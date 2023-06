Come arrivare a Firenze Rocks 2023, la mappa e gli orari della tramvia

- Pubblicità -

Dagli orari della tramvia, al bike sharing, fino all’autobus (anche se non ci sono “navette” ufficiali): ecco come arrivare a Firenze Rocks 2023 per godersi i grandi concerti ospitati nella Visarno Arena. Sul palco dal 17 al 18 giugno si avvicenderanno grandi nomi come The Who, Marroon 5 e Tom Morello, ma ci saranno anche giovani gruppi e interessanti proposte internazionali. Vediamo quindi le informazioni utili per spostarsi in città e la mappa di Firenze Rocks 2023.

Dove si trova la Visarno Arena: la mappa

Iniziamo dalle basi. Per chi proviene da fuori città, la Visarno Arena (ossia l’ippodromo del Visarno) si trova dentro il parco delle Cascine, a ovest del centro storico di Firenze, non troppo lontano dalla stazione Santa Maria Novella. Gli organizzatori sconsigliano di raggiungere la zona con la macchina, per non incappare nel traffico cittadino e anche perché intorno all’area dei concerti saranno predisposte limitazioni alla circolazione e divieti di sosta.

Gran parte della viabilità nel parco delle Cascine sarà chiusa al traffico in concomitanza con il festival, quindi sarà praticamente impossibile arrivare in auto fino al Visarno. Le eccezioni riguardano i veicoli che trasportano persone con disabilità. Vediamo adesso la mappa dei 3 ingressi di Firenze Rocks 2023, che danno accesso ai diversi posti da cui vedere i concerti:

Ingresso argento – viale degli Olmi, ossia la strada nel parco delle Cascine che costeggia la Visarno Arena

– viale degli Olmi, ossia la strada nel parco delle Cascine che costeggia la Visarno Arena Ingresso Verde – nel piazzale delle Cascine, davanti all’entrata principale dell’Ippodromo del Visarno

– nel piazzale delle Cascine, davanti all’entrata principale dell’Ippodromo del Visarno Ingresso Arancio – piazza Puccini

L’apertura dei cancelli è fissata in entrambi i giorni alle ore 15.00. Qui il regolamento di Firenze Rocks: cosa si può portare e cosa no.

In auto e moto al festival

Come detto gli organizzatori suggeriscono di muoversi con i mezzi pubblici (tramvia e autobus). Per chi arriva in auto è possibile lasciare la macchina nelle aree di sosta vicino alle autostrade e poi salire sulla tramvia che lascia i passeggeri a poca distanza dal luogo dei concerti. Qui le aree parcheggio per raggiungere la Visarno Arena. Per quanto riguarda le moto, i motorini e gli scooter è stata predisposta un’area di parcheggio in piazza Vittorio Veneto, all’entrata del parco delle Cascine, da cui raggiungere Firenze Rocks in 15 minuti a piedi.

Come arrivare a Firenze Rocks 2023 in tramvia: orari e fermate

Il mezzo pubblico più comodo per arrivare a Firenze Rocks 2023 è la tramvia: la fermata “Cascine” della linea 1 (Villa Costanza – Stazione – ospedale Careggi) si trova a circa 700 metri dalla Visarno Arena. Per quanto riguarda la linea 2 (aeroporto – piazza dell’Unità Stazione) è possibile scendere alla fermata “San Donato – Università” e poi proseguire a piedi per circa un chilometro e mezzo. Per quanto riguarda gli orari della tramvia, in occasione di Firenze Rocks 2023 il servizio viene potenziato: la linea 1 e 2 saranno attive fino alle 2 di notte, con una maggiore frequenza delle corse. Sabato saranno garantiti passaggi ogni circa 10 minuti, domenica ogni 13 minuti.Qui spieghiamo dove comprare i biglietti per la tramvia, che costano 1,50 euro per 90 minuti di viaggio.

Navette: come arrivare a Firenze Rocks in autobus

Per Firenze Rocks 2023 non ci saranno navette vere e proprie ma circoleranno, con qualche modifica, le linee urbane di Autolinee Toscane. Tutti i collegamenti dalla Stazione Santa Maria Novella saranno potenziati. In particolare la fermata più vicina alla Visarno Arena è “Puccini – Manifattura” servita dalle linee 17, 55 e 35. Le fermate all’interno del paro saranno soppresse durante il festival. Più informazioni sul sito di Autolinee Toscane.

Come arrivare a Firenze Rocks in bici, monopattino e taxi

Un modo per arrivare comodamente nel parco delle Cascine è la bicicletta. Il percorso consigliato da piazza Stazione è piazza Santa Maria Novella – Piazza Goldoni – la pista ciclabile di Lungarno Vespucci verso le Cascine. Dalla periferia si può attraversare la passerella dell’Isolotto o, se si proviene dal versante di Novoli, passare da piazza Puccini e via delle Cascine. A disposizione i servizi di bike sharing (Ridemovi) o di monopattini condivisi (Bird, Bit, Timove, Reby). Per chi vuole arrivare a Firenze Rocks in taxi sono state predisposte delle aree taxi straordinarie in Piazza Vittorio Veneto, Viale dell’Aeronautica e Lungarno dei Pioppi: i numeri da chiamare sono 0554390 e 0554242.