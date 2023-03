I migliori eventi a Firenze (1-2 aprile 2023): musei, mostra dei fiori e sagre

- Pubblicità -

Nel weekend di sabato 1 e domenica 2 aprile 2023 sono tanti gli eventi a Firenze: ci sono le Giornate delle Case dei personaggi illustri per visitare le dimore dei “Grandi”, il giardino Corsini ospita il Flower Show e in alcuni parchi sarà possibile raccogliere anche i tulipani, mentre i musei domenica sono gratis. A Luca Giordano è dedicata la nuova mostra a Palazzo Medici Riccardi e alle Cascine è l’ultimo fine settimana pre-pasquale del mercato. Tante sono anche le sagre nei dintorni della città. Insomma se state cercando cosa fare a Firenze durante il fine settimana, questo è il posto giusto: ecco la nostra guida agli eventi.

A Firenze domenica 2 aprile i musei sono gratis

Come ogni prima domenica del mese, il 2 aprile l’ingresso nei musei statali di Firenze è gratis: dagli Uffizi al Giardino di Boboli fino alle Cappelle Medicee, torna l’iniziativa del ministero della Cultura della “Domenica al museo” che apre le porte dei luoghi d’arte statali a costo zero. A Firenze poi l’occasione è doppia, per chi vive in città: i residenti nella Città metropolitana (l’ex provincia) posso entrare gratuitamente nei musei civici, gestiti dal Comune, come ad esempio Palazzo Vecchio e Museo Novecento. Vengono organizzate anche visite guidate e attività speciali per famiglie (su prenotazione). Qui l’elenco dettagliato dei musei gratis domenica 2 aprile 2023 a Firenze.

Le Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri

- Pubblicità -

Un weekend per visitare le case dei “Grandi”. Nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 aprile 2023, in 14 regioni italiane sarà possibile visitare le case-museo dei personaggi più illustri della storia, molte delle quali si trovano proprio a Firenze. Qualche esempio? Casa Buonarroti, lo studio di Piero Bargellini, Casa Guidi (dove vissero Elizabeth Barrett e Robert Browning). L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, nasce per celebrare e valorizzare il vasto patrimonio delle case museo e dei loro celebri personaggi. Per scoprirle tutte nel dettaglio potete leggere il nostro articolo sulle “Case-museo” da visitare in Toscana per le giornate dei personaggi illustri.

Gli eventi del Firenze Flower Show 2023: Mostra dei fiori al Giardino Corsini (1-2 aprile)

Sabato 1 e domenica 2 aprile 2023, dalle ore 09:00 alle 20:00, torna “Firenze Flower Show”, la mostra mercato di piante rare e inconsuete nello storico Giardino Corsini in via della Scala 115. La manifestazione vedrà protagonisti i migliori espositori del territorio nazionale. Due giorni all’insegna del divertimento e dell’apprendimento sul tema del florovivaismo e del giardinaggio di qualità. Tante le attività collaterali gratuite che coinvolgeranno grandi e piccini in corsi di giardinaggio, dimostrazioni creative e laboratori didattici: per saperne di più è possibile consultare il sito ufficiale dell’iniziativa “Firenze Flower Show”. L’ingresso è a pagamento, previsti anche abbonamenti per i due giorni.

Parchi a Firenze e dintorni dove raccogliere tulipani

- Pubblicità -

Questo weekend nei dintorni di Firenze sboccia la primavera, è proprio il caso di dirlo: sono aperti al pubblico tre parchi dei tulipani, dove ammirare la fioritura e raccogliere i colorati boccioli, a fronte di un contributo libero. Si tratta del progetto “Giardini diffusi – Wander and Pick” dell’associazione Le Tribù della Terra. A Scandicci il campo di 150mila tulipani è nel Temporary Park, vicino al parco dell’Acciaiolo, mentre a Lastra a Signa nel giardino di via Brunelleschi, lungo le mura storiche (inaugurazione sabato 1 aprile alle ore 11, poi sarà accessibile tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.00). Infine a Sesto Fiorentino, nel giardino del Bardo, la fioritura dei tulipani disegna la “mappa” di un tempio etrusco vitruviano (taglio del nastro sabato alle 15.30). Per saperne di più è possibile leggere il nostro articolo sui parchi dei tulipani a Firenze e dintorni.

Eventi nel weekend a Firenze: Luca Giordano, nuova mostra a Palazzo Medici Riccardi

Palazzo Medici Riccardi, prima grande residenza della famiglia Medici, acquisita e arricchita nel Seicento dai Riccardi secondo il gusto del tempo, cela nelle sue stanze due preziose volte affrescate da Luca Giordano, uno fra i più importanti artisti del Barocco italiano. Proprio qui si è appena aperta una grande mostra che raccoglie circa 50 opere del maestro, alcune delle quali mai esposte a Firenze, e le fa dialogare con gli affreschi del palazzo. L’esposizione è aperta anche venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19. Qui l’approfondimento sulla mostra Luca Giordano, il maestro barocco a Firenze.

- Pubblicità -

Mercato domenicale alle Cascine per le Fiere quaresimali

Firenze si prepara all’arrivo della Pasqua con tanti eventi, così, anche il 2 aprile potrete fare shopping alla fiera quaresimale nel parco delle Cascine. Si tratta dell’ultimo appuntamento con il mercato domenicale: oltre 200 banchi dalla passerella dell’Isolotto fino a quella della tramvia, attivi dalle ore 09:00 alle 19:00. Gli ambulanti propongono abbigliamento, articoli per la casa, specialità alimentari (come la porchetta e il lampredotto), cosmetici, fiori, giocattoli e tanto altro ancora. A rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente ci sono spettacoli itineranti lungo l’area del mercato.

Sagre: gli eventi nei dintorni di Firenze sabato 1 e domenica 2 aprile 2023

Come sempre, ci sono anche alcune sagre nei dintorni di Firenze: l’1 (dalle 19:00) e 2 aprile (dalle 12:00 alle 19:00) torna la sagra del fritto misto (e dei prodotti tipici mugellani) presso il Circolo MCL di Scarperia, mentre all’Impruneta, presso il Circolo S.M.S. Mezzomonte, ritorna il Re Peposo, in compagnia di Comare Ribollita e Sor Lampredotto. La cucina sarà aperta a cena dalle ore 19:30 e domenica solo a pranzo dalle ore 12:30.Domenica (dalle ore 10:00 alle 20:00) c’è anche la sagra delle frittelle a Montagnana Val di Pesa, frazione del Comune di Montespertoli.