Cosa fare nel ponte 2 giugno 2022: eventi da non perdere a Firenze

I concerti nel prato dell’anfiteatro delle Cascine, la festa medievale di Malmantile, gli spazi estivi, i mercatini e i musei gratis domenica: durante il ponte del 2 giugno 2022 sono tanti gli eventi da vivere a Firenze, se non ci si vuole allontanare troppo dalla città. Le previsioni per questo weekend “anticipato” sono bollenti e a fare la parte del leone sono soprattutto le iniziative all’aperto. Ecco la nostra guida, giorno per giorno.

Mercatini: vintage sul fiume e ARTour in piazza Strozzi durante il ponte del 2 giugno 2022

Outfit unici (e amici dell’ambiente) sono i protagonisti del mercatino vintage organizzato da Only Usato giovedì 2 giugno 2022 nello spazio estivo del Fiorino sull’Arno (Lungarno Pecori Giraldi). Dalle 12 alle 23 il market con tante proposte di qualità, accompagnato da dj set tutti al femminile.

Moda, accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, pelletteria, oggetti d’arte, dipinti e molto altro. Da mercoledì 1 giugno, e per tutto il ponte della festa della Repubblica, in piazza Strozzi a Firenze torna ARTour, la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany, organizzata da CNA Firenze, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e Artex. Gli stand sono aperti fino a domenica 5 giugno dalle 10 alle 20.

Eventi a Firenze il 2 giugno 2022: yoga gratis alle Cascine

Cosa fare per passare il 2 giugno a Firenze in modo diverso? Alle Cascine, nel prato delle Cornacchie vicino all’anfiteatro delle Cascine, giovedì si tiene una mattinata di lezioni condivise di yoga grazie a un gruppo auto-organizzato di insegnanti, lo stesso che durante l’estate propone lezioni ad accesso libero sempre all’interno del parco. Si parte alle ore 8.00 con una pratica di flusso dinamico, alle 9.45 posizioni e respiro, alle 11.20 rilassamento, meditazione e mantra. Infine un pranzo condiviso. La partecipazione è gratuita ed è necessario portare un tappetino. Più informazioni su Facebook.

Cosa fare la sera: l’apertura di un nuovo spazio estivo

In città è già estate, non solo per la temperatura, ma anche per i tanti chioschi e locali all’aperto che hanno inaugurato la loro stagione. Tra gli eventi del ponte del 2 giugno 2022 a Firenze, anche l’apertura del Lumen nel parco del Mensola (via del Guarlone 25). Da mercoledì a domenica si svolge l’opening week di questo spazio associativo culturale con mercatini, laboratori, workshop e dj set. Il programma completo su Facebook.

Ponte del 2 giugno 2022: eventi per la Festa della Casa del Popolo di Impruneta (Firenze)

Quattro giorni di incontri, concerti ed eventi, tutti gratuiti, per la Festa della Casa del Popolo di Impruneta, alle porte di Firenze, che si svolge da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2022. L’iniziativa è ospitata nel parcheggio di via Don Binazzi. Dalle 18 alle 20 sono in programma i talk di approfondimento, mentre alle 21 i concerti a ingresso libero: giovedì lo spettacolo “Max Collini legge l’Indie” e l’incontro con Ginevra Di Marco su Magherita Hack; venerdì Cecco e Cipo; sabato Malasuerte Fi Sud; domenica Il Solito Dandy e Gaube. Attivo anche un punto ristoro. Tutte le informazioni nell’articolo sulla Festa della Casa del Popolo di Impruneta.

Toscanello d’oro a Pontassieve e Chianti in mostra a Montespertoli

Un lungo ponte del 2 giugno nei dintorni di Firenze con due eventi dedicati al vino e al territorio. A Pontassieve fino al 5 giugno si svolge la 53esima edizione del Toscanello d’oro, la tradizionale festa che anima il centro del paese con degustazioni, street food, mercatini, incontri e spettacoli. Tra gli ospiti il giornalista Aldo Cazzullo, che giovedì alle 17.30 legge Dante, ed Enrico Ruggieri che sabato alle 21.15 si racconta in un dialogo-intervista con Lorenzo Baglioni. Calendario sul sito del Comune di Pontassieve.

