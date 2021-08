Ferragosto 2021 a Firenze, cosa fare: eventi, feste, serate e sagre

Il meteo preannuncia temperature roventi nella giornata di Ferragosto 2021 a Firenze e allora ecco cosa fare per passare in città il weekend del 14 e 15 agosto e dove andare per trovare riparo dalla calura: dal pranzo alla cena, abbiamo selezionato feste, serate, eventi, mostre e sagre. Attenzione però, anche in questo fine settimana la pulizia strade a Firenze non sarà sospesa. Dov’è in programma il lavaggio della strada la macchina va spostata, pure sabato e domenica.

Ferragosto 2021, cosa fare nelle piscine di Firenze

Una buona cosa da fare contro la calura estiva è un tuffo nei “lidi” fiorentini. La piscina di Bellariva per Ferragosto è aperta fino alle ore 22.00 e il ristorante Settebello, affacciato sul parco, propone pranzo e cena alla carta, oltre che l’aperitivo (per prenotazioni tel. 055 606840). Grigliata alla piscina delle Pavoniere nella serata del 15 agosto: dalle ore 20 cena di carne verdure, consumazione e ingresso by night alla piscina (25 euro) oppure drink e ingresso in vasca dalle 21.30 (15 euro). Prenotazioni al 3921724859 o all’indirizzo mail [email protected] Qui le altre piscine di Firenze.

Nei dintorni di Firenze per la giornata di Ferragosto è aperto anche il centro benessere Asmana da mattina a sera, con eventi a tema estivo, tra cerimonie in sauna e scrub speciali. C’è la possibilità di comprare online il biglietto che garantisce l’ingresso. Sempre vicino Firenze il 15 agosto è aperto il parco acquatico Hidron di Campi Bisenzio, dalle 9 alle 20, senza bisogno di green pass.

Il pranzo e la cena di Ferragosto 2021 nei dintorni di Firenze: le sagre

Ai ristoranti, alcuni preferiscono le sagre, anche per il classico pranzo di Ferragosto. Quest’anno la lista delle feste di paese nei dintorni di Firenze si è molto ristretta, a causa delle misure anti-Covid. In Mugello, a Palazzuolo sul Senio, il 14 e 15 agosto si svolge la Festa del cacciatore alla Casa del Villeggiante con apertura degli stand gastronomici alle ore 11.00 e alle ore 18.30. Informazioni sugli eventi nella cittadina al confine tra Toscana ed Emilia Romagna chiamando l’ufficio turistico al numero 0558046125.

Attiva solo a cena invece la sagra della bistecca di Fucecchio, organizzata dalla Proloco di Galleno nel campo sportivo della frazione. Il ristorante è aperto dalle ore 20.00 e la prenotazione è obbligatoria al numero 340 9553758. Nel parco della piscina Fiammetta di Certaldo infine è in corso la Festa de L’Unità, che si chiude proprio il 15 agosto: ogni sera pizza, grigliate e porchetta, accompagnate da musica dal vivo. Per una gita fuori porta, in questo articolo trovate le migliori sagre toscane in programma ad agosto.

Gli eventi di Calici di Stelle 2021 per il 15 agosto

Proprio domenica, nelle cantine toscane si chiudono gli appuntamenti di Calici di Stelle. A Greve in Chianti la Torraccia di Presura organizza un pranzo di Ferragosto 2021 con bistecca alla fiorentina e degustazioni di vini (42 euro a persona, prenotazione obbligatoria 3884630045, [email protected]), mentre in serata Lamole di Lamole propone un aperitivo con 4 vini e un tagliere toscano preceduto dalla visita nella cantina e nei vigneti (40 euro a persona, [email protected], 3420912853).

Cena sotto le stelle il 15 agosto alla Fattoria di Poggiopiano del Girone a Fiesole (35 euro a persona – [email protected], cel. 3384342483) oltre che degustazioni all’ora di pranzo, sia sabato che domenica. Programma completo sul sito del Movimento Turismo del Vino della Toscana.

Cinema all’aperto: la programmazione del weekend (anche con picnic)

Al calar della sera, una buona idea per uscire dal “forno” di casa è andare in un cinema all’aperto di Firenze, che durante il weekend di Ferragosto si accedono con film e iniziative. Tra le proposte più particolari la rassegna gratuita organizzata dall’Ultravox all’anfiteatro delle Cascine dedicata a Carlo Monni e ai suoi amici. In programma “Tu mi turbi” di Roberto Benigni (venerdì), “Benvenuti in casa Gori” di Alessandro Benvenuti (sabato), “Snack Bar Budapest” di Tinto Brass (domenica).

Nel parco d’arte Pazzagli di Rovezzano continuano le cene e i picnic accompagnati da classici del grande schermo come “Chi ha incastrato Roger Rabbit” (venerdì sera), “Oceania” (sabato) e “Stardust” (domenica). Ingressi da 10 a 20 euro a seconda della formula scelta: cena, panino, baby menu. Informazioni sul sito dell’Associazione EcoRinascimento.

