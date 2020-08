Eventi a Firenze, agosto 2020: cosa fare in città

C’è chi non vede l’ora di fuggire al mare e chi adora passare l’estate in città, Ferragosto compreso: per chi resta ecco cosa fare, con una selezione degli eventi in calendario a Firenze nel mese di agosto 2020. Mostre, cinema all’aperto, rassegne, visite guidate, concerti e “viaggi nel tempo”, la città col solleone ha il suo fascino e chi rimane scopre dei segreti che pochi altri conoscono.

Gli eventi di agosto: al cinema alla Manifattura Tabacchi di Firenze (e nelle altre arene)

Amatissimo e seguitissimo in questa estate segnata dall’emergenza coronavirus, il cinema all’aperto è stato un compagno fedele per chi è rimasto in città. Dal Cinema in Manifattura (alla Manifattura Tabacchi fino al 10 settembre), ai film nel Chiostro Grande della Basilica di Santa Maria Novella fino alle pellicole con vista di Villa Bardini e all’Anfiteatro romano di Fiesole. Senza contare le classiche arene estive – dall’Arena di Marte al Chiar di Luna fino all’Arena del Poggetto e al Cinema di Castello – che ogni anno tengono compagnia agli appassionati di grande schermo. Per l’estate 2020 a Firenze ce n’è davvero per tutti i gusti e si va avanti con un fitto calendario di eventi per buona parte del mese di agosto.

Palazzo Pitti, ad agosto 2020 la musica sbarca alla reggia

Cosa fare ad agosto se non ci si sposta da Firenze? Una capatina al museo, anche con qualche evento. Torna la musica per tutti alla Sala Bianca di Palazzo Pitti, con una serie di concerti dei maestri del conservatorio fiorentino Luigi Cherubini. Le Gallerie degli Uffizi e il Conservatorio si sono uniti per offrire concerti musicali aperti a tutti i visitatori della reggia medicea; l’iniziativa propone un programma che coinvolge allievi e docenti della scuola per tutto il mese di agosto 2020.

Quando : Ogni sabato, ore 11, fino al 5 settembre (unica interruzione: sabato 15 agosto)

: Ogni sabato, ore 11, fino al 5 settembre (unica interruzione: sabato 15 agosto) Dove: Sala Bianca di Palazzo Pitti, Firenze

Natura collecta: il collezionismo dei Medici (e la Specola) a San Lorenzo

Sul fronte delle mostre a Firenze, ha riaperto “Natura collecta, Natura exhibita”, ospitata nel Salone Donatello della Basilica di San Lorenzo che offre uno spaccato della storia del collezionismo scientifico dal tempo dei Medici ai giorni nostri, attraverso l’esposizione di cento pezzi straordinari (ai quali si affiancano anche le cere del Museo della Specola, chiuso per un grosso intervento di restauro). La mostra, aperta solo su prenotazione, offre al visitatore visite guidate per andare alla scoperta di questa passione poco conosciuta della famiglia Medici.

Quando : Venerdì, sabato (ore 10.30; 11.30; 15; 16) Domenica (ore 15; 16). Non sono previste visite i giorni 9, 14, 15 e 16 agosto

: Venerdì, sabato (ore 10.30; 11.30; 15; 16) Domenica (ore 15; 16). Non sono previste visite i giorni 9, 14, 15 e 16 agosto Dove: Basilica di San Lorenzo, Salone Donatello

Bargello, le colonne sonore dal grande schermo al museo

Gli eventi arrivano anche un altro luogo d’arte di Firenze: al Museo del Bargello, aperto da inizio mese, è in programma a fine agosto il doppio concerto dell’Orchestra da Camera fiorentina che presenta “Musica dal grande schermo”, selezione di brani tratti dalle più belle colonne sonore con un omaggio al premio Oscar Ennio Morricone, scomparso di recente. Il doppio concerto di terrà il 26 e 27 agosto all’interno del Cortile del Museo del Bargello. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile acquistare i biglietti (che costano 22 euro) sul circuito o sul sito di Boxoffice.

Quando : 26 e 27 agosto, ore 21

: 26 e 27 agosto, ore 21 Dove: Cortile del Museo del Bargello

Tutankamon in mostra a Firenze. Fino a fine agosto 2020

C’è tempo fino al 30 agosto per vedere Tutankhamon, viaggio verso l’eternità, mostra immersiva allestita alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, in pieno centro a Firenze. L’esposizione, che vede ricostruita virtualmente la tomba del faraone, insieme alla quale sono esposti alcuni importanti reperti del Museo Egizio di Firenze, è un viaggio tridimensionale tra i misteri dell’antico Egitto (Biglietto intero 13 euro; ridotto 10 euro; gratis per i bambini al di sotto dei 5 anni).

Dove : Galleria delle Carrozze, Palazzo Medici Riccardi

: Galleria delle Carrozze, Palazzo Medici Riccardi Quando: Fino al 30 agosto

Ferragosto 2020, gli eventi a Firenze per il 15 agosto

L’Estate a San Salvi è sempre stata un appuntamento fisso dei mesi caldi a Firenze ma quest’anno, complice l’emergenza sanitaria, anche il programma della compagnia Chille della Balanza è stato rivisto. Non si rinuncia però alla Festa di Ferragosto, che aspetta tutti nell’area di San Salvi dove ha sede la compagnia teatrale.

Per chi ha in programma una giornata più culturale, il Museo Galileo offre la possibilità di partecipare a due visite guidate (alle 10; alle 11:30 e alle 15) per scoprire le splendide raccolte medicee e lorenesi (le visite vanno avanti per tutto il mese di agosto il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì, sia in italiano sia in inglese).

Al Giardino dell’Orticoltura, nell’ambito della rassegna Tuttapposto a Ferragosto (dalle 19:30 alle 22), Rick Hutton, storico volto di Videomusic racconterà la storia del rock, rivisitata in chiave acustica con aggiunta di brani inediti, in compagnia dell’Hutton Acoustic Trio. La rassegna continua tutte le sere fino al 19 agosto, sempre a ingresso gratuito.

Firenze, cosa fare ad agosto 2020: tornano gli eventi de “La Città dei lettori”

Uno tra gli eventi imperdibili di questa estate fiorentina 2020: dal 27 al 30 agosto si svolge La Città dei Lettori, il festival dedicato alla letteratura e agli amanti dei libri che quest’anno è stato spostato alla fine dell’estate. 40 appuntamenti tra incontri e presentazioni, “ambientati” come di consueto nel bellissimo Giardino e nella Villa Bardini.

Tra gli ospiti del festival il vincitore del Premio Strega Sandro Veronesi, insieme a Melania G. Mazzucco, Riccardo Falcinelli, Corrado Augias, Nicola Piovani, Stefania Auci, Vanni Santoni, Lidia Ravera, Franco Arminio.

Dove : Giardino e Villa Bardini

: Giardino e Villa Bardini Quando: dal 27 al 30 agosto

Teatro del Maggio: 2 concerti per le vittime del Covid

È un omaggio del Teatro del Maggio alle vittime della pandemia da Coronavirus. Il 30 e il 31 agosto 2020 l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal Maestro Zubin Mehta insieme ad un grande cast di voci soliste eseguirà la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi nella cavea del teatro.