A Montespertoli invece, sempre fino a domenica 5 giugno, si svolge la 64esima Mostra del Chianti che porta nel centro storico stand di eccellenze enogastronomiche, degustazioni, mercatini, mostre ed eventi. Più info sul sito della Mostra del Chianti.

Cosa fare la sera a Firenze: i concerti di Lungarno e il Reporter

Musica sotto le stelle. Non c’è solo il mega concerto di Vasco Rossi (sold out da tempo), ma anche eventi gratuiti nel villaggio dell’Ultravox, lo spazio estivo dell’anfiteatro delle Cascine. Sabato 4 alle 21, Lungarno, mensile gratuito di arte e cultura a Firenze, presenta il live del cantautore romano Giancane, autore anche di Strappati lungo i bordi, la colonna sonora della serie d’animazione Netflix scritta e diretta da Zerocalcare.

Domenica 5 invece è tempo di spegnere le 15 candeline della nostra testata, il Reporter, che festeggeremo con le note della Rino Gaetano Band. L’appuntamento, anche in questo caso a ingresso gratuito, è sempre alle ore 21. Tutti i dettagli nell’articolo sui concerti all’Ultravox.

Cosa fare nei dintorni di Firenze: Festa medievale di Malmantile

Ultimo weekend (lungo) per la Festa Medievale di Malmantile, frazione di Lastra a Signa, alle porte di Firenze, che propone eventi e un tuffo nel passato dal 2 al 5 giugno 2022. Il borgo storico del paese è animato da sbandieratori, mercato medievale, arcieri e giullari. Il castello di Malmantile è aperto dalle 16 alle 1 di notte con la possibilità di mangiare in punti ristoro a tema. Ingresso a offerta minima 3 euro.

Cinema all’aperto nei dintorni di Firenze (dentro a un bosco)

Le arene estive ancora non hanno aperto, ma intanto è ripartita una singolare iniziativa che porta il cinema nel bosco, anticipata da una cena a tema. Si tratta di Straiv-in, il programma di film e cibo proposto all’interno del parco di Poggio Valicaia, sulle colline di Scandicci. La prenotazione è obbligatoria. Sul menù per il weekend lungo della festa della Repubblica Freaks Out, Sapore di Mare e Gli Aristogatti preceduti rispettivamente da cena di pesce, salsicce e giropizza. Tutti i dettagli nell’articolo sul cinema nel Parco di Poggio Valicaia.

Musei gratis a Firenze domenica 5 giugno 2022

Tra gli eventi culturali durante il ponte del 2 giugno, segnaliamo anche l’apertura gratuita (per tutti) dei musei statali di Firenze durante la giornata di domenica. Sette luoghi d’arte, tra cui Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria dell’Accademia e Bargello, saranno visitabili a costo zero da tutti, fiorentini e non. A questa iniziativa si affianca la Domenica Metropolitana del Comune che invece propone solo per chi vive a Firenze e nella Città metropolitana visite guidate, attività per bambini e l’ingresso libero nei musei civici (come Palazzo Vecchio e Museo Novecento). Qui la lista e gli orari dei musei di Firenze gratis la prima domenica del mese.

Mercatini a Firenze: i migliori eventi del ponte del 2 giugno

Passiamo agli eventi per lo shopping, a Firenze e dintorni, che si concentrano tra sabato 4 e domenica 5 giugno. In piazza dei Ciompi sabato è di nuovo protagonista Artefacendo, il market promosso da Cna che valorizza il meglio dell’artigianato, della moda e del complemento di arredo anche con dimostrazioni dal vivo (orario 10-20).

Il vintage è invece protagonista domenica 5 giugno allo Student Hotel di Firenze per il market che propone i capi e oggetti retrò, nuovi brand, borse, gioielli, design, idee regalo e opere di giovani creativi (dalle 12 alle 20). Nei dintorni di Firenze, domenica tornano i “Collezionisti in piazza” nel centro storico di Scarperia, con stand di hobbisti e svuota cantine, dalle 9.00 alle 19.00.

Sagre: gli eventi nei dintorni di Firenze (2-3-4-5 giugno 2022)

Chiudiamo con gli eventi per le buone forchette, riportando in modo schematico le principali sagre in corso a Firenze e dintorni tra il 2 e il 5 giugno 2022: