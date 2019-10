Fine settimana in arrivo anche per le famiglie con bambini a Firenze: sette idee su cosa fare il 5 e 6 ottobre, dai picnic alle visite ai musei, dagli eventi, ai laboratori alle feste medievali.

1. Sabato 5 ottobre, open day al Museo degli Innocenti per tutta la famiglia

Sabato 5 ottobre, dalle 11:00 alle 18:00 si rinnova l’appuntamento mensile con l’apertura gratuita dei cortili monumentali, attività didattiche per i più piccoli e una visita guidata per famiglie. Alle ore 11:00 laboratorio dal titolo Nel museo a occhi chiusi, a cura de La Bottega dei ragazzi: un percorso sensoriale fra le sale del Museo per sperimentare attraverso immagini, suoni, colori e tavole tattili, i cinque sensi. L’attività è indicata per bambini dai 4 ai 6 anni e famiglie e ha un costo di 5 euro a persona, gratuita per bambini sotto i 6 anni. Prenotazione al numero 055.2478386 o [email protected]. Il pomeriggio, alle 16.30, è prevista la visita guidata gratuita per tutta la famiglia (biglietto di ingresso al Museo come da tariffario), lungo i tre percorsi del Museo: storia, arte e architettura. Per partecipare non è necessaria la prenotazione, ritrovo al bookshop almeno cinque minuti prima della partenza.

2. Sabato 5 ottobre, lettura animata alla Biblioteca dell’Orticoltura

Il fine settimana del 5 e del 6 ottobre, presso il giardino dell’Orticoltura, è in corso l’appuntamento d’autunno con la mostra di piante e fiori organizzata dalla Società toscana di Orticultura: un weekend con oltre 70 espositori da tutta Italia per una grande mostra mercato a ingresso gratuito.

La mostra mercato prevede anche diversi laboratori per bambini ai quali potrete aggiungerne un altro, presso la biblioteca dell’Orticultura, alle ore 17:00. Il titolo dell’attività è Un arcobaleno di emozioni, lettura animata con laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni. Verrà proposta la lettura del libro “Lisa e il Muro arcobaleno”, splendido libro che permette di affrontare il bullismo in modo semplice e suggestivo, aiutando anche i più piccoli a comprendere la dinamica complessa delle relazione di gruppo tra pari. Sia durante la lettura che durante l’attività ludico-espressiva e grafica manuale che la segue, il narratore solleciterà l’attiva partecipazione dei bambini con l’intento di stimolare la capacità dei piccoli di riconoscere le proprie emozioni e sensazioni ma anche quelle vissute dai coetanei che giocano insieme a loro. Ingresso libero con prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 055.4627142 oppure scrivere a [email protected].

3- Sabato 5 ottobre, “Piacere, Pianta!” Laboratorio gratuito per bambini e adulti alla scoperta del mondo dei vegetali

Presso Parc Bistrò, piazzale delle Cascine 7, i bambini impareranno, con il naturalista Massimiliano Petrolo, come diventare soccorritori delle piante e prendersi cura di un albero neonato, facendolo diventare amico per la vita. L’attività prende il via con un breve viaggio accademico alla fine del quale i bambini si trasformeranno in “soccorritori delle piante”. Verranno presentate varie specie appena nate, denudate della terra e dei vasi, per conoscere tutte le loro diversità nelle radici, nelle foglie, nello sviluppo. I partecipanti poi potranno portare via una piantina e il diploma di conoscitore delle piante di primo livello. In occasione del laboratorio, Parc Bistrò propone un brunch e una degustazione di vini naturali prodotti da aziende bio.

Iscrizioni: [email protected]. Il laboratorio si inserisce all’interno di PLAY – PLant AcademY , progetto di Terzo Giardino in collaborazione con PARC_Performing Arts Research Centre, Ecoistituto Delle Cerbaie. PLAY – PLant AcademY è un percorso di sensibilizzazione ambientale che attraverso attività ludiche dopo scuola, mira a formare una consapevolezza critica rispetto alle principali tematiche contemporanee che riguardano il nostro rapporto con l’ecosistema. È indirizzato a bambini tra i 7 e i 12 anni.

4- Sabato alla Casa Museo Rodolfo Siviero per conoscere lo 007 dell’arte

Il Museo Casa Siviero fu la dimora, ora museo, del ministro plenipotenziario ed ex-agente segreto Rodolfo Siviero il quale, durante e dopo la Seconda guerra mondiale, fu protagonista del recupero di moltissime opere d’arte trafugate dai nazisti, tanto da guadagnarsi l’appellativo di 007 dell’arte.

Presso la casa museo, è in programma una serie di attività, rivolte alle famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni completamente gratuite (la gratuità include anche il biglietto di ingresso al Museo). Per le famiglie sono previsti due percorsi, uno la mattina (La collezione Siviero) e uno il pomeriggio (Agente 007 Siviero). La collezione Siviero (percorso mattina) è una lettura della collezione e delle sue opere pensata per il pubblico dei più piccoli (orari, dalle 10 alle 11:30 e dalle 11:30 alle 13:00). Agente 007 Siviero (percorso pomeriggio) sono le storie e le avventure di Rodolfo Siviero, narrate e teatralizzate per il pubblico dei bambini (orari, dalle 15 alle 16:30 e dalle 16:30 alle 18:00)

Partecipazione e prenotazione: la partecipazione ai laboratori è gratuita, così come l’ingresso al Museo Casa Rodolfo Siviero, ma è obbligatorio prenotare. Per farlo potete mandare un’email ad [email protected] specificando il laboratorio che vorreste prenotare, oppure telefonarci al 338.3888057.

5- Domenica 6 ottobre Pic Nic alla Fattoria di Maiano a favore dell’Associazione Tumori Toscana

Dalle ore 11.00 la Fattoria di Maiano (via Benedetto da Maiano, 11, Fiesole Fi) organizza il Pic Nic a favore dell’Associazione Tumori Toscana A.T.T., una domenica a contatto con la natura di inizio autunno. All’ingresso verrà consegnato il cestino preparato dal Ristorante “Lo Spaccio” composto da schiacciata farcita in diversi gusti, frutta di stagione, dolce della casa e acqua. Gli ospiti potranno accedere al Parco Romantico della Regina con il Laghetto delle Colonne, al Botanic Garden e alla Fattoria Laboratorio con i suoi animali.

Durante la giornata saranno organizzati laboratori ed attività per bambini – in italiano e inglese – a cura di Labsitters. Offerta minima Adulti 20 euro, Bambini 15 euro (sotto i 12 anni) comprensiva di ingresso e cestino.

Per info e prenotazioni: Paola Neri 3356586211, [email protected].

6- Domenica 6 ottobre, “Il cielo delle donne”, attività al Museo di Scienza e Tecnica e planetario di Firenze

Il cielo delle Donne è il filo conduttore di questa visita al planetario dedicata alle famiglie con bambini dai sei anni domenica alle ore 15:30 e alle ore 16:45. Nell’ambito del Festival l’Eredità delle Donne, diretto da Serena Dandini, la Fondazione Scienza e Tecnica “colorerà di rosa” il cielo del Planetario, con un incontro dedicato alle donne scienziate e alle loro scoperte astronomiche.

Dalle prime donne che si dedicarono all’astronomia, osservando il cielo, catalogando gli astri e redigendo tavole astronomiche, fino alle ricercatrici settecentesche e alle astronome di oggi… nei libri di storia, i nomi delle scienziate del passato vengono raramente menzionati e i loro contributi sono stati oscurati da quelli di padri, mariti e tutori. Ma il “Cielo delle donne” non racconta solo la storia dell’emancipazione femminile attraverso la scienza, in quanto il cielo è popolato da figure di donne, che sono patrimonio del mito e della letteratura: Cassiopea, Andromeda, Berenice.

Info e prenotazioni tel 055.2343723, [email protected]. Costo €8.00 adulti, €6.00 bambini.

7- Domenica 6 ottobre: il medioevo alle porte di Firenze si festeggia a Sesto Fiorentino

Domenica 6 Ottobre, presso Villa San Lorenzo, via Scardassieri, 47 a Sesto Fiorentino, pomeriggio di giochi medievali, laboratori su alimentazione e tessuti nel medioevo, assaggi di piatti medievali e tante altre attività tutte a tema a partire dalle ore 16:00. Il pomeriggio è ricco anche di attività musicali per adulti e bambini e la possibilità di assistere a concerti di musica antica. Gran finale, alle ore 20, presso il chiostro interno di Villa San Lorenzo con la cena medievale realizzata con piatti ispirati alla cucina del XIII- XIV secolo. Entrata gratuita, per la cena medievale è richiesto un contributo di 25 Euro, prenotazione obbligatoria a: [email protected], telefono 3313447471 – 3313447457.

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia