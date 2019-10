Dai musei gratis ai grandi festival, fino ai concerti nei locali che riaprono i battenti per l’autunno. In questo primo weekend di ottobre Firenze è tutta da vivere con numerosi eventi tra cui scegliere nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019. Chi ha sete di cultura o vuole partecipare a una corsa diabolica, gli shopping addicted e le buone forchette: per tutti c’è un appuntamento “su misura”.

Come di consueto abbiamo stilato una guida per non perdere i migliori eventi del fine settimana, ecco cosa fare a Firenze e nei dintorni.

Eventi del weekend a Firenze: L’Eredità delle Donne (4, 5 e 6 ottobre)

Talk show e una maratona di incontri al Teatro della Pergola e un programma “off” diffuso in tutta la città. Tra gli eventi di punta di questo weekend a Firenze figura la seconda edizione del festival “L’Eredità delle donne”, sotto la direzione artistica di Serena Dandini. Scrittrici, politiche, scienziate, attrici: tante le donne famose che partecipano alla kermesse. Lucia Poli, Concita De Gregorio, Doriana Mandrelli Fuksas, Cinzia Leone, Alessandra Faiella, Geppi Cucciari, Miriam Toews, Michela Murgia sono solo alcune delle ospiti. L’ingresso è gratuito, ma per i principali eventi è necessaria la prenotazione online.

Qui il meglio del programma del festival fiorentino l’Eredità delle donne 2019.

Prima domenica del mese e musei gratis

Domenica c’è una doppia possibilità per ammirare capolavori e monumenti: da una parte i musei statali sono gratuiti per tutti, dall’altra i luoghi d’arte del Comune di Firenze sono accessibili per i fiorentini a costo zero. Con ottobre torna la domenica al museo: dagli Uffizi all’Accademia, 8 luoghi d’arte a gestione statale aprono le porte gratuitamente il 6 ottobre. Qui il dettaglio con i musei gratis a Firenze la prima domenica del mese, da ottobre a marzo.

Sempre il 6 ottobre si svolge la Domenica metropolitana, con i musei civici (ad esempio Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella e il Museo Novecento) a ingresso libero per i residenti nella Città metropolitana, anche con visite guidate e attività gratuite per grandi e piccoli, ma su prenotazione. Tutti i dettagli sul sito del’associazione Muse.

Invito a Palazzo: visite nelle sedi delle banche, anche a Firenze

Sempre per quanto riguarda l’arte questo weekend in tutta Italia le banche aprono al pubblico le proprie sedi storiche per visite guidate alla scoperta di tesori normalmente inaccessibili. L’occasione è l’evento dell’Abi “Invito a Palazzo”: a Firenze aderisce la Fondazione CR Firenze che sabato 5 ottobre dà la possibilità di entrare in Palazzo Pucci di Ottavio, ossia la sede di via Bufalini 6, e vedere la collezione d’arte permanente con opere di varie epoche, da Giotto a Filippino Lippi, da Giovanni Fattori a Primo Conti.

Le visite gratuite sono previste alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00,17.00, 18.00. Prenotazione obbligatoria, tel. 055.5384001.

Danza e linguaggi del corpo alla Goldonetta

Sabato 5 ottobre prende il via a Cango – Cantieri Goldonetta “La Democrazia del corpo”, il festival del Centro nazionale di produzione Virgilio Sieni incentrato sui linguaggi del corpo. Ad aprire la rassegna sabato 5 (ore 21.00) e domenica 6 ottobre (ore 17.00) lo spettacolo “It’s going to get worse and worse and worse, my friend” della coreografa belga Lisbeth Gruwez. Sola in scena, la performer danza accompagnata dalla musica di Marteen Van Cauweberghe e dal suono delle parole di Jimmy Swaggart, celebre tele-predicatore americano.

Questo l’approfondimento su “La Democrazia del corpo”, che continua a Firenze fino a dicembre.

Festa per i 30 anni della Mecafir

Sabato 5 ottobre il mercato ortofrutticolo di Firenze ospita una giornata di eventi a ingresso libero, per festeggiare i 30 anni della Mercafir, dalle 11.00 alle 23.00: mercato delle opportunità, laboratori creativi per bambini, cooking show, street food e musica. A chiudere la giornata il live dei Fotonika, gruppo che porta sul palco i più grandi successi degli ultimi anni. Accesso da piazza Artom.

Concerti, eventi e party: nel weekend riaprono i principali locali di Firenze

Ripartono le danze. Nel primo fine settimana di ottobre tornano in attività i principali locali notturni di Firenze, con i party di apertura della stagione. Il Glue di Campo di Marte (viale Manfredo Fanti 20) fa festa sabato 5 con gli Street Clerks in concerto e a seguire il dj set di Dr Lorenz; il Combo di via Mannelli inizia l’autunno con Progeas Family venerdì 4 ottobre.

L’opening party del Viper Theater di via Pistoiese è sabato 5 con una serata tutta Indie, mentre la stagione dell’Auditorium Flog del Poggetto riparte con il festival Musica dei popoli al suo 40esimo anno di vita (venerdì 4 Enzo Avitabile e i Bottari di portico in concerto).

Inferno Run Firenze 2019

È il fine settimana dell’Inferno Run di Firenze, la corsa a ostacoli più tosta che ci sia: sabato 5 e domenica 6 ottobre a Figline Valdarno, nel Norcenni Girasole Village, 2mila persone partecipano alla Inferno Mud, una corsa nel fango anche con laghi da attraversare a nuoto e pareti da scalare. Sabato si affronta il tracciato più impegnativo da 12 chilometri, domenica invece l’itinerario da 4 km e la Baby Inferno per i piccoli corridori indiavolati dai 4 ai 12 anni. Le iscrizioni sono aperte anche il giorno della corsa.

Gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze

Uscendo fuori città segnaliamo il ritorno di Boccaccesca a Certaldo (da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2019), un viaggio nell’enogastronomia con la mostra mercato nelle vie del paese, cooking show, degustazioni itineranti, eventi e street food. Ingresso libero.

Buoni sapori anche in Mugello con la sagra del marrone, domenica 6 ottobre a Palazzuolo sul Senio, che in aggiunta ai frutti dei castagneti e del sottobosco propone musica ed esibizioni per le strade del paese. Si replica nelle altre domeniche del mese per l’Ottobre palazzuolese. A Barberino di Mugello si tiene invece Mugello Comics (5 e 6 ottobre), la fiera del fumetto che vede nelle vie del centro con bancarelle, conferenze, illustratori all’opera e cosplay. Ingresso gratuito.