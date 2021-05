Sai cosa fare nel weekend? Gli eventi a Firenze il 22 e 23 maggio 2021

La giornata delle dimore storiche, la riapertura dei primi locali estivi e la ripartenza dei centri commerciali e degli outlet nel fine settimana. Certo, il programma di eventi a Firenze sabato 22 e domenica 23 maggio 2021 non ha niente a che fare con i weekend pre-Covid, ma la città offre comunque delle buone occasioni di svago durante questo fine settimana primaverile: vediamo allora cosa fare.

Gli eventi a Firenze e dintorni per la giornata nazionale delle dimore storiche, domenica 23 maggio 2021

Affrettatevi perché molti luoghi hanno già fatto registrare il tutto esaurito (la prenotazione online è infatti obbligatoria). Oltre 40 tra ville, palazzi, castelli, giardini storici e cimiteri monumentali aprono le porte gratuitamente a Firenze e dintorni per l’11esima edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, organizzata dall’Adsi. Si va dall’antica torre di via Tornabuoni a Firenze, fino alla casa di Indro Montanelli a Fucecchio, passando dal castello di Barberino di Mugello e dal santuario di Monte Senario: le cose da fare questo weekend sono davvero tante. E alcune location ospitano pure i concerti della Scuola di Musica di Fiesole. Più informazioni nel nostro articolo sulla Giornata nazionale delle dimore storiche a Firenze.

Locali estivi a Firenze: apertura per Toraia e Dogana sul Lungarno; Light a Campo di Marte

Anche i locali estivi di Firenze scaldano i motori: i primi a inaugurare la stagione sul Lungarno del Tempio sono La Toraia e la Dogana Beach, che vivono il primo weekend di apertura, sabato 22 e domenica 23 maggio 2021. Sempre questo fine settimana sono attivi i chioschi di Light nei giardini di Campo di Marte e della Montagnola nello spazio verde di via Salvi Cristiani. Tra la primavera e l’estate, musica, iniziative per grandi e piccoli. Per sfruttare a pieno il primo fine settimana con il coprifuoco spostato alle 23, ci sono tanti locali dove sorseggiare un cocktail e mangiare qualche stuzzichino: qui i nostri consigli su dove fare un aperitivo all’aperto a Firenze.

Cosa fare a Firenze: i centri commerciali e gli outlet sono aperti nel weekend del 22 e 23 maggio 2021

Dopo una lunga pausa per i divieti dei decreti e dei Dpcm anti-Covid, da sabato 22 marzo i negozi dei centri commerciali possono restare aperti anche il weekend, ovviamente rispettando le norme anti-assembramenti. E quindi via libera allo shopping nelle grandi strutture nei dintorni di Firenze, come I Gigli di Campi Bisenzio (dove di recente ha inaugurato Starbucks) o l’outlet di Barberino del Mugello che sabato 22 e domenica 23 maggio è aperto dalle ore 10 alle 20.

Sempre parlando di riaperture, dallo scorso fine settimana possono tornare attive le piscine esterne, ma al momento sono poche quelle che hanno deciso di ripartire, forse a causa del meteo pazzerello. Tra queste segnaliamo l‘Hidron di Campi Bisenzio, che ha riattivato la vasca esterna riscaldata e il parco acquatico per balneazione, corsi di fitness in acqua e nuoto libero. Infine questo è il primo weekend di riapertura per le grandi multisala di Firenze: Uci e The Space cinema.

Teatro a Firenze: gli eventi del 22 e 23 maggio 2021

Passiamo al cartellone teatrale fiorentino. Alla Pergola “La donna Volubile” di Carlo Goldoni, con la regia di Marco Giorgetti. Sul palco gli attori della Scuola l’Oltrarno diretta da Pierfrancesco Favino. Spettacoli venerdì ore 15.15 e 18.45; sabato ore 18.45 e domenica ore 15.15. Musica classica all’Auditorium Santo Stefano al Ponte. Sabato 22 e domenica 23 maggio 2021 alle ore 19.30, l’Orchestra da camera fiorentina diretta da Damiano Tognetti, insieme alla talentuosa pianista Chiara Saccone, esegue musiche di Becheri e Mozart.

Gli eventi su Dante a Firenze: letture nel giardino dell’Iris e al Bargello (gratis per bambini)

Proseguono le celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Nel weekend del 22 e 23 maggio, nel museo del Bargello, prendono il via gli eventi del progetto “Dante per tutti” della Fondazione CR Firenze. In programma laboratori gratuiti per bambini dai 7 a 13 anni, residenti in Toscana. Prenotazione obbligatoria: tel. 055 294883, mail [email protected]

Per i grandi invece sabato 22 maggio alle ore 16.30 il Giardino dell’Iris di Firenze ospita L’età dell’oro nel giardino dell’Eden, una lettura del XXVIII canto del Purgatorio della Divina Commedia. Prenotazione obbligatoria, info sul sito del Sistema museale d’Ateneo di Firenze. Chi è affamato di cultura, qui trova gli orari dei musei di Firenze aperti: per effetto del nuovo decreto Covid, non è più necessaria la prenotazione, se non per i grandi musei. Si consiglia comunque di controllare sui siti ufficiali.

Gli eventi della staffetta per il clima al Parco di Pratolino

Infine sulle colline di Firenze, sabato 22 maggio il Parco mediceo di Pratolino propone una giornata all’insegna della biodiversità e dell’ambiente. Nel pomeriggio è in programma la performance partecipata del gruppo teatrale Extinction dal titolo “Aspettando l’alba”.

A seguire la pittura del “Climate Canvas”, un lungo striscione che verrà portato a Milano in occasione degli appuntamenti preparatori della prossima conferenza sul clima, e una visita guidata alla ricerca degli effetti del clima e delle scelte umane sulla biodiversità arborea del parco. Prenotazione obbligatoria: informazioni e iscrizioni sul sito di Terza Cultura.