Scatta l’ultimo sprint per la caccia al regalo. Manca una decina di giorni al fatidico momento e si moltiplicano le occasioni di shopping: accanto ai mercatini di Natale che a Firenze continuano fino alla vigilia, una serie di appuntamenti si susseguono in città di weekend in weekend, come succede anche tra sabato 14 e domenica 15 dicembre. Questo fine settimana ci sono mercati straordinari, iniziative per famiglie l’atteso open day del Four Seasons. Ma vediamo nel dettaglio gli eventi in programma.

Mercatini e Open day di Natale al Four Seasons di Firenze (15 dicembre)

Eventi, mercatino di Natale e cibo di qualità per l’open day nel parco della Gherardesca, proprietà dell’hotel di lusso Four Seasons che apre al pubblico questo gioiello verde di Firenze per una giornata. Il fine è raccogliere fondi in favore della Fondazione Patrizio Cipollini. Domenica 15 dicembre dalle ore 10.00 alle 16.00 ingresso con la donazione di un euro. Oltre agli stand, animazione per bimbi, sbandieratori, musica e cori natalizi. Informazioni nel nostro articolo sull’open day 2019 del parco della Gherardesca.

Domenica mercato straordinario alle Cascine

Un chilometro di shopping dalla passerella dell’Isolotto fino al ponte della tramvia. Nel parco delle Cascine, due domeniche di mercato straordinario per l’Avvento con tanti banchi degli ambulanti per fare acquisti e trovare occasioni. Primo appuntamento domenica 15 dicembre da mattina a sera.

Villaggio di Babbo Natale al Parterre

È uno dei mercatini di Natale di Firenze adatto anche alle famiglie con bambini: nella Sala Marmi del Parterre (piazza della Libertà) l’associazione Noi per Voi organizza sabato 14 e domenica 15 dicembre il Villaggio di Babbo Natale. I più piccoli potranno scrivere la loro letterina, incontrare Santa Claus in “barba e ossa”, partecipare a laboratori e mangiare una buona merenda. Per i grandi invece tanti regali solidali e la pesca di beneficenza per sostenere le attività dell’associazione in favore delle famiglie con malati di tumore. Orario 10.00 – 19.00, ingresso gratis.

Fierucolina di Natale in piazza del Carmine

A fine 2019 la Fierucola di Natale trasloca da piazza Santo Spirito a piazza del Carmine, ma lo spirito di questo mercatino nell’Oltrarno fiorentino non cambia: i piccoli produttori portano in piazza prodotti biologici, biodinamici ed etici. Si va dalle eccellenze agroalimentari fino all’artigianato. L’appuntamento è domenica 15 dicembre dalle 9.00 alle 19.00.

Mercatini di Natale a Firenze: Once Upon a Christmas 2019 (15 dicembre)

Il Grand Hotel Mediterraneo, poco fuori dal centro di Firenze, ospita domenica 15 dicembre la quarta edizione del mercatino “Once Upon a Christmas”. Negli spazi dell’albergo di lungarno del Tempio da mattina a sera prendono posto bancarelle con artigianato artistico, gioielli, abbigliamento, accessori, vintage e molto altro. E per assaporare l’atmosfera natalizia ci sono anche dolci e bevande calde. Orario: 10.00 – 20.00, ingresso gratuito.

Aspettando Natale a Firenze

Cosa fare a Firenze durante l’Avvento? Qui sotto trovate qualche link ai nostri articoli: