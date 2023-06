Sagre, mongolfiere e libri: gli eventi a Firenze (1-2 luglio 2023)

- Pubblicità -

Musei, mongolfiere, libri, sagre e feste giapponesi: questi sono solo alcuni degli eventi in programma a Firenze nel weekend di sabato 1 e domenica 2 luglio 2023. Si parte con una doppia sorpresa per turisti e residenti: sì, perché i musei sono gratuiti a Firenze. Le piazze si riempiono di libri in città, ma se alzate gli occhi al cielo sono molte anche le sorprese in cielo. E ancora, tante anche sagre e feste, fiorentine e nei dintorni. Se non sapete cosa fare sabato 1 e domenica 2, siete nel posto giusto. Date quindi un’occhiata a questa breve guida al fine settimana.

Musei gratis a Firenze (domenica 2 luglio 2023)

I musei statali sono completamente gratuiti a Firenze il 2 luglio 2023, come ogni prima domenica del mese, in occasione dell’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al museo”. Si va dagli Uffizi al Bargello fino a Palazzo Pitti, ma le sorprese per chi vive in città non finiscono qui. Se qualcuno si chiedesse come mai, ecco qui la risposta: i musei statali sono gratuiti per tutti, mentre i residenti nella Città metropolitana di Firenze posso entrare a costo zero anche nei musei civici, gestiti dal Comune, dove vengono organizzate inoltre visite guidate e attività per famiglie (gratuite ma su prenotazione entro il sabato). Per saperne di più su date, orari e tanto altro ancora, è possibile leggere il nostro articolo dedicato ai Musei gratis a Firenze la prima domenica del mese.

Eventi a Firenze nel weekend di sabato 1 e domenica 2 luglio 2023: le Piazze dei libri

“Piazze dei libri”, sì, ma che significa? 11 piazze di tutti i quartieri di Firenze, 12 librerie coinvolte e oltre 50 eventi. Forse è proprio questa la notizia che qualcuno potrebbe sperare di ricevere: una manifestazione interamente dedicata a libri e librerie fino al 2 luglio 2023. Tra le tante iniziative in programma ricordiamo sabato (ore 21:00) in piazza della Repubblica (evento di Feltrinelli Librerie) “Che cos’è la poesia?, reading a cura di Pierpaolo Orlando. Letture di Laura Cioni, pagine tratte da “Per ogni nome”, una poesia di Pierpaolo Orlando (Interno Libri Edizioni) e da “Il piacere della lettura”, a cura di Pierpaolo Orlando (Maria Pacini Fazzi Editore). Domenica 2 luglio ci sarà un evento finale con tutte le librerie de Le Piazze dei Libri 2023 (programma completo consultabile sul sito ufficiale) in piazza Santa Maria Novella, sempre alle ore 21:00.

“Volare”, il festival del volo all’Ultraxox di Firenze

Alzare il naso all’insù e vedere aerei, droni, mongolfiere e aquiloni sarà la normalità a Firenze per tre giorni. Eh sì, sarà letteralmente possibile volare, anche con i piedi tenuti saldi a terra, grazie al festival del Volo “Volare” ospitato nello spazio estivo dell’Ultravox (anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze), con ingresso libero (venerdì 30 ore 15 – 22, sabato 1 ore 10 – 24 e domenica 2 luglio 2023 ore 10 – 22). Tante le attività in programma, tra le quali si ricordano incontri con piloti, spettacoli sul tema del volo e mostre fotografiche. Tutto a ingresso libero, con animazione e area dedicata ai bambini, musica dal vivo e ristorazione.

