Cosa fare a Ferragosto in Toscana: gli eventi del 14 e 15 agosto 2021

Dal pranzo ai concerti per la sera, vi diamo una mano per decidere cosa fare (e dove andare) a Ferragosto in Toscana, con una selezione dei migliori eventi in programma tra sabato 14 e domenica 15 agosto 2021 nella nostra regione. Certo, l’emergenza Covid ha ridisegnato il calendario delle iniziative, soprattutto per le città che dovranno fare a meno del loro palio estivo, ma le occasioni di svago non mancano. Ecco come passare la festa più estiva che c’è, al mare o in montagna.

Fiere e mercatini in Toscana, al mare e al fresco

Spettacoli e mercatini sono protagonisti dall’11 al 15 agosto nel centro storico di Camaiore, in Versilia, per il programma di eventi “Follie di Ferragosto 2021“. In piazza Romboni e in pazza XXIX Maggio prendono posto le bancarelle della storica fiera dell’antiquarirato, di modernariato e vintage, mentre il piccolo teatro all’aperto in piazza San Bernardino ospita ogni sera uno spettacolo diverso. Sabato ad esempio giocoleria, magia e illusionismo con la Compagnia Begherè, domenica 15 “Dietro le canzoni – incontro con l’Autore” di Beppe Dati. Green pass obbligatorio, più informazioni sul sito del Comune di Camaiore.

Per chi vuole passare il Ferragosto 2021 lontano dal mare, segnaliamo nel cuore della Toscana a Castiglion Fiorentino (Arezzo) il Vintage Festival, dal 12 al 15 agosto , con un market composto da oltre 60 stand specializzati e spettacoli, musica e dj set (il programma sulla pagina Facebook). All’Abetone, da domenica 15 a mercoledì 18 agosto fiera dell’artigianato e dei prodotti montani.

Cosa fare: Calici di Stelle 2021 in Toscana (anche per il pranzo di Ferragosto)

Il 15 agosto è l’ultimo giorno di Calici di Stelle 2021, il programma di eventi organizzato dal Movimento Turismo del Vino in tante cantine della Toscana. Tra le aziende enologiche che organizzano iniziative, la Fattoria di Poggiopiano del Girone (Fiesole – Firenze) propone nel weekend di Ferragosto degustazioni tra i filari (sabato e domenica ore 12.45, 15 euro) e il 15 agosto alle ore 20.30 cena con abbinamenti di vini (35 euro a persona). Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria: mail [email protected], cel. 3384342483.

Lamole di Lamole a Greve in Chianti organizza fino a Ferragosto tour in cantina, visita dei vigneti e degustazione di 4 vini abbinati a un tagliere, dalle ore 19.30 in poi (40 euro a persona, prenotazione obbligatoria [email protected], 3420912853). Sempre a Greve in Chianti fino a sabato 14 tour e assaggi anche alla Torraccia di Presura, che domenica propone inoltre uno speciale pranzo di Ferragosto 2021 con bistecca alla fiorentina e vini di qualità (42 euro a persona, prenotazioni 3884630045, [email protected]).

Infine nella campagne di Pomaia, nel pisano, Sator di Gianni Moscardini sabato 14 e domenica 15 agosto ha in programma una cena a lume di candela e osservazione guidata delle stelle (info e prenotazioni [email protected], 3476948937). Il calendario completo di Calici di Stelle 2021 si trova sul sito del Movimento Turismo del vino della Toscana.

Dove andare per Ferragosto 2021 in Toscana: spiagge, terme ed escursioni

La classica cosa da fare a Ferragosto in Toscana è una puntatina in spiaggia, per un po’ di tintarella sugli affollati litorali della regione. Qui trovate i posti di mare più belli della Toscana. Per chi preferisce un altro tipo di bagno, consigliamo un’escursione nell’interno, alla (ri)scoperta di paesaggi naturali e calde sorgenti: la nostra guida alle terme della Toscana vi porta in luoghi suggestivi da Saturnia a Bagno Vignoni. Sempre per la gita fuori porta, sono tanti i borghi da conoscere, questi ad esempio vantano la bandiera arancione del Touring club.

Per gli amanti della natura segnaliamo le tante escursioni organizzate nel parco delle foreste casentinesi. E infine per fare qualcosa di diverso si può salire sul Treno Dante (qui le info), il convoglio storico che viaggia pure nel weekend di Ferragosto, sabato 14 e domenica 15, tra Firenze e Ravenna per esplorare i luoghi del Sommo Poeta.

