniato del XIV secolo che vede protagonista uno dei manoscritti della mostra. Il recital racconta l’antica arte con cui venivano creati i libri grazie alla pelle di pecora (sabato 7 ore 16, 17 e 18; domenica 8 agosto ore 10 e 11). Lo spettacolo è incluso nel biglietto di ingresso al museo e non serve la prenotazione.

Concerti e spettacoli da vedere la sera: gli eventi a Firenze il 6, 7 e 8 agosto 2021

In queste settimane di esodo vacanziero sono molto attivi gli spazi estivi di Firenze, che propongono eventi gratuiti per chi rimane in città, anche durante le serate del weekend. All’anfiteatro delle Cascine, l’Ultravox ha in programma venerdì 6 agosto il concerto di Pit Coccato, cantautore novarese innamorato dell’Irlanda, e sabato 7 agosto il live della band Oh! Eh? che presenta l’ultimo album prodotto da Paolo Benvegnù (entrambi gli appuntamenti alle ore 21.00). Sempre nel parco delle Cascine, ma stavolta nell’ex ippodromo delle Mulina, il cartellone serale di Figò prevede venerdì 6 Mamamia in tour a Firenze, sabato 7 l’esibizione dei Mekkanix, cover band dei Metallica, e domenica 8 le canzoni di Renato Zero con Pianeta Zero.

Più vicino al centro, al Caffè letterario delle Murate domenica 8 agosto alle ore 21 arriva il gruppo vocale Mezzotono che mescola humor e musica a cappella. Eventi anche a Firenze Sud: all’Anconella Garden sabato alle ore 21 il concerto di Valentina Bartoli, cantante, tastierista e organista hammond; allo spazio Instabile del Varlungo venerdì live del gruppo Caveiras, sabato il concerto della band Quartiere Tamburi, domenica il circo contemporaneo del Teatro C’art con lo spettacolo comico “WooW!”.

Spostandosi in Oltrarno, in piazza Santo Spirito venerdì 6 agosto va in scena lo show “I miei primi 40 anni” di Gaia Nanni, mentre l’appuntamento del giorno dopo con Gianmaria Vassallo è stato annullato. Il vecchio Conventino di via Giano della Bella, sabato 7 dalle 19.30 alle 22.30, propone il concerto dell’Harry’s Jazz Combo. La rassegna “Un Cestello di stelle” è protagonista infine alla Limonaia di Villa Strozzi: sabato 7 agosto “Onehand Jack” di Stefano Benni con Rosario Campisi ed Elena Talenti, rappresentazione tra musica e prosa; domenica 8 agosto tocca invece al trio vocale Le Signorine portare in scena lo spettacolo “Un caffè con gli autori” (prenotazione obbligatoria [email protected], +39 392 2669655).

Italian Brass Weeek 2021: mini-concerti in barca e… auto

Ultimi giorni per l’Italian Brass Weeek, il festival itinerante degli ottoni che organizza 3 eventi questo weekend a Firenze e nei dintorni. Sabato 7 agosto tre ensemble si esibiscono a bordo delle storiche imbarcazioni dei Renaioli sotto Ponte Vecchio, dalle ore 19.30, per il progetto dedicato a Dante “Dalle selva oscura all’amor che move il sole e le stelle… degli Ottoni”; domenica 8 dalle ore 8.30 i solisti internazionali dell’Italian Brass Week partiranno dal Teatro del Maggio per raggiungere il Chianti a bordo di auto storiche (tappe a Impruneta alle ore 10 e a Greve alle 18); infine cena e concerto alla loggia di piazzale Michelangelo, domenica alle 21.30 (info sul sito ufficiale).

Cosa fare a Firenze il 7 e 8 agosto: qualche idea per passare il weekend in città e nei dintorni

Oltre alle varie iniziative che si svolgono solo questo weekend, ci sono anche gli eventi più di lungo periodo, ecco qualche consiglio su cosa fare sabato 7 e domenica 8 agosto 2021 a Firenze e dintorni, con i link ai nostri articoli di approfondimento:

Cinema all’aperto: Nanni Moretti al Teatro Romano di Fiesole, ultimi film gratis a Firenze per “Apriti cinema”