Festa della Fiom (fino a sabato 1 luglio 2023)

Al Circolo Rondinella del Torrino in Lungarno Soderini n.2 a Firenze, da mercoledì 28 giugno fino a sabato 1° luglio (ore 18:00-00:00), col patrocinio del Comune di Firenze, si svolgono dibattiti, musica, cinema e incontri con tanti ospiti. Sabato (ore 19:30) si terrà il dibattito “A 30 anni dalla strage di Capaci e di via D’Amelio: La mafia è una montagna di merda. legalità e lavoro” con Loredana De Petris, Senatrice della Repubblica italiana, Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL Nazionale e Don Luigi Ciotti, Presidente LIBERA. Modera: Raffaele Palumbo. Domenica 2 (ore 18:00) ci sarà invece il dialogo “Il lavoro operaio digitalizzato. Inchiesta nell’industria metalmeccanica bolognese” con Michele Bulgarelli, Segretario Generale Fiom CGIL Bologna, Matteo Rinaldini, Professore Università di Modena e Reggio Emilia, Valeria Cirillo, Professoressa Università di Bari e Daniele Calosi, Segretario Generale Fiom CGIL Firenze, Prato, Pistoia.

Cosa fare a Firenze sabato 1 e domenica 2 luglio 2023: Festa giapponese Tanabata a Villa Vogel

Villa Vogel (Via A. Canova, 72 – Firenze) è in festa sabato 1 e domenica 2 luglio 2023, dalle ore 17:00 alle 23:00 e l’ingresso è gratuito. Sì, perché è in programma la Festa Tanabata, dedicata alle vivaci atmosfere estive giapponesi. Partecipando all’evento si potranno ascoltare le musiche delle feste matsuri e i suoni dei taiko ma si potrà anche assistere ad alcune danze più tradizionali o prendere parte al workshop di taiko. Per l’occasione, sarà allestito anche un mercatino con tanti prodotti dell’artigianato giapponese, ma anche stand gastronomici per mangiare e bere i sapori della terra. Un’ultima curiosità: durante la festa ci sarà la possibilità di scrivere un desiderio del tanzaku ed affidarlo ai bambù addobbati per l’occasione. Per saperne di più potete dare un’occhiata al sito ufficiale dell’evento Festa Tanabata 2023.

Sagre e feste nei dintorni di Firenze (1-2 luglio)

Tra gli eventi in programma nel weekend di sabato 1 e domenica 2 luglio 2023, ci sono anche sagre e feste, nei dintorni di Firenze. Ultimi giorni per andare alla Villa Montalvo di Campi Bisenzio, dove è in corso il Campi Beer Festival, la festa della birra artigianale e street food. Non solo, perché per ogni serata è in programma un evento diverso (sempre con ingresso gratuito): se non sapete quindi cosa fare nei dintorni di Firenze sabato 1 luglio, vi consigliamo il Cosmic Open Air x Atomic mentre se volete qualche suggerimento per domenica 2, vi ricordiamo l’appuntamento con la Ligabue cover band.

Al via la Festa de l’Unità di Fiesole che si svolgerà da sabato fino alla fine del mese (30 luglio) nell’area verde di Montececeri. Tra le iniziative in programma, segnaliamo il concerto della Sunrise Jazz Orchestra (domenica 2, ore 21:00). Il cartellone completo delle iniziative è disponibile alla pagina ufficiale Facebook dell’evento. A Signa c’è invece il tradizionale Volo di Cecco Santi e la 44° sagra del ranocchio. Saranno protagonisti nelle giornate di sabato e domenica stand gastronomici, spettacoli ed esibizioni e persino un mercatino artigianale.

Per gli amanti del fiore di zucca fritto, sia sabato che domenica, c’è una sagra a San Michele a Torri, frazione del comune di Scandicci, in provincia di Firenze. L’apertura degli stand è prevista dalle ore 17:30 e sarà possibile assaggiare non solo questo prelibato cibo, ma anche salumi toscani, pecorino e tanto altro ancora. Infine, a Vinci (Parco dei Mille – Via Don Sergio Cioni), torna la sagra della chiocciola fino a domenica 2 (dalle ore 18:00 in poi). In programma divertenti serate estive dove è possibile assaggiare specialità gastronomiche, ascoltare musica e assistere a diverse attrazioni. Ci sono anche scivoli gonfiabili e giostre per i più piccoli.

Altre idee per passare il weekend a Firenze