Questo invece il programma delle altre arene estive di Firenze nel weekend di Ferragosto 2021:

Cinema Chiardiluna

Venerdì 13 – Il cattivo poeta

Sabato 14 e domenica 15 agosto – Come un gatto in tangenziale, Ritorno a coccia di morto (anteprima)

Venerdì 13 – Il cattivo poeta Sabato 14 e domenica 15 agosto – Come un gatto in tangenziale, Ritorno a coccia di morto (anteprima) Esterno Notte, Poggetto

Venerdì 13 agosto – Nomadland

Sabato 14 agosto – Come un gatto in tangenziale, Ritorno a coccia di morto (anteprima)

Ferragosto – Il cattivo poeta

Venerdì 13 agosto – Nomadland Sabato 14 agosto – Come un gatto in tangenziale, Ritorno a coccia di morto (anteprima) Ferragosto – Il cattivo poeta Cinema a Villa Bardini

Venerdì 13 agosto – La Belle Epoque

Sabato 14 agosto – Il meglio deve ancora venire

Domenica 15 agosto – Il filo nascosto

Venerdì 13 agosto – La Belle Epoque Sabato 14 agosto – Il meglio deve ancora venire Domenica 15 agosto – Il filo nascosto Cinema nel chiostro del Museo Novecento

Venerdì 13 agosto – Raffaello, il giovane prodigio

Domenica 15 agosto – Una donna promettente

Venerdì 13 agosto – Raffaello, il giovane prodigio Domenica 15 agosto – Una donna promettente Cinema alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Venerdì 13 agosto – Nomadland

Sabato 14 agosto – In the mood for love

Ferragosto – Supernova

Venerdì 13 agosto – Nomadland Sabato 14 agosto – In the mood for love Ferragosto – Supernova Arena estiva del cinema di Castello

Venerdì 13 agosto – Thunder Road

Sabato e domenica – Crudelia

Venerdì 13 agosto – Thunder Road Sabato e domenica – Cinema al Teatro Romano di Fiesole

Venerdì 13 agosto – La La Land

Sabato 14 agosto – Otto e mezzo

Domenica 15 agosto – Pina

Qui la nostra guida al cinema all’aperto con orari e prezzi.

Cosa fare a Ferragosto 2021: eventi, feste e serate a Firenze (14-15 agosto)

Un classico per passare la serata del 15 agosto fuori è il concerto di musica popolare proposto da Riccardo Tesi e Banditaliana a San Salvi, con prenotazione obbligatoria (Whatsapp 335 6270739, mail a [email protected]). Prezzo dei biglietti 15 euro, ridotto soci Coop e Arci 12 euro. Due gli eventi della Compagnia delle Seggiole sulla terrazza del Forte Belvedere: il 14 agosto alle ore 21.00 va in scena la lettura radiofonica con inserti teatrali “William Shakespeare vs Gaileo Galilei“, mentre nella serata di Ferragosto “Rodari.. al telefono” con letture per grandi e piccoli. Biglietti 12 euro, 5 euro i bambini, under 5 gratis. Prenotazioni al numero 3938137277 (dopo le ore 15.00) e scrivendo alla mail [email protected]

Molto attivi durante questo weekend ferragostano i locali estivi all’aperto di Firenze, con tanti eventi gratuiti. Nel giardino dell’Orticoltura torna la rassegna “Tuttapposto per Ferragosto”, che ha in cartellone ogni sera un concerto diverso, dalle ore 20.00: venerdì 13 musica jazz-bossa con gli Alien Roy Group; sabato 14 agosto SlimeCello Urban Blues band; domenica 15 agosto i Talking Ties, anti-boring jazz experience. Alla Limonaia di Villa Strozzi sabato live di Due Tony Sotto, domenica Simone Di Maggio – Rockabilly Trio Live. Al vecchio Conventino di via Giano della Bella sabato 14 dalle 19.30 alle 22.30 Harry’s Jazz Combo con Alessandro Querci, Liam Panerai, Giovanni Milani, Lucrezia Von Berger.

A Firenze Sud, l’Anconella Garden, nell’omonimo parco, ha in programma lo spettacolo “Tarabaralla” con Alessandro Giobbi che ripercorre i canti della tradizione toscana dal Medioevo ai giorni nostri (sabato ore 21), mentre la festa di Ferragosto è all’insegna della musica latino americana con il concerto della Contra Banda (domenica 15 agosto ore 21.30). Lungo il weekend dello spazio Instabile sotto il ponte del Varlungo, in via della Funga, con spettacoli dalle ore 21.30: venerdì C4rmelindo live (a.k.a. Quartetto Carmelindo), sabato la musica latino-americana di Amistade e domenica dalle 21.30 tombolata improbabile di Ferragosto accompagnata da dj set.

Qui gli eventi in Toscana per passare il Ferragosto 2021.

Articolo in aggiornamento