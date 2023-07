Toscana Pride, festival e arene estive: il weekend (8-9 luglio) a Firenze e dintorni

- Pubblicità -

Luglio porta con sé una grande voglia di estate e di stare un po’ fuori in compagnia: Toscana Pride, la nuova mostra a Palazzo Strozzi e l’apertura dell’arena estiva a Villa Bardini sono solo alcuni degli eventi in corso a Firenze nel weekend di sabato 8 e domenica 9 luglio 2023. In questa breve guida sono a disposizione date, orari e altre informazioni utili per un fine settimana da non perdere.

Weekend a Firenze: Toscana Pride 2023 (sabato 8 luglio 2023)

Dopo ben 7 anni di attesa, sabato 8 luglio 2023 torna per le strade fiorentine il Toscana Pride: un lungo corteo di tutta la comunità LGBTQIA+*. Lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali sfileranno per rivendicare i propri diritti dall’Oltrarno ad una parte del centro storico, fino al parco delle Cascine. La partenza è fissata alle ore 16:30 nel Giardino delle scuderie reali, a pochi passi da Porta Romana. Il corteo si sposterà poi da via Romana a Lungarno Guicciardini fino alla zona dell’Oltrarno (su Ponte alla Carraia e poi su Lungarno Vespucci girando per Ognissanti). Il percorso terminerà alle Cascine e proprio qui sarà allestito il palco per l’evento finale. Per saperne di più sul percorso completo e gli orari della sfilata Lgbtqia+* a Firenze è possibile leggere l’articolo sul nostro sito.

- Pubblicità -

8 e 9 luglio a Firenze: la nuova mostra a Palazzo Strozzi e le altre esposizioni in città

Firenze riserva sempre tante sorprese culturali. Alcune di queste hanno aperto le proprie porte al pubblico da pochissimo tempo e sono perfette per essere visitate nel weekend dell’8 e 9 luglio: è il caso della mostra “Yan Pei-Ming. Pittore di storie”, che ha appena aperto i battenti Palazzo Strozzi. Non solo, perché da fine giugno (fino all’8 settembre) al Forte di Belvedere sono visibili anche le opere site specific realizzate da Nico Vascellari per la mostra Melma, dislocate tra i bastioni e l’interno della palazzina rinascimentale (l’ingresso è gratuito). Al Museo degli Innocenti si potranno invece studiare 100 fotografie del fotografo americano Steve McCurry, mentre a Palazzo Medici Riccardi c’è l’allestimento di una mostra interamente dedicata al al maestro barocco Luca Giordano.

Eventi a Firenze: il primo weekend per Cinema in Villa (8-9 luglio 2023)

A partire dal weekend del 9 luglio (e fino al 27 agosto) è tornato a Firenze anche il cinema all’aperto a Villa Bardini, che rientra nella programmazione delle arene estive fiorentine. La novità di quest’anno è nel prezzo, visto che i biglietti per i film italiani ed europei costano solo 3,50 euro. Il grande schermo è collocato sulla terrazza belvedere, da cui godere di un panorama unico sulla città. Tra i tanti nomi in cartellone, ricordiamo che sabato 8 luglio sarà proiettato (ore 21:15) il film Il sol dell’Avvenire di Nanni Moretti. Qui per consultare orari, programmazione completa e biglietti del cinema all’aperto a Villa Bardini.

- Pubblicità -

Stella Rossa Fest, il festival dell’Arci a Firenze

Tra gli eventi in corso a Firenze nel weekend sono in programma anche (fino al 9 luglio 2023) lo Stella Rossa Fest, il festival gratuito dell’Arci di Firenze. Un’edizione speciale perché l’iniziativa si terrà in una delle case del popolo più storiche della città, che quest’anno compie 140 anni: la Società di Mutuo Soccorso di Rifredi in via Vittorio Emanuele II, 303 a Firenze. Anche quest’anno si alterneranno approfondimenti e dibattiti, musica, cene, concerti e molto altro ancora. Sul sito ufficiale del circolo Arci di Firenze è possibile visionare il programma completo del festival per le date di sabato 8 e domenica 9 luglio.

Renai, nel weekend al via il Beer Festival nel parco

Ecco un indizio: questo evento nei dintorni fiorentini vede protagonista una bevanda alcolica amatissima, ottenuta dalla fermentazione di mosto a base di malto d’orzo. Ebbene sì, dopo il Campi Beer Festival, al via la Festa della Birra al Parco dei Renai a Signa (ingresso libero). Finoal 6 agosto (dalle ore 18:00) un ricco programma di iniziative vedrà alternarsi sul palco grandi artisti di vario genere insieme a food truck, luna park, mercatini e tanto altro ancora. Ogni sera si esibiranno tribute band, dj set e serate a tema. Il programma completo della manifestazione è disponibile nel sito della Pro loco Signa.

- Pubblicità -

Sagre e feste dei dintorni di Firenze

Non solo eventi: tante anche le sagre in corso nei dintorni di Firenze nel weekend di sabato 8 e domenica 9 luglio 2023. Per citarne alcune si ricorda che a Pelago è protagonista il tortello ‘alla Pelaghese’, specialità della cucina locale. A Cerreto Guidi il pesce (presso il Campo sportivo di Tamburello a Bassa) ma anche papero e cinghiale (presso il Circolo ARCI Luigi Rossetti). A Montespertoli (San Pancrazio Val di Pesa) la brioche con gelato artigianale mentre a Empoli, come ogni sabato di luglio, c’è Il Mercatale, il mercato dedicato all’agricoltura a chilometro zero. L’appuntamento è dalle ore 8:00 alle 13:00 in via Bisanella, zona Parco Mariambini.

Porrettana Express, il 9 luglio viaggio per i bambini

Viaggiare sul treno storico Porrettana Express sabato 9 luglio sarà possibile. Centinaia le prenotazioni, che includono anche laboratori e attività dedicate. Dalle ore 08:15 sarà quindi possibile effettuare le operazioni di check-in e visitare il Deposito Officina Rotabili Storici di Pistoia, dove si esegue la manutenzione di vetture e locomotive di epoche diverse ancora perfettamente funzionanti. Alle 10:15 segue il fischio della partenza verso l’Appennino, con sosta a Castagno per laboratori ludico-espressivi per bambini sul tema della ferrovia, a cura della cooperativa Intrecci. Gli adulti nel frattempo potranno vistare il caratteristico borgo-museo. Da Pracchia si prosegue in pullman alla scoperta di alcuni poli dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Tutto il programma e i prossimi viaggi per saperne di più.