Questo weekend si riaccende il proiettore dell’arena estiva nel Teatro Romano di Fiesole con un ospite d’eccezione dell’Estate Fiesolana, Nanni Moretti. Il regista presenta sabato 7 il suo film “Caro Diario”, che torna nelle sale restaurato. Nel cuore di Firenze, nel piazzale degli Uffizi, domenica 8 agosto viene proiettato l’ultimo film della rassegna gratuita “Apriti cinema”. Ecco in sintesi la programmazione del weekend del 7 e 8 agosto 2021 nei cinema all’aperto di Firenze:

Cinema Chiardiluna

Sabato 7 agosto – Rifkin’s Festival

Domenica 8 agosto – Una donna promettente (vietato ai minori di 14 anni)

Sabato 7 agosto – Rifkin’s Festival Domenica 8 agosto – Una donna promettente (vietato ai minori di 14 anni) Esterno Notte, Poggetto

Sabato 7 agosto – Boys

Domenica 8 agosto – Minari

Sabato 7 agosto – Boys Domenica 8 agosto – Minari Cinema a Villa Bardini

Sabato 7 agosto – I profumi di Madame Walberg

Domenica 8 agosto – Alexander McQueen – Il genio della moda

Sabato 7 agosto – I profumi di Madame Walberg Domenica 8 agosto – Alexander McQueen – Il genio della moda Cinema nel chiostro del Museo Novecento

Sabato 7 agosto – arena chiusa

Domenica 8 agosto – Storm boy – Il ragazzo che sapeva volare

Sabato 7 agosto – arena chiusa Domenica 8 agosto – Storm boy – Il ragazzo che sapeva volare Cinema alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Sabato 7 agosto – The Father (Nulla è come sembra)

Domenica 8 agosto – Io sono

Sabato 7 agosto – The Father (Nulla è come sembra) Domenica 8 agosto – Io sono Arena estiva del cinema di Castello

Sabato e domenica – Il cattivo poeta

Sabato e domenica – “Apriti cinema” agli Uffizi (gratis)

Sabato 7 agosto – The Space in Between: Marina Abramovic (versione originale sottotitolata in italiano)

Domenica 8 agosto – In den Uffizien anteprima alla presenza dei registi Corinna Belz e Enrique Sánchez Lansch (versione originale sottotitolata in italiano)

Sabato 7 agosto – (versione originale sottotitolata in italiano) Domenica 8 agosto – In den Uffizien anteprima alla presenza dei registi Corinna Belz e Enrique Sánchez Lansch (versione originale sottotitolata in italiano) Parco d’arte Pazzagli, picnic e film

Sabato 7 agosto – Wall-e

Domenica 8 agosto – Blade runner – the final cut

Sabato 7 agosto – Wall-e Domenica 8 agosto – Blade runner – the final cut Cinema al Teatro Romano di Fiesole

Sabato 7 agosto – Caro Diario alla presenza del regista Nanni Moretti

Domenica 8 agosto – Honeyland

Orari, prezzi dei biglietti e informazioni nella nostra guida ai cinema all’aperto di Firenze.

Calici di Stelle 2021 in Toscana: eventi anche a Firenze nel weekend del 7 e 8 agosto

Con l’avvicinarsi della notte di San Lorenzo, è partito il calendario di iniziative di Calici di Stelle, che prevede degustazioni ed eventi speciali nelle cantine toscane e in quelle di Firenze. Tra le tante iniziative segnaliamo la degustazione panoramica sotto le stelle sull’aia della fattoria di Poggiopiano al Girone (domenica 8 agosto ore 20.30, tel. 0556593020) e la cena sotto la volte celeste della Torraccia di Presura a Greve in Chianti (sabato 7 agosto tel. 3884630045). Programma completo e prezzi sul sito del Movimento Toscana Turismo.

Sagre a Firenze il 7 e 8 agosto 2021: la bistecca a Fucecchio

Le regole sul green pass hanno reso la vita difficile anche alle piccole sagre di paese, molte sono state annullate. Nei dintorni di Firenze nel weekend del 7 e 8 agosto si svolge la sagra della Bistecca di Fucecchio, nel campo sportivo di Galleno. Gli stand aprono ogni sera alle ore 20.00, per mangiare è necessario prenotare al numero 3409553758 e sul menù oltre alla bistecca ci sono altre specialità come primi toscani, carne alla brace e pizza. L’evento è promosso dalla Proloco di Galleno.