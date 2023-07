Gli eventi in Toscana e a Firenze nel weekend (22-23 luglio)

- Pubblicità -

Cambiamo rotta, allargando i nostri orizzonti e andando quindi a scoprire gli eventi in Toscana in questo weekend di sabato 22 e domenica 23 luglio 2023: ci sono tante cose da fare, come i festival di musica, quelli di arte di strada e gli appuntamenti dedicati al fantasy. Si parte con il Flood al lago di Bilancino per poi passare agli ultimi biglietti per i concerti in programma al Lucca Summer Festival. A Cecina c’è poi il Paese dei Balocchi e a Cortona il Kilowatt Festival. Alcuni degli eventi sono anche a Firenze sia il 22 che il 23 luglio, come il Musart Festival e il Firenze World Music Festival, e altri si trovano nei dintorni della città, come la Festa dell’Unicorno a Vinci.

Gli eventi per chi resta a Firenze: cosa fare nel weekend del 22 e 23 luglio

Come sempre, iniziamo con una carrellata delle iniziative in corso per chi resta a Firenze nel fine settimana. In piazza della Santissima Annunziata proseguono gli eventi del Musart Festival: il cantautore Paolo Conte porterà in concerto il suo ultimo album Live at Venaria Reale venerdì 21 alle ore 21:15 accompagnato da un ensemble orchestrale di undici musicisti eccezionali. Domenica 23 luglio alle ore 21:15 sarà invece la volta di Callas 100, il concerto di gala per il centenario della nascita di Maria Callas. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Musart Festival, su TicketOne e nei punti vendita Boxoffice Toscana.

Sabato (dalle ore 19:00) e domenica (dalle ore 21:00) c’è anche la prima edizione del Firenze World Music Festival all’Ultravox di Firenze (viale del Pegaso, n.3). Una rassegna musicale che vuole valorizzare l’incontro tra culture e influenze musicali diverse. Si parte quindi il giorno 22 con Drum Circle Firenze (ore 19:00-21:00) per poi proseguire con Luarte Project (ore 21:00-22:30), Ars Nova Napoli (feat Denise Di Maria) dalle ore 22:30 a 00:00 e, a seguire, Dnart dj’s (ore 00:00-02:00). Si continua nella giornata del 23 con Nicolás Farruggia (ore 21:00-22:00), Choro de rua (ore 22:00-23:00) e infine Sinedades (feat Joaquín Cornejo) dalle ore 23:00 a 00:30. L’ingresso al festival è gratuito, il costo del parcheggio è di 2€ e, all’interno dell’area, è presente anche un servizio ristoro. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo mail [email protected] oppure visitare il sito ufficiale del Firenze World Music Festival.

Da domenica 23 luglio parte anche l’Italian Brass Week 2023, il festival internazionale degli ottoni che fa parte del cartellone di eventi dell’Estate Fiorentina. La 24esima edizione della kermesse, diretta da Luca Benucci, è dedicata a a Roger Bobo, altro membro fondatore del Festival. Proprio domenica è in programma il Welcome party alla piscina Le Pavoniere, nel parco delle Cascine: alle 21 il concerto del Braxican Brass Quintet, artisti emergenti che arrivano direttamente dal Messico, e alle 21.30 jazz sotto le stelle con la IBW Jazz House Band e due solisti internazionali, Zoltan Kiss e Rex Richardson. Ingresso libero per i soci del festival, con donazione volontaria per il pubblico.

Si ricorda, da ultimo, che sono attivi anche i cinema all’aperto, i locali estivi e il Renai Beer Festival.

Eventi nei dintorni di Firenze: la Festa dell’Unicorno a Vinci (21-23 luglio 2023)

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio 2023 c’è anche la curiosa Festa dell’Unicorno in quel di Vinci, nei dintorni di Firenze (orario dalle 10 a mezzanotte). Qui sarà possibile immergersi nel mondo del fantastico grazie anche alla partecipazione di nuovi ospiti, cosplay, spettacoli, concerti e incontri con gli scrittori. In programma oltre 300 eventi nelle 9 aree tematiche del festival. Il costo dei biglietti è di 12 euro intero, 9 euro ridotto ragazzi / 1 euro ridotto bambini e 7 euro ridotto cosplay. Per saperne di più è possibile consultare il sito web ufficiale della rassegna.

Flood sul lago di Bilancino

Per chi sta pensando di fuggire dal caldo afoso, ecco la soluzione ideale: da giovedì fino a domenica 23 luglio 2023, a Barberino di Mugello in provincia di Firenze, si terrà il Flood Bilancino Festival. Quattro giorni sul lago di Bilancino, e più precisamente nell’area dell’Andolaccio, con tanti spettacoli tra musica, teatro, creatività e proposte gastronomiche. E ancora circo, teatro e performance. I food truck apriranno dalle ore 18:30, mentre gli spettacoli iniziano dalle ore 20:30. L’ingresso è libero. Il programma completo è pubblicato sul sito del Comune di Barberino di Mugello.

Ultimi biglietti per i concerti del Lucca Summer Festival: Blur e The Chemical Brothers

Tra gli eventi in corso in Toscana abbiamo anche il Lucca Summer Festival in questo weekend del 22 e 23 luglio 2023. La rassegna, nata e cresciuta tra le mura della città, è ogni anno più ricca di appuntamenti. Sabato è il turno dei Blur alle ore 20:00. La band simbolo del Brit Pop si esibirà di nuovo insieme. Domenica è invece la volta dei The Chemical Brothers alle ore 21:30. Lo storico duo composto da Ed Simons e Tom Rowlands, vincitore di 6 Grammy Awards in carriera, è pronto a far scatenare il pubblico di piazza Napoleone con il loro vasto repertorio di canzoni. Gli ultimi biglietti di entrambi i concerti sono disponibili su TicketOne.

Gli eventi sulla costa toscana: a Cecina c’è il Paese dei Balocchi (21-22-23 luglio)

Se qualcuno crede ancora nelle favole, fa bene: il Paese dei Balocchi esiste e si trova sulla costa, a Cecina, località la Cinquantina (provincia di Livorno). Da venerdì 21 a domenica 23 luglio, il festival internazionale dell’arte di strada, proporrà un programma ricco di iniziative e disponibile sul sito ufficiale dell’iniziativa: spettacoli di acrobatica circense, clownerie, manipolazione di oggetti, giocoleria, equilibrismo, ombre cinesi, sand-art, contorsionismo, musica, artisti itineranti, antichi giochi artigianali in legno. I posti per partecipare sono limitati ed è possibile acquistare i biglietti su LiveTicket.

Kilowatt Festival a Cortona

E infine, fino a domenica 23 luglio 2023 continua anche il Kilowatt Festival a Cortona (Arezzo). Si tratta di un evento multidisciplinare internazionale riservato alle nuove produzioni di compagnie professionali di teatro contemporaneo, danza, arti performative, nouveau cirque e musica che si svolge da venti anni. In particolare, tra i tanti eventi in programma, si ricorda l’appuntamento di sabato 22 (ore 21:50) con “La punta del mio naso” a cura del Kolektivo Konica in piazza del Duomo a Cortona e domenica 23 (ore 24:00) quello con il “Dopofestival 2023″ nel Chiostro di Sant’Agostino a Cortona. Sul sito ufficiale di LiveTicket sono disponibili i biglietti: l’ingresso intero al singolo spettacolo costa 10 euro, mentre quello ridotto 7 euro.