Come passare la giornata: le mostre da vedere in Toscana

Nel giorno di Ferragosto è possibile stare al “fresco” dei musei. Molte mostre sono visitabili domenica 15 agosto, ad esempio “American Art 1961 – 2001” ospitata in Palazzo Strozzi a Firenze, con oltre 80 opere del Walker Art Center di Minneapolis per immergersi in 40 anni di storia Usa (orari di apertura sabato e Ferragosto 10.00-21.00, gli altri giorni 14.00 – 21.00). Da visitare la mostra “De Chirico e la Metafisica” di Palazzo Blu a Pisa, che raccoglie i principali capolavori dell’artista. Sabato 14 e domenica 15 apertura dalle ore 10.00 fino a mezzanotte (dalle 19.00 ingresso a prezzo ridotto, con ultimo ingresso alle 23), gli altri giorni dalle 10.00 alle 20.00. Qui le altre mostre da vedere in Toscana in questo mese di agosto.

Concerto di Ferragosto 2021: cosa fare, gli eventi del 14 e 15 agosto in giro per la Toscana

Concerti grandi e piccoli. Le arene all’aperto di molte città toscane si animano durante il weekend del Ferragosto 2021. A Castelnuovo Garfagnana (Lucca) nella Fortezza di Sant’Alfonso domenica 15 agosto concerto all’alba con Roberto Cacciapaglia, grande nome del pianismo italiano. Inizio alle ore 4.45, ma chi lo desidera può raggiungere il forte con una camminata e fiaccolata notturna dal centro di Castelnuovo.

Sempre in Garfagnana, domenica mattina passeggiata e concerto jazz nelle storiche cave medicee del diaspro di Barga (gratis) con Fat Fingers Sax Quartet con Rossano Emili, Alessandro Rizzardi, Renzo Telloli e Moraldo Marcheschi. Informazioni sul sito di Barga jazz. Per chi è al mare, vigilia di Ferragosto con musica di qualità a Cecina (Livorno) per il Beat 2021: sabato 14 agosto un doppio concerto dedicato al progressive rock. Dalle ore 21.00 si alterneranno sul paco di Villa Guerrazzi EPO – Esatta Pressione Olio e l’ex Pfm Giorgio “Fico” Piazza con la sua band. Ingresso gratuito con posti limitati, per info 334 3757446.

In Val d’Orcia, invece, omaggio ad Astor Piazzolla, sabato 14 agosto alle ore 21.15 a Bagno Vignoni, con i solisti di Milano Classica, nell’ambito del festival Paesaggi Musicali Toscani. Infine per il Terre d’Arezzo Music Festival 2021, il Ferragosto a Montevarchi è dedicato al jazz, dal Mediterraneo all’America latina, con il concerto del Piero Gaddi Jazz Quartet accompagnato da Bjørn Vidar Solli al Chiostro di Cennano. L’esibizione sarà preceduta alle 19.30 da un’apericena (prenotazione obbligatoria al 335 8114851).

Nessun Palio di Ferragosto, ma tornano il Bruscello e la Tovaglia a Quadri

Per il Ferragosto 2021 a causa dell’emergenza Covid, molte cittadine toscane sono state costrette a rimandare i tradizionali pali estivi: succede al Monte Argentario dove è stato annullato il palio marinaro di Porto Santo Stefano, come a Massa Marittima che non organizzerà il Balestro del Girifalco. A Sarteano è stata rinviata al prossimo anno la Giostra del Saracino.

Uno degli eventi a salvarsi è il Bruscello di Montepulciano, manifestazione di teatro popolare che si svolge da oltre 80 anni. Dal 12 al 15 agosto il sagrato della cattedrale diventa il palcoscenico della nuova versione di “Bertoldo“, una rappresentazione curata dagli abitanti della splendida cittadina in provincia d Siena. In scena un centinaio tra cantanti, coristi e figuranti, accompagnati da un’orchestra. Prenotazione obbligatoria, tel. 0578758529.

Cittadini-attori pure nel Castello di Sorci ad Anghiari (Arezzo), dal 10 al 19 agosto, dove gli abitanti del borgo sono i protagonisti di “Tovaglia a Quadri 2021“, ossia una cena toscana con ingredienti locali curata dagli chef del Castello e del ristorante La Nena, più uno spettacolo teatrale unico che ogni anno fa registrare il tutto esaurito. Titolo di questa edizione “filocrazia”, con rappresentazioni anche sabato 14 e domenica 15. Prenotazioni e informazioni su www.tovagliaquadri.com