Festa di San Giovanni 2020, cosa fare a Firenze: eventi del 24 giugno

Il 24 giugno 2020 niente fuochi d’artificio per la notte di San Giovanni a Firenze e niente finale del calcio storico, ma non mancheranno le cose da fare (anche gratis) per la festa del patrono: il programma di eventi si riorganizza in base alle regole anti-coronavirus proponendo comunque più di un’occasione di svago. Dai musei free ai locali estivi, dal cinema all’aperto all’iniziativa solidale dei calcianti fino ai locali estivi per festeggiamenti fuori orario, non mancano le opportunità.

Dopo le bizze del tempo vissute nelle ultime settimane, le previsioni meteo per la giornata di San Giovanni Battista preannunciano tanto sole su Firenze, con le temperature che arriveranno a toccare i 32 gradi, dicono gli esperti del Lamma (qui il bollettino aggiornato). Vediamo allora tutto quello che c’è da fare a Firenze per la festa di Sa Giovanni 2020, dalla mattina (con le celebrazioni religiose per il patrono), fino alla notte: ecco il programma con tutti gli orari.

Mattina: messa cantata nel Duomo di Firenze per il patrono San Giovanni

Le celebrazioni si aprono al mattino con la messa cantata nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, dedicata alla natività di San Giovanni Battista: dalle ore 10.15 la Cappella Musicale, i Pueri Cantores e il coro di voci bianche del Teatro del Maggio Musicale accompagnano la liturgia con musiche di Bach, Bartolucci, Manganelli e canti gregoriani.

Musei gratis a Firenze il 24 giugno: dall’Accademia a Palazzo Vecchio

Tra gli eventi previsti a Firenze per la festa di San Giovanni 2020 anche l’apertura a ingresso gratuito di alcuni musei civici e statali. Mercoledì 24 giugno non si paga l’entrata nel museo di Palazzo Vecchio (ore 10.00 – 15.00), nel Museo Stefano Bardini (15.00 – 20.00) e nel Museo Novecento (15.00 – 20.00), ma in tutti e 3 la prenotazione è obbligatoria, da fare online.

Gratis, ma solo per i residenti nel Comune di Firenze, l’accesso alla “casa” del David di Michelangelo: l’associazione Amici della Galleria dell’Accademia regala a tutti i fiorentini l’opportunità di entrare nel museo a costo zero (orario del 24 giugno dalle 9.00 alle 14.00). Basta presentarsi in biglietteria con un documento di identità valido. A tutti i bambini che con la loro famiglia visiteranno il giardino di Villa Bardini (ingresso gratuito per i residenti nella Città metropolitana di Firenze) sarà invece offerta una merenda.

Apertura straordinaria, ma a pagamento, per i monumenti del Duomo di Firenze e per Palazzo Medici Riccardi (orario 14.00 – 19.00).

… E le visite gratis per le strade di Firenze: “Guide per San Giovanni”

Quaranta guide turistiche di Firenze fanno squadra per la festa di San Giovanni e il 24 giugno offrono a tutti una passeggiata gratuita per i luoghi simbolo del centro, con la spiegazione della storia e delle curiosità legate a strade e monumenti. La partenza dei tour, che durano un’oretta e mezzo, è da piazza della Repubblica per scoprire i quartieri dei Rossi, dei Verdi e degli Azzurri, mentre da Piazza Pitti per conoscere il “quartier generale” dei Bianchi. Orario: mattina 9.30 – 12.30 e pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, fino a esaurimento dei posti disponibili. Qui l’evento Facebook con tutte le informazioni.

Da mattina a sera, gli eventi alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Il 24 giugno è anche la data simbolo scelta dalla Manifattura Tabacchi di Firenze per inaugurare il suo spazio estivo 2020, nel giardino della Ciminiera, su cui si affaccia l’edificio B9. Tra gli eventi previsti a San Giovanni l’apertura gratuita della mostra di arte contemporanea “La meraviglia” (orario 10.00 – 22.00).

Poi una serie di iniziative serali, tra libri, trasmissioni dal vivo e arte, ecco alcuni appuntamenti: l’inaugurazione dell’opera site-specific “Arno – Imaginary Topography” di Andreco (ore 18.00) e della nuova installazione di Marcello Spada nello spazio TOAST (ore 19.00); la musica classica del giovanissimo Quartetto Shaborùz (ore 21.30) e il primo LoudLift Live estivo con Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo impegnati in un omaggio a Nick Drake (ore 22.00 – 22.30). Ingresso libero, programma sul sito della Manifattura Tabacchi.

Sera: la premiazione del calcio storico fiorentino (ma niente finale)

Il torneo di San Giovanni è stato rinviato a settembre, ma il calcio storico scende in piazza mercoledì 24 giugno per una festa solidale che coinvolge i calcianti e il corteo della Repubblica fiorentina per rendere omaggio agli operatori sanitari impegnati durante l’emergenza coronavirus a partire dalle ore 18.00. 30 minuti dopo sempre in piazza Santa Croce la consegna dei Fiorini d’oro, che quest’anno vanno a personalità del mondo della sanità e del sociale.

