Cosa fare a Firenze il 12 e 13 giugno 2021: gli eventi del weekend

Avete poche idee su cosa fare questo weekend (12-13 giugno) a Firenze e siete a caccia di eventi? Vi diamo una mano noi. L’inaugurazione di uno spazio “Instabile” che animerà Firenze sud per tutta l’estate, i locali all’aperto dove fare un buon aperitivo, i concerti nei giardini, le visite gratis nei dintorni della città e la rievocazione di un antico gioco: il “menù” di appuntamenti è piuttosto vario. Diamo uno sguardo allora agli eventi in programma a Firenze tra sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 per passare il fine settimana in città.

Eventi a Firenze il 12 e 13 giugno 2021: Secret Florence, tra camminate e Pallone al bracciale

Lo sapete che un tempo vicino alle mura cittadine si giocava al pallone al bracciale, colpendo una palla in cuoio con un manicotto di legno? Tra le cose da fare a Firenze durante il weekend, segnaliamo i primi eventi di Secret Florence 2021, che fanno rivivere questa antica tradizione: sabato 12 e domenica 13 giugno alle ore 15 da piazza San Firenze parte una camminata urbana accompagnata da azioni coreografiche, per rivivere i luoghi del Pallone al bracciale.

Alla fine del percorso sarà possibile vedere con i propri occhi l’antico gioco: sabato in piazza Santa Croce, con l’esibizione dei migliori atleti che ancora oggi lo praticano, domenica nello Sferisterio delle Cascine con la sfida tra i 4 quartieri storici di Firenze (dalle ore 15 e per tutto il pomeriggio). Gli eventi sono gratuiti, ma le camminate sono su prenotazione (tel. 055 365707, [email protected]).

Le piscine aperte a Firenze nel weekend del 12 e 13 giugno

Sono tornate attive le principali piscine all’aperto di Firenze, per fare già un tuffo. Via alla stagione delle Pavoniere dentro il parco delle Cascine (sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30), della piscina della Flog al Poggetto (orari di apertura 10.00 – 19.00) e di quella a Bellariva (per info tel, 055 6620007). Torna accessibile agli esterni, la piscina del camping Firenze in Town a Rovezzano, che è aperta dalle 9.00 alle 19.00, in base alla disponibilità di posti (15 euro adulti, 10 i bambini tra i 3 e gli 11 anni). Riaprono inoltre le piscine di Marignolle, sulle colline sopra Soffiano, che quest’anno prendono il nome di “Lido di Marignolle”: apertura dalle 10 alle 20. Fuori Firenze segnaliamo la ripartenza del centro piscine del Mugello, a Borgo San Lorenzo.

Il “circolo” Instabile di Firenze: l’inaugurazione dello spazio e il programma di eventi

Questo weekend parte il programma di eventi di “InStabile – Culture in Movimento”, lo spazio all’aperto del Circolo Arci La Loggetta sotto al ponte di Varlungo (via della Funga 27/a – Firenze sud): venerdì 11 giugno concerto jazz dell’Alchermes spirit band, sabato 12 giugno musica cubana con Cubania y tradicion e domenica 13 il baloon show di Giulivo Clown. Accanto al palco, il cocktail bar e il ristorante Natura&Vino, che prepara piatti a km zero e pizze con farina semintegrale e lievito madre di grani antichi macinati a pietra. Lo Spazio Instabile è aperto tutti i giorni dalle ore 18 in poi, il ristorante dalle 19.30 alle 23.30. Aggiornamenti sulla pagina Facebook.

Cosa fare a Firenze, tra aperitivo e musica: eventi negli spazi estivi (sabato 12 e domenica 13 giugno 2021)

Sono sempre più i locali estivi all’aperto di Firenze, per passare in compagnia queste serate della bella stagione. Prosegue il programma di eventi all’Off Bar nei giardini della Fortezza, mentre la Manifattura Tabacchi di Firenze apre il suo giardino estivo con food, cocktail e aperitivi. Tante le occasioni di svago sul lungarno, il luogo per eccellenza della movida estiva di Firenze: si parte con il giardino di Lungarno Pecori Giraldi diviso tra i ritmi latino-americani di Habana 500 e il Fiorino sull’Arno, fino ad arrivare alla Toraia e al Molo Firenze, più spostati verso lungarno del Tempio e lungarno Colombo. Dall’altra parte del fiume ha riaperto la spiaggina sull’Arno, che anche per quest’anno si chiama River Urban Beach. Più in periferia spazio agli eventi di Light, il chiosco nei giardini di Campo di Marte, e della Montagnola, in quello di via Salvi Cristiani a Coverciano.

Cosa fare a Firenze, il 12 e 13 giugno 2021: concerti al giardino dell’Iris di Firenze

Elettro-jazz sabato 12 e domenica 13 giugno, nel Giardino del’Iris di Firenze, per gli eventi di “Iris, giardino sonoro”, con due concerti a serata. Si inizia il 12 con Andrea Baroni (chitarra), Francesco Bendinelli (basso) e Tancredi Lo Cigno (batteria), seguiti dai Low_Signal, che saranno accompagnati da Frank Santarnecchi. Il giorno dopo ritmi urban e groovy con Isoroku Trio, a seguire il concerto debutto della band fiorentina Meraz. Ingresso 10 euro, prenotazione consigliata ([email protected]). L’ingresso è da viale Poggi 3A, dall’ex ristorante “Le Rampe”.

L’anteprima del cinema all’aperto a Castello e i film segreto allo Stensen di Firenze

A Firenze questo weekend viene inaugurato il primo cinema all’aperto con una preview della stagione. L’arena estiva di Castello, alla periferia della città, propone sabato 12 e domenica 13 giugno la proiezione di “Un’isola in mezzo all’Orizzonte – Spoon River“, che unisce cinema e teatro per una rilettura dell’Antologia di Spoon River. L’idea della compagnia Dietro le Quinte Teatro è nata durante il lockdown e mette insieme un cortometraggio girato nel Cimitero degli Inglesi di Firenze e una parte di spettacolo dal vivo. Ingresso gratuito, ma prenotazione obbligatoria al numero 328.1615599. Inizio spettacoli ore 21.15.

Ultimo weekend di apertura dell’Auditorium Stensen, prima della partenza dell’arena estiva alla Manifattura Tabacchi di Firenze. La stagione al chiuso si conclude domenica 13 giugno alle 20.30 con “Secret Screening”: gli spettatori scopriranno il titolo del film solo quando si spegneranno le luci. Un indizio: è un documentario sull’impresa epica di uno dei più grandi guru del cinema per portare sullo schermo un famoso racconto di fantascienza. Biglietti in vendita su LiveTicket.

Nei dintorni di Firenze: visite guidate gratis

Cosa fare questo weekend nei dintorni di Firenze se si ama la natura e camminare? Ci sono due eventi gratuiti in programma. Domenica 13 giugno visita guidata per famiglie al Parco mediceo di Pratolino per scoprire la favola del principe che amò questo splendido giardino. Partenza alle ore 10.30, prenotazione obbligatoria. Lungo il tracciato della linea ferroviaria Faentina si svolgono invece dei tour di mezza giornata nei luoghi toccati da Dante, prendendo ispirazione dalle terzine del Sommo Poeta: sabato 12 tappa a Borgo San Lorenzo e Scarperia, il 13 giugno a Marradi. Tutte le visite giudate sono gratuite grazie al sostegno di Unicoop Firenze. Prenotazione obbligatoria: tel. 0550317740, dal lunedì al venerdì, ore 9 – 13 e 14 – 18.