Cosa fare: vintage, fiori, artigiani, ceramica, svuota-cantine o un grande villaggio dello shopping? Nel weekend di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 sono tanti i mercatini e le fiere in programma a Firenze per gli amanti delle bancarelle e degli acquisti. Se durante il fine settimana a Scandicci inizia la grande fiera, uno degli appuntamenti più attesi della piana, nelle piazze della città gigliata è protagonista l’artigianato. Ecco una guida ai principali eventi.

Visarno Market: mostra mercato di vintage all’Ippodromo

Torna all’Ippodromo del Visarno di Firenze un intero weekend dedicato agli appassionati dei mercatini vintage: sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019, dalle 11.00 alle 21.00, la struttura nel cuore del parco delle Cascine ospita l’edizione autunale del Visarno Market 2019, a ingresso gratuito.

Oltre a una selezione di espositori che presentano articoli del passato, oggetti fatti a mano, modernariato, vinili, illustrazioni e design, questo quarto appuntamento della manifestazione propone anche workshop, attività a tema e laboratori per bambini (iscrizioni direttamente agli stand o su Facebook).

Fiere nei dintorni di Firenze: Scandicci

Una cittadella dello shopping e l’ingresso è gratis. Tra le fiere che si svolgono alle porte di Firenze, questo weekend segnaliamo la partenza dell’edizione 2019 della Fiera di Scandicci. Inaugurazione sabato 5 ottobre e poi la kermesse continua fino a domenica 13 ottobre: 18mila metri quadrati di superficie espositiva nel centro della città (12mila sono al coperto), 360 espositori (30 sono i punti ristoro) e decine di eventi ogni giorno. Durante il weekend gli stand sono aperti dalle 9 a mezzanotte e domenica è previsto inoltre il mercato straordinario in piazza Togliatti da mattina a sera.

Qui i dettagli sulla Fiera di Scandicci 2019, novità, mappa e programma.

Mostra autunnale di piante e fiori (5 e 6 ottobre)

Non solo la versione primaverile. Il giardino dell’Orticoltura di Firenze sabato 5 e domenica 6 ottobre ospita la mostra autunnale di piante e fiori: due giorni con oltre 70 espositori ed eventi nella serra ottocentesca del Roster. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito.

Nel nostro articolo i dettagli sulla mostra autunnale dei fiori 2019 nel giardino dell’Orticoltura di Firenze.

Mercatini e fiere a Firenze: artigiani nel weekend ai Ciompi (5 ottobre)

Continua il calendario mensile di mercatini e fiere in piazza dei Ciompi, nel centro di Firenze. Sabato 5 ottobre tocca ad “Artefacendo”, mostra mercato di artigianato artistico promosso da Cna anche con dimostrazioni dal vivo dei maestri del fatto a mano. Si va dalle creazioni in oro alla ceramica fino al legno e alla carta. Orario 10.00 – 20.00.

Fiere del weekend a Firenze: ceramica in piazza Santissima Annunziata

90 ceramisti da tutta Europa si riuniscono in piazza Santissima Annunziata a Firenze, per la ventesima edizione della fiera internazionale della ceramica, sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 (ore 10.00 – 19.00). I “maghi della terra cotta” mettono in mostra le loro creazioni e spiegano i segreti di questa produzione tradizionale. In programma inoltre, sotto i loggiati dell’Istituto degli Innocenti, laboratori per bambini per imparare a lavorare l’argilla. In più via dei Servi si trasforma per 2 giorni in “Pottery street”, ospitando istallazioni, musica e esibizioni di clown.

2 mercatini svuota cantine a Firenze nel weekend del 6 ottobre

Continuiamo questa rassegna segnalando 2 dei mercatini svuota cantine organizzati in altrettanti quartieri di Firenze. Domenica 6 ottobre, da mattina a sera, in piazza dell’Isolotto e piazza Pier Vettori prendono posto le bancarelle dei cittadini per “Svuota la Cantina” del Q4. Stessa data anche per “Cantine in piazza” del Quartiere 5, con mercatini dei cittadini in via Morandi (zona Rifredi) e in via del giardino della Bizzarria (zona Novoli, area mercato).

Qui il calendario completo degli svuota cantine fiorentini (autunno 2019).

Il mercatino d’autunno di Ant Firenze

Sul fronte dei mercatini di beneficenza, per tutto il fine settimana la Sala dei marmi del Parterre di Firenze ospita il Merc’ANT d’Autunno 2019. Il ricavato della vendita di abbigliamento, accessori, oggetti per la casa, cosmesi e prodotti eco-gastronomici (donati da aziende e privati) va all’attività di assistenza domiciliare specialistica offerta da ANT ai malati di tumore e alle loro famiglie.

Il mercatino di Ant Firenze è aperto venerdì 4 solo il pomeriggio (dalle 15 alle 19.00), mentre sabato 5 e domenica 6 ottobre con orario 10.00-13.00 e 15.00-19.00.