In streaming: San Giovanni 2020 x 3, non solo a Firenze

La festa del calcio storico e gli altri eventi ufficiali in programma il 24 giugno 2020 saranno trasmessi in diretta tv su su Ray Premium (canale 25 del digitale terrestre) e in streaming sul portale Rai Play per l’iniziativa “San Giovanni x 3” promossa dalle 3 città accomunate dallo stesso patrono: Firenze, Torino e Genova.

Tra le iniziative fiorentine, da vedere in televisione, il concerto nel Duomo di Firenze del Maggio Musicale Fiorentino diretto dal maestro Zubin Mehta (ore 17.30, solo su invito) e l’evento “Strateco” sul mondo della comunicazione, ospitato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Tra gli ospiti Diodato, Pierfrancesco Favino, Niccolò Fabi e Irene Grandi che proporrà un concerto unplugged (per partecipare registrarsi sul sito dell’evento Strateco).

Non ci sono i fuochi di San Giovanni, ma il 24 giugno 2020 Firenze si illumina a festa

I grandi assenti, per la festa 2020, saranno proprio loro: i fuochi d’artificio di San Giovanni, o meglio i “fochi” come li chiamano gli autoctoni. Quest’anno, a seguito dell’emergenza coronavirus e per prevenire eventuali assembramenti, la società di San Giovanni Battista e il Comune hanno deciso di annullare lo spettacolo pirotecnico.

In compenso durante la notte di San Giovanni 2020 i monumenti di Firenze si vestiranno a festa con uno show di luci curato da Silfi, ecco i luoghi interessati: Cupola del Duomo, San Miniato al Monte, Istituto degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata, porte storiche (Porta San Gallo, Porta alla Croce, Torre di San Niccolò, Porta Romana, Porta al Prato e Porta San Frediano).

Visita gratis alla terrazza dell’Antica Torre Tornabuoni (con panorama mozzafiato)

La sera del 24 giugno l’Antica Torre Tornabuoni, residenza d’epoca nel cuore di Firenze proprio accanto alla chiesa di Santa Trinita, fa un regalo di San Giovanni a tutti: visite gratuite sulle terrazze panoramiche, per ammirare la città dall’alto.

Appuntamento dalle ore 18.00 alle 23.00 per essere accompagnati sulle due terrazze poste a diversi livelli di altezza (25 e 30 metri). I tour durano 20 minuti e sono riservati a piccoli gruppi di persone, rispettando le regole anti-Covid. Info e prenotazioni: telefono 0552658161, in orario d’ufficio.

Cosa fare la notte di San Giovanni a Firenze: i locali estivi 2020

Anche i locali estivi di Firenze (quelli che hanno aperto nonostante il momento difficile) propongono qualcosa da fare, in centro e in periferia, per la notte di San Giovanni. Alla Limonaia di Villa Strozzi (quartiere 4) è in programma il live di Cecco & Cipo, duo toscano che è passato anche dalle audizioni di X Factor. Dalle ore 22.00, con ingresso libero.

Aperto anche l’Anconella Garden, lo spazio estivo nell’omonimo parco di Firenze sud, e – come già detto – il 24 giugno parte la stagione del giardino della Ciminiera alla Manifattura Tabacchi. Qui gli altri locali estivi di Firenze, aperti nel 2020.

Cinema a Firenze (e all’aperto): il programma delle arene estive il 24 giugno

E' un classico dell'estate a Firenze e, vista l'assenza dei tradizionali fuochi di San Giovanni, la festa del patrono in molti casi si sposterà davanti al grande schermo con le arene estive della città che stanno riaprendo per la stagione 2020. Ecco la programmazione del 24 giugno, in sintesi, nei due cinema all'aperto per ora attivi (nei prossimi giorni si uniranno anche Chiardiluna ed Esterno Notte del Poggeto) e nelle sale al chiuso:

Arena grande (ore 21.30) – L’ufficiale e la spia di Roman Polanski

Arena piccola (ore 21.45) – Fabrizio De André e PFM, il concerto ritrovato di Walter Veltroni

Arena grande (ore 21.30) – L’ufficiale e la spia di Roman Polanski Arena piccola (ore 21.45) – Fabrizio De André e PFM, il concerto ritrovato di Walter Veltroni Cinema nel chiostro di Santa Maria Novella

Tornare di Cristina Comencini (ore 21.30)

Tornare di Cristina Comencini (ore 21.30) Cinema Portico

I miserabili di Ladj Ly (il 24 giugno ore 17.30 – 21.00)

Favolacce di Damiano D’ Innocenzo (ore 17.45 – 21.15)

San Giovanni 2020 a Firenze, il programma di eventi in sintesi

Ecco quindi, orario per orario, i principali eventi in programma a Firenze per la festa di San Giovanni, il 24 giugno 2020: