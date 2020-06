Contributo a fondo perduto, chi può fare istanza all'Agenzia delle entrate

Tutto pronto per il via. Da lunedì 15 giugno si può presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto destinato alle aziende danneggiate dall’emergenza Covid: restavano gli ultimi dubbi sugli ammessi e gli esclusi e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione con la circolare 15 E del 13 giugno 2020.

Contributo a fondo perduto, quanto spetta

L’importo del ristoro a fondo perduto è calcolato in modo proporzionale alle perdite di fatturato registrate durante l’emergenza Covid. Si va da un bonus minimo di 1000 euro a un massimo di 50 mila euro. Il confronto deve essere fatto tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019. Per determinare quanto spetta a ciascun richiedente il contributo a fondo perduto sono previste tre fasce. Verrà indennizato:

il 20% delle perdite registrate ad aprile 2020 a chi fattura fino a 400 mila euro .

delle perdite registrate ad aprile 2020 a chi fattura . il 15% delle perdite a chi ha fatturati fra 400 mila e 1 milione di euro .

delle perdite a chi ha fatturati . il 10% per volumi d’affari fra 1 milione di euro e 5 milioni di euro.

Ci sono comunque due importi minimi al di sotto dei quali non si potrà scendere: 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per le persone giuridiche.

Fondo perduto: ammessi e esclusi

Il testo del decreto lasciava però spazio a diversi dubbi su chi fossero gli ammessi e gli esclusi dal contributo a fondo perduto: professionisti, forfetari, aziende neo costituite. L’Agenzia delle entrate ha quindi chiarito i punti più controversi con la circolare 15 E del 13 giugno 2020 intitolata appunto “Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto”.

Prima questione: cosa succede alle nuove aziende, quelle imprese neo costituite che hanno aperto partita Iva dopo l’aprile 2019? Per loro è impossibile dimostrare il calo del fatturato, ma avrebbero comunque beneficio dal ristoro a fondo perduto.

La circolare 15 E del 13 giugno ha chiarito che il contributo a fondo perduto spetta anche a loro. “Possono beneficiare altresì del contributo minimo anche i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019”. In questo caso spetterà il contributo minimo.

C’è però un’eccezione a quelle che si possono considerare imprese neo costituite. Sono quelle attività nate sì nel 2019, ma da “operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda“. In questo caso le aziende non possono essere considerate come neo costituite e dunque non rientrano automaticamente tra i beneficiari del ristoro a fondo perduto.

Fondo perduto: quando spetta a professionisti e forfetari

La regola base stabilita dal Decreto rilancio è che il contributo a fondo perduto spetta a “i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva”.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15 E del 13 giugno, chiarisce inoltre la situazione di casi di potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto che presentavano delle ambiguità.

Tra gli ammessi, le imprese esercenti attività agricola o commerciale, comprese quelle in forma di cooperativa.

Nonostante il Decreto Rilancio escluda esplicitamente dal fondo perduto tutti i soggetti che hanno beneficiato degli altri bonus, l’Agenzia delle Entrate specifica che rientrano nel contributo a fondo perduto anche le società tra professionisti. Anche quelle i cui soci abbiano ricevuto il bonus autonomi. Questo perché il reddito delle società tra professionisti si qualifica comunque come reddito d’impresa.

Si precisa poi che anche i lavoratori in regime forfetario sono ammessi tra i beneficiari del contributo a fondo perduto. Questo perché il Decreto non fa distinzione tra i regimi fiscali.

Casse private e gli altri: chi sono gli esclusi dal fondo perduto

Gli esclusi dal contributo a fondo perduto sono invece:

tutti gli organi e le amministrazioni dello Stato

gli intermediari finanziari , le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati

, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati enti e persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario . Ad esempio, chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

. Ad esempio, chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi. I lavoratori che hanno diritto al Bonus autonomi , professionisti e co.co.co. o al bonus per i lavoratori dello spettacolo.

, professionisti e co.co.co. o al bonus per i lavoratori dello spettacolo. i lavoratori dipendenti

i professionisti iscritti alle casse previdenziali private degli ordini professionali

Istanza per il contributo a fondo perduto: si fa online, sul sito dell’Agenzie delle entrate

L’istanza per il contributo a fondo perduto può essere presentata online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, compilando il modello per via telematica. La procedura può essere completata dal pomeriggio del 15 giugno fino al 24 agosto 2020.

Per predisporre e trasmettere l’istanza si può usare un software e il canale telematico Entratel – Fisconline, ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida operativa.

Fondo perduto, la circolare 15 E del 13 giugno

Il testo completo in pdf della circolare 15 E del 13 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate, “Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto”, è disponibile qui.