Tra shopping, concerti ed eventi si apre un weekend caldo a Firenze, non solo dal punto di vista meteo (ebbene sì, le temperature torride ancora non ci lasceranno dicono gli esperti del Lamma). Durante il primo fine settimana di luglio la città offre non poche occasioni di svago per chi al mare preferisce l’alternativa urbana, rovente ma pur sempre popolata di appuntamenti.

Ecco le 5 parole d’ordine di questi giorni: saldi, musei gratis, Bowland, festa giapponese e Beerrenai. Venerdì 5, sabato 6 e domenica 5 luglio 2019 ci sono diverse iniziative da non perdere, dalla cultura fino alla musica: vediamo nel dettaglio cosa fare a Firenze e nei dintorni durante il weekend.

Primo weekend di saldi a Firenze

Pronti, attenti, via con la caccia allo sconto. Sabato 6 luglio iniziano i saldi estivi 2019 in Toscana e anche a Firenze parte la corsa per accaparrarsi le occasioni di fine stagione. Nel mirino di chi ama lo shopping soprattutto i negozi del centro, con in testa grandi catene come Coin, Rinascente, Zara e H&M, ma in molti si sposteranno anche verso i I gigli di Campi Bisenzio, con la sua galleria commerciale da 130 negozi, e in direzione dell’outlet di Barberino, per sommare al prezzo già scontato dei grandi marchi un’ulteriore percentuale di ribasso.

Cosa compreremo di più? Secondo Confesercenti Firenze durante le svendite di fine stagione gli articoli più gettonati saranno sandali, T-shirt, pantaloni, costumi e bermuda per una spesa in media di 250-300 euro a famiglia. Per non farsi abbindolare e acquistare con la testa, in base alle proprie esigenze e al proprio guardaroba, qui trovate i consigli della fashion blogger La Lore su cosa comprare durante i saldi estivi 2019.

Musei gratis a Firenze per la Domenica Metropolitana del 7 luglio

Tra gli eventi culturali del primo weekend di luglio segnaliamo la Domenica metropolitana di Firenze, che permette ai residenti nella Città metropolitana di entrare gratuitamente nei musei comunali fiorentini e di partecipare a costo zero alle attività per grandi e piccoli proposte in questi luoghi d’arte.

In particolare durante la Domenica Metropolitana del 7 luglio sono previste visite guidate in Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Santa Maria Novella, Museo Novecento e – novità – al Forte Belvedere, dove ha appena aperto la doppia mostra di Massimo Listri e Davide Rivalta. Tour anche al Memoriale di Auschwitz (Ex 3 di piazza Bartali), alla Torre di San Niccolò riaperta alle visite per l’estate e al Giardino della Villa di Castello, grazie alla collaborazione con il Polo Museale della Toscana.

Gli eventi del weekend alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Un festival dedicato alla rigenerazione urbana, il concerto dei Bowland e un bici-tour nel quartiere. Durante il weekend del 6 e 7 luglio, lo spazio estivo B9 della Manifattura Tabacchi di Firenze fa il pieno di eventi. Sabato 6 e domenica 7 luglio torna “Many Possible cities” una kermesse dedicata ai progetti che stanno cambiando le città con talk, music e laboratori.

Tra gli appuntamenti gratuiti di sabato laboratori per bambini al mattino e al pomeriggio, l’incontro seguito dalla performance live di AVEX, Ekowave, Jathson, Babatunde, Il Male, Apple B, Maryam U (ore 19.00), il concerto di Murubutu (ore 22.00) e il dj set (dalle ore 22.00).

Domenica 7 invece ingresso a 15 euro con live dalle ore 18.00 con il collettivo di musicisti Il Fiore del Vulcano e alle 22.00 il concerto dei Bowland. Sempre domenica tour guidato in bicicletta per scoprire il rione di San Jacopino: ritrovo alle ore 19.00 davanti alla Manifattura Tabacchi, partecipazione gratuita.

Tanabata la festa giapponese, sabato 6 e domenica 7 luglio

Tra gli appuntamenti del fine settimana a Firenze anche la festa giapponese dei desideri, Tanabata, che si svolge sabato 6 e sabato 7 luglio nel parco di Villa Vogel (zona Isolotto). Due giorni, organizzati dall’associazione cultura Lailac, con esibizioni di danze tradizionali e tamburi, massaggio shiatsu, giochi estivi in pieno stile nipponico, workshop e cibo giapponese.

