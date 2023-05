I migliori eventi per il weekend a Firenze (13-14 maggio 2023)

- Pubblicità -

In questa breve guida torniamo a raccontarvi, come ogni weekend, i migliori eventi a Firenze: sabato 13 e domenica 14 maggio 2023, sono tante le iniziative a cui potrete prendere parte se non sapete ancora cosa fare. Assolutamente da non perdersi è la Notte Europea dei Musei con le tante aperture straordinarie previste a 1 euro. E ancora i molti mercatini (dove trovare anche qualche regalo last minute per la festa della mamma, domenica), le aperture dei locali estivi in città e altre buone idee.

Cosa fare sabato 13 maggio a Firenze: la Notte Europea dei Musei

Sabato 13 maggio 2023 torna la Notte Europea dei Musei, promossa dal Ministero della Cultura, serata durante la quale anche a Firenze molti musei prevedono aperture straordinarie al pubblico “al chiaro di luna” al prezzo simbolico di 1 euro e, in alcuni casi, proponendo anche visite guidate gratis.

Tra questi, ricordiamo gli Uffizi, il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee che, vista l’occasione, saranno aperti oltre il normale orario di apertura al pubblico. La Galleria degli Uffizi e il Bargello prolungheranno l’attività fino alle 22:00, mentre le Cappelle Medicee saranno visitabili fino alle 22:50 (ultimo ingresso: 50 minuti prima della chiusura). Ma sono ancora tanti i luoghi d’arte che dalle 19 in poi offriranno l’accesso a 1 euro: qui l’elenco dei musei che aderiscono a questa notte europea.

Inoltre sempre durante il weekend, alle Cappelle Medicee partono i laboratori creativi gratuiti per bambini dal titolo “Officina Michelangelo”. Sabato 13 maggio alle 15 e domenica 14 maggio alle 11 è in programma “Con la stella di fronte”, un appuntamento pensato per i piccoli tra i 4 e i 7 anni che, ispirati dal prezioso diadema della Notte, scolpita da Michelangelo Buonarroti per la Sagrestia Nuova, realizzeranno – dove aver visitato il percorso museale – una suggestiva corona lunare. L’attività dura un’ora e mezzo e la prenotazione è obbligatoria (mail [email protected], telefono 055 0649420).

Cibo, drink, musica e sorrisi: tutte le aperture dei locali estivi in città (13-14 maggio 2023)

Cibo, drink, musica e sorrisi! Finalmente il tanto atteso appuntamento: nel weekend del 13 e 14 maggio 2023 a Firenze inizia la stagione degli eventi nei locali estivi, con i primi chioschi all’aperto che riprendono vita sui lungarni e nelle aree verdi. Ad aprire le danze, questo fine settimana, sono l’Ultravox nel prato dell’anfiteatro delle Cascine, il Molo su lungarno Colombo e il Light nei giardini di Campo di Marte. In programma musica dal vivo, iniziative e dj set. Potete curiosare fra tutte le nuove aperture dei locali estivi a Firenze leggendo il nostro articolo.

Eventi del weekend a Firenze: due Svuota cantine domenica 14 maggio 2023

Domenica 14 maggio (dalle ore 09:00 alle 18:00) si terrà lo Svuota cantine nel Quartiere 1 di Firenze che, questa volta, porta l’iniziativa in piazza Indipendenza, con 48 postazioni dedicate ai cittadini (dalle ore 9 alle 18, in caso di maltempo la manifestazione potrebbe essere annullata). Attesissimo, sempre domenica 14 maggio, anche il mercatino “Svuota la cantina 2023” di Sesto Fiorentino con centinaia di banchi dell’usato nel centro città. L’edizione è alla 26esima edizione (informazioni sul sito del Comune). Per saperne di più su queste e sulle prossime date, potete leggere il nostro pezzo dedicato ai mercatini Svuota cantine a Firenze.

Cosa fare a Firenze: mercatini per tutti i gusti in questo fine settimana

A Firenze i mercatini non mancano mai, neanche tra sabato 13 e domenica 14 maggio, ecco i principali eventi. Si parte da Creative Factory in piazza dei Ciompi (sabato 13 e domenica 14, dalle ore 09:30 alle 20:00) con la migliore e originale selezione della creatività handmade, per passare poi alla Fierucola in piazza del Carmine (domenica 14, dalle ore 08:00 alle 15:00) con tanti prodotti alimentari (pasta, pane, olio, vino ecc.).

Al Conventino Caffè Letterario c’è invece Only Usato (domenica, dalle ore 12:00 alle 20:00), il tanto atteso market destinato allo shopping di seconda mano e vintage, mentre nella piazza del centro commerciale San Donato (Novoli) si terrà l’Urban Food Festival (sabato e domenica, dalle ore 09:00 alle 22:30) con street food, fumetti e vintage. Infine, domenica 14 (dalle ore 08:00 alle 20:00) è in fiera anche piazza Bartali con stand e idee regalo, alcuni anche per la festa della mamma.

Per eventuali aggiornamenti (e annullamenti) per maltempo è consigliato controllare sui siti degli organizzatori. La redazione non è responsabile di eventuali cambi di programma.