L’ingresso è gratuito e l’orario va dalle 17.00 alle 23.00. Tutti i dettagli nel nostro approfondimento su Tanabata, la festa giapponese a Firenze.

Anpi in festa al Torrino di Santa Rosa

Nel calendario di eventi del weekend a Firenze figura anche la festa dell’Anpi, che anima da giovedì 4 a domenica 7 luglio il Torrino di Santa Rosa (Lungarno Soderini 2, zona San Frediano). Quattro giorni di incontri alle ore 18.00 e concerti dalle 22.00. In più ristorante e birreria sempre aperti e un angolo dedicato ai libri.

Sul palco giovedì 4 i Train de vie, venerdì 5 Gabriele Mori e I Ragazzi Scimmia, sabato 6 Via del campo, domenica 7 invece la presentazione della ricerca Gappisti Fiorentini, di Alessandro Cariulo.

Cinema all’aperto di Firenze: programmazione 5, 6, 7 luglio 2019

E la sera per gustarsi un po’ di fresco insieme al un bel film? Ci sono le arene estive di Firenze, che durante il weekend propongono film per tutti i gusti. Ecco la programmazione in pillole dei cinema all’aperto fiorentini.

Venerdì 5 luglio all’Arena di Marte “Il corriere – The Mule” di Clint Eaestwood (arena grande), e “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi (arena piccola); al Chiardiluna “Book club – tutto può succedere” di Peter Farrelly; all’Esterno Notte del Poggetto “Old Man & The gun” di David Lowery; all’arena estiva del Cinema di Castello “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca.

Sabato 6 invece l’Arena di Marte propone i film “Book club – tutto può succedere” di Peter Farrelly (arena grande) e “I figli del fiume giallo” di Jia Zhangke (arena piccola); il Chiardiluna “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno; l’Esterno Notte del Poggetto “Cafarnao” di Nadine Labaki; il Cinema di Castello “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca.

La programmazione dei cinema all’aperto fiorentini domenica 7 luglio vede all’Arena di Marte “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (arena grande) e “Oro Verde” di Cristina Gallego (arena piccola), al Chiardiluna “Dolor y gloria” di Pedro Almodovar, all’Esterno Notte della Flog “Book club – tutto può succedere” di Peter Farrelly, all’arena del Cinema di Castello “Tulipani: Love, Honour and Bicycle” di Mike Van Diem.

Sul fronte del cinema gratis a Firenze, “Apriti cinema” nel cortile degli Uffizi ha in cartellone Sami Blood di Amanda Kernell (5 luglio), A Flickering Truth di Pietra Brettkelly (6 luglio), Il discorso del re di Tom Hooper (7 luglio).

Gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze

Rimanendo vicino alla città, continua fino a domenica 7 luglio la Festa de l’Unità di Scandicci, nello spazio fuori dal palazzetto dello Sport di via di Rialdoli, a due passi dalla fermata “Resistenza” della linea 1 della tranvia.

Tra gli eventi nei dintorni di Firenze segnaliamo poi l’inizio del Beerrenai Summer Festival: nel parco dei Renai di Signa mercatini, street food, festa della birra, iniziative e ogni sera un evento musicale diverso (qui il programma di Beerrenai 2019).

Andando ancora più lontano, Cerreto Guidi sabato 6 e domenica 7 ospita la Notte d’Isabella 2019: per due giorni il borgo storico torna indietro nel tempo fino al 1576, data della morte di Isabella dei Medici, terzogenita di Cosimo I ed Eleonora di Toledo. Figuranti in costume, antichi cavalieri, giocolieri, saltimbanco, falconieri animano il centro storico del paese, presenti anche antiche osterie e il mercato rinascimentale (sabato dalle ore 18.00, domenica dalle 17.00; ingresso 5 euro, gratis per gli under 18).

Infine usciamo dalla provincia di Firenze per 2 eventi: questo è il primo weekend della festa medievale di Monteriggioni (Siena) “Di torri di corona”, ogni giorno dal pomeriggio a sera con rievocazioni storiche, esibizioni, musica (biglietti interi 11 euro venerdì e domenica, 13 euro sabato); sabato 6 luglio a Pisa si tiene il Pride regionale, la sfilata dell’orgoglio lgbt, lesbico, gay, bisex, transgender (qui la mappa del percoso del Toscana Pride 2019 a